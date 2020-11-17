  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Сборная Украины отправлена на карантин. Решение по поводу матча - за УЕФА
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины отправлена на карантин. Решение по поводу матча - за УЕФА

Национальная сборная Украины
(3 голосов)
Сборная Украины отправлена на карантин. Решение по поводу матча - за УЕФА
Новина українською

Согласно решению врача кантона Люцерн национальную сборную Украины отправлено на карантин.

Решение по матчу Швейцария - Украина зависит в УЕФА.

Как сообщает Футбольный союз Швейцарии, пока руководящий футбольный орган ждет решения от УЕФА

Напомним, что матч группового турнира Лиги Наций Швейцария - Украина должен был состояться сегодня.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Швейцария Лига Наций коронавирус
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
БезумныйОтФутбола (Харьков)
17.11.2020 в 14:52
Ну ок, все повыздоравливают и сыграем следующей весной, нам то че )
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...