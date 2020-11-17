Национальная сборная Украины
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Сборная Украины отправлена на карантин. Решение по поводу матча - за УЕФА
Согласно решению врача кантона Люцерн национальную сборную Украины отправлено на карантин.
Решение по матчу Швейцария - Украина зависит в УЕФА.
Как сообщает Футбольный союз Швейцарии, пока руководящий футбольный орган ждет решения от УЕФА
Напомним, что матч группового турнира Лиги Наций Швейцария - Украина должен был состояться сегодня.
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Комментарии (1)
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БезумныйОтФутбола (Харьков)
17.11.2020 в 14:52
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