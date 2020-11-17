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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Матч Швейцария - Украина не состоится. Что предусматривает протокол УЕФА?

Национальная сборная Украины
(14 голосов)

Возможно, исход игры будет определен жребием

Матч Швейцария - Украина не состоится. Что предусматривает протокол УЕФА?
UA-Футбол
Новина українською

Для проведения матчей сборных во время пандемии COVID-19, УЕФА разработал свой протокол, предусматривающий тщательное тестирование игроков, чтобы все поединки были сыграны по плану.

Однако местные власти уполномочены отправлять группы игроков или всю команду на карантин, если тестирование перед игрой показало у кого-то положительный результат. Это и случилось с украинской сборной по решению властей кантона Люцерн.

УЕФА отмечает, что из-за плотности календаря, некоторые матчи Лиги наций перенести будет невозможно (речь идет о групповой фазе). Так как матч Швейцария – Украину завершал бы групповую фазу Лиги наций, он может относиться именно к этой категории.

Если матч невозможности перенести, какие действия предполагает протокол УЕФА?

1. “Если группа игроков или вся команда принудительно отправлена на карантин или самоизоляцию, матч может быть сыгран, если команда будет иметь 13 доступных игроков (и по меньшей мере одного вратаря)”.

УЕФА уточняет, что они (игроки) не обязательно должны быть заявлены ранее. Главное, чтобы они имели право представлять национальную сборную или молодежные команды, согласно регуляциям ФИФА и имели бы при себе негативный тест, выполненный по протоколу УЕФА.

Недавно в похожей ситуации оказалась Норвегия, после того, как местные власти запретили ей отправиться на выездные матчи против Румынии и Австрии. Судьбу матча Румыния – Норвегия решит УЕФА, а против Австрии норвежцы сыграют наскоро собранным резервным составом.

2. “Если национальная ассоциация не может выставить на матч минимальное количество игроков (13, в том числе один вратарь), матч, если это возможно, будет перенесен администрацией УЕФА, которая имеет право выбрать стадион на нейтральной территории, если в этом есть необходимость. Расходы за проведения матча будет нести команда-организатор”. (то есть Швейцария – прим.ред.)

3. “Если матч невозможно перенести, решение по нему будет принимать контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА. Национальной ассоциации, которая ответственна за то, что матч не состоялся, будет присуждено поражение, но если инстанция УЕФА решит, что ни одна из ассоциаций в этом не виновата, техническое поражение присуждаться не будет. В этом случае результат игры будет определяться жеребьевкой (победа 1:0, поражение 0:1 или ничья 0:0)".

Можно предположить, что если сборная Украины к завтрашнему дню сможет организовать новую национальную команду с новым тренерским штабом, матч состоится, ведь 18 ноября зарезервировано под сборные. Перенос игры на другой день вряд ли возможен, так как следующая международная пауза предусмотрена только в марте, когда начнутся уже другие турниры. В этом случае судьбу поединка будет определять УЕФА.

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В статье: Украина Швейцария УЕФА сборная Украины Национальная сборная Украины Лига Наций Национальная сборная Швейцарии коронавирус сборная Швейцарии
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Комментарии (52)
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simargl (Чернигов)
17.11.2020 в 17:02
За@бись... лотерея?? Обидно!!!
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+1
0
Joyce (Donetsk)
17.11.2020 в 16:31
Если больные, пусть лечатся, а то на Евро некому будет ехать. Из двух зол выбирают меньшее.
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+1
0
MaximSK (Киев)
17.11.2020 в 16:25
В жеребьевке у нас шансы 66.66% шансы на проход, думаю можно было, но конечно это не правильный вариант
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+2
-1
poolvetrum (Київ)
17.11.2020 в 16:16
Є варіант, що УЄФА присудить технарь двом командам, тобто за матч команди отримують по нуль очок.
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+2
0
тутти-10 (Сумська область)
17.11.2020 в 16:13
Щось не зрозумів одне. При собі мати довідку, про негативний результат тесту. А якщо гравці, з новонабраної збірної приїдуть з цим тестом, а потім зроблять ще один у Швейцарії і він буде позитивним? Тоді як? Все одно жереб? Збирати нову збірну обов'язково чи це тільки право? Якщо право, то краще жереб. Якщо обов'язково, то взяти пару інфікованих, щоб і цю збірну до гри не допустили і все одно жереб. Там два варіанти нас влаштує, їх один. Так шансів буде більше, ніж грати молодіжною, яка в себе в групі мучилася. Брати кістяк динамівців і до них решту з інших клубів, теж не варіант. Поки зберуться, поки приїдуть... Вони і переодягтися до гри не встигнуть. Та і динамівці після хвороби, без форми... Короче, треба робити все щоб був жереб, якщо нема коли переграти
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+1
0
poolvetrum (Київ)
17.11.2020 в 16:01
Судячи з прочитаного, якщо УЄФА не знайде вікно для матчу, то буде жеребкування рахунку. Не найгріший для нас варіант, хоча хотілося аби все вирішилось на полі.
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+1
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
17.11.2020 в 16:11
На полі звісно, але не другим складом і тим паче молодіжку викликати терміново.
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+3
0
storm_ua (Николаев)
17.11.2020 в 16:00
я за жеребьёвку...у нас нет шансов даже основным составом...
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+1
-7
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Drovko (Lviv)
17.11.2020 в 16:07
а як же ми тоді виграли перший матч?
Ответить
+6
0
George_D (Харьков)
17.11.2020 в 16:31
Основным составом, да на своем поле, да фарт...
0
0
adidas77 (Cумы)
17.11.2020 в 16:13
storm_ua (Николаев) Иногда лучше промолчать, чем ляпнуть такую глупость!
Ответить
+3
0
alexfc (Киев)
17.11.2020 в 15:56
Та пусть уже жребий. И отпустите игроков . Там же есть и здоровые. Клубам нужно скоро проигрывать в еврокубках.
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+3
-3
poolvetrum (Київ)
17.11.2020 в 15:56
Такого хаосу з короною не було в жодній іншій збірній. Хтось має понести відповідальність за цей безлад.
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+4
-2
Мистер Блин (Хмельницкий)
17.11.2020 в 16:08
а ти звідки знаєш, що ніде "хаосу" не було, був у всіх збірних, чи як завжди, самий вумний?
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+2
-3
avatar
Drovko (Lviv)
17.11.2020 в 16:10
у норвежців схожа проблема
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+2
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.11.2020 в 16:15
Ага, один гравець інфікований. Схожа.
+3
-1
Acsakal (Kharkov)
17.11.2020 в 16:31
Бо наша влада на корону поклала те, чим вона звикла грати на роялях.
Ответить
+4
-2
Мистер Блин (Хмельницкий)
17.11.2020 в 16:57
а інша влада що б зробила, будь ласка?
0
-2
Acsakal (Kharkov)
17.11.2020 в 17:07
Ви справді вважаєте, що коли гроші, які слід було потратити на медичні лабораторії, підготовку та захист лікарів, виробництво кисню і т.д., закотали в асфальт за вдвічі завищеними корупційними тарифами, то це цілком нормально???
0
0
Мистер Блин (Хмельницкий)
17.11.2020 в 17:11
ми про асфальт зараз?... це інша тема, на яку я маю конкретну відповідь! а ви мені дайте відповідь на моє питання, п. 1-3, наприклад от такий-то якби був там-то в кріслі зробив би так-то і так-то!.. (я вже наперед знаю відповідь, можеие не впрягатись)
0
0
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
17.11.2020 в 15:54
Честным олимпийским жребием ))))Бред какой-то. Так когда-то вообще было???
Ответить
0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.11.2020 в 16:14
Було на ЧЄ-1968 коли совки програли у півфіналі Італії після 0-0 у осн. час.
Ответить
+1
0
adidas77 (Cумы)
17.11.2020 в 16:15
Да было. И даже на ЧМ монетку подбрасывали и решали победителя!
Ответить
+1
0
Joyce (Donetsk)
17.11.2020 в 15:53
Увы, за некомпетентность надо расплачиваться. И винить швейцарцев глупо: почитав местную прессу после матча Германия - Украина, они решили не рисковать ни игроками, ни репутацией.
Ответить
+2
-2
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
17.11.2020 в 15:55
За какую некомпетентность? Шо вы несете? Куча матчей и в других странах отменяется из-за ковид. Ах да, Донецк... все ясно
Ответить
+2
-4
oda1979 (Запорожье)
17.11.2020 в 16:04
В Италии был один случайю На этом все. Где куча?
+2
-2
Joyce (Donetsk)
17.11.2020 в 16:19
Какого хрена куда-то ехать, если все сплошь и рядом больные ковидом? Это и есть компетентность? Так отмените матч, как это сделали норвежцы. Неужели сложно понять? Ах да, Санта Круз...
+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
17.11.2020 в 15:52
го вместо сборной заявим и оперативно доставим в Швейцарию Ингулец в полном составе
Ответить
+3
-2
oda1979 (Запорожье)
17.11.2020 в 15:53
Какой еще ингулец?? Нужно лидеров направлять. Например, Кривбасс
Ответить
+3
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
17.11.2020 в 15:53
ну или Кривбасс там, Металлург З. швейцарам песда
+1
-3
oda1979 (Запорожье)
17.11.2020 в 15:50
да уж.. мы впереди планеты всей.. Полная некомпетентность медперсонала сборной.
Ответить
+4
-3
Леонід Скачков (Рівне)
17.11.2020 в 15:34
Швейцарці долбодятли!Найкращий варіант:переїхати в Ліхтенштейн (100 км) і там завтра зіграти матч.
Ответить
+1
-7
avatar
zloyded (Киев)
17.11.2020 в 15:43
Сам ти довбо... !!! Яка розумна країна захоче приймати в себе команду з підозрою наразитись на небезпеку?! Ну хіба що Україна. Судячи з поведінки людей у цей час, то багато в нас саме таких бовбо..., а інші розумні і все в себе роблять, щоб якнайшвидше позбавитись цієї зарази! Але то не Україна... :(
Ответить
+6
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
17.11.2020 в 15:53
Ну в ЛЧ ж і ДК, і ШД грали, попри купу гравців на карантині...
+2
-1
Леонід Скачков (Рівне)
17.11.2020 в 15:54
Марксист-атеїст,що має статися-обов"язково станеться, і ти хоч в барокамеру залізь! Прямоходячим ссавцям невтямки,що цей вірус прийшов на роки і ніяка сила не в змозі змінити хід речей,запрограмований Природою! А тому,потрібно жити! І сьогодні!
+2
-2
Мистер Блин (Хмельницкий)
17.11.2020 в 16:17
Леонід, а чому ви впевнені, що вірус на роки прийшов і чому ви вирішили, що знаєте, що саме запрограмовано природою?..відмазка типу "що має статись- те станеться" для таких "вірян", бо абсолютно все можна на це списати, що сам Бог не пояснить (тобто хто там на землі його словами)
+2
-2
Acsakal (Kharkov)
17.11.2020 в 17:01
Леонід Скачков (Рівне): Є старий єврейський анекдот. Корабель тоне. Пасажири спішать сісти в шлюпки і лише Мойша стоїть на колінах і молиться. - Сідай швидше, Мойша, кричить капітан. Тут як раз на тебе залишилося місце. - Ні-ні!- відповідає Мойша. - Я все життя був вірним, я дотримувався всіх заповідей, Бог мене обов'язково врятує! Шлюпка упливає, пасажири пострибали у воду, але тут до них підпливає рятувальний корабель. - Мойша - швидше давай до нас, - гукають з корабля. - Ні-ні!- відповідає Мойша. - Я все життя був вірним, я дотримувався всіх заповідей, Бог мене обов'язково врятує! Корабель упливає, пасажири, що не влізли, потонули. Мойша теж починає тонути, та раптом відчуває, що його штовхає плот. - Може мені на нього влізти? - запитує він сам себе і сам собі відповідає: - Ні-ні! Я все життя був вірним, я дотримувався всіх заповідей, Бог мене обов'язково врятує! І врешті-решт потонув. Потрапляє до раю і починає качати права: - Де цей ваш довбаний бог, чому він мені не допоміг, я же так в нього вірив?!! І тут в гучномовець лунає голос божий: - *Ти ідійот, Мойша! А хто по-твоєму, посилав до тебе шлюпку, корабель та плот?*
0
0
efim423 (odessa)
17.11.2020 в 15:33
зато с польшей сыграли , нужно было поменять товарищеский матч на лигу наций , не только в украине у власти довбоёб.ы
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+4
-4
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
17.11.2020 в 15:56
судя по коментарию, долбо... не во всей Украине, а только в Одессе, и не все, а один :)
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+2
-3
FC Energy (Новая Каховка)
17.11.2020 в 16:33
А у нас есть отдел экстрасенсов/ясновидящих? Пора вводить.
Ответить
0
0
Термит (Киев)
17.11.2020 в 15:26
Пусть в фифа2020 режутся, так честнее, чем жеребьевка
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+5
-2
yerik (Chernivtsi)
17.11.2020 в 15:22
В любом случае - жеребьевка - это полная хр....
Ответить
+5
-1
Michael-K (Івано-Франківськ)
17.11.2020 в 15:19
Найкраще для нас п.2- перенос матчу. Не хотілось би жереб...
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+5
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.11.2020 в 15:21
Чому ж, у нас 66.6% на перемогу згідно жеребу проти 33,3. Згадаймо ЧЄ -1968))
Ответить
+6
0
yerik (Chernivtsi)
17.11.2020 в 15:23
вероятность пролететь 33,3%... это много...
+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.11.2020 в 15:24
Премога і нічия проти поразки.
+4
0
Ol-g (Одесса)
17.11.2020 в 15:09
В этом случае результат игры будет определяться жеребьевкой (победа 1:0, поражение 0:1 или ничья 0:0) Гениально.
Ответить
+4
0
FC Energy (Новая Каховка)
17.11.2020 в 15:13
И любой из вариантов там подходит, как я понимаю.
Ответить
0
-3
yerik (Chernivtsi)
17.11.2020 в 15:16
Ни нам, ни им такой вариант не подходит. Нам - 0-1 никак... Им - при таком жеребьевке вариант проскочить 1/3.
+5
0
bimbobo (Lviv)
17.11.2020 в 15:16
Проиграш 1-0 не подходит) Нужно было не пропускать дома и тогда нам бы любой вариант подошел)
+1
0
Shadow (Киев)
17.11.2020 в 15:35
при жеребьевке у нас шанс 67%, у швейцарцев 33%. Для нас это неплохой вариант. В игре при нынешней ситуации у нас шансов не особо много.
+2
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.11.2020 в 15:07
Ясно, що нічого не ясно.
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+5
0


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