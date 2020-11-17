Матч Швейцария - Украина не состоится. Что предусматривает протокол УЕФА?

Для проведения матчей сборных во время пандемии COVID-19, УЕФА разработал свой протокол, предусматривающий тщательное тестирование игроков, чтобы все поединки были сыграны по плану.

Однако местные власти уполномочены отправлять группы игроков или всю команду на карантин, если тестирование перед игрой показало у кого-то положительный результат. Это и случилось с украинской сборной по решению властей кантона Люцерн.

УЕФА отмечает, что из-за плотности календаря, некоторые матчи Лиги наций перенести будет невозможно (речь идет о групповой фазе). Так как матч Швейцария – Украину завершал бы групповую фазу Лиги наций, он может относиться именно к этой категории.

Если матч невозможности перенести, какие действия предполагает протокол УЕФА?

1. “Если группа игроков или вся команда принудительно отправлена на карантин или самоизоляцию, матч может быть сыгран, если команда будет иметь 13 доступных игроков (и по меньшей мере одного вратаря)”.

УЕФА уточняет, что они (игроки) не обязательно должны быть заявлены ранее. Главное, чтобы они имели право представлять национальную сборную или молодежные команды, согласно регуляциям ФИФА и имели бы при себе негативный тест, выполненный по протоколу УЕФА.

Недавно в похожей ситуации оказалась Норвегия, после того, как местные власти запретили ей отправиться на выездные матчи против Румынии и Австрии. Судьбу матча Румыния – Норвегия решит УЕФА, а против Австрии норвежцы сыграют наскоро собранным резервным составом.

2. “Если национальная ассоциация не может выставить на матч минимальное количество игроков (13, в том числе один вратарь), матч, если это возможно, будет перенесен администрацией УЕФА, которая имеет право выбрать стадион на нейтральной территории, если в этом есть необходимость. Расходы за проведения матча будет нести команда-организатор”. (то есть Швейцария – прим.ред.)

3. “Если матч невозможно перенести, решение по нему будет принимать контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА. Национальной ассоциации, которая ответственна за то, что матч не состоялся, будет присуждено поражение, но если инстанция УЕФА решит, что ни одна из ассоциаций в этом не виновата, техническое поражение присуждаться не будет. В этом случае результат игры будет определяться жеребьевкой (победа 1:0, поражение 0:1 или ничья 0:0)".

Можно предположить, что если сборная Украины к завтрашнему дню сможет организовать новую национальную команду с новым тренерским штабом, матч состоится, ведь 18 ноября зарезервировано под сборные. Перенос игры на другой день вряд ли возможен, так как следующая международная пауза предусмотрена только в марте, когда начнутся уже другие турниры. В этом случае судьбу поединка будет определять УЕФА.