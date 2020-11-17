Заря, Ворскла и Десна – как базовые клубы. Как может выглядеть экстренно собранная сборная Украины

Матч Швейцария - Украина не состоится вовремя. Ряды команды Андрея Шевченко продолжает "выкашивать" Covid-19, поэтому власти Швейцарии, несмотря на все попытки УЕФА, запрещают украинцам выходить на поле. По крайней мере, тем украинцам, которые прибыли в Швейцарию заранее и проводили в этой стране тренировки.

Местная пресса делает важное примечание: "Украина, со своей стороны, рассматривает возможность того, чтобы как можно быстрее доставить в Швейцарию игроков U21 или U20. Следовательно, есть вероятность, что матч состоится завтра, 18-го ноября". И здесь же приводятся примеры: еще во время первой волны вспышки коронавируса Чехия сыграла против Шотландии, собрав команду буквально за день. Основа чехов была отправлена ​​на карантин, но инициативу взяли на себя игроки, которые при других обстоятельствах не были бы вызваны в сборную.

И свежий пример: матч между Румынией и Норвегией (Лига наций) был отменен, поскольку норвежское правительство решило не выпускать национальную команду из страны из-за одного случая коронавируса в лагере "свердел". Скандинавы не растерялись и решились провести следующий по календарю матч против Австрии молодежным составом во главе с тренером "молодежки" Лейф Гуннар Смерудом. В итоге, игра состоится завтра, 18-го ноября.

Похоже, что у Украины также нет другого выбора, кроме как собирать на матч против Швейцарии новую команду. Шевченко может пойти по пути наименьшего сопротивления и просто пригласить здоровых футболистов из команд U21 и U20. Но можно собрать команду из тех, кто не вызван в сборные и просто находится во время этой паузы в своем клубе.

В таком случае базовым клубом для сборной стала бы "Заря". Никита Шевченко может закрыть голкиперские позицию, без Фаворова и Вернидуба не обойтись в обороне. Иванисеня, Юрченко, Кочергин могут стать основными в центре поля, а Кабаев придаст вариативности в атаке. Хомченовский и Громов в любой момент будут готовы заменить кого-то из основы.

Также свой взгляд тренерский штаб сборной может остановить на "Десне". Паст, Гитченко, Тотовицкий, Гуцуляк, Калитвинцев (Мудрик тоже пригодился бы, но он отстранен на три матча УЕФА) – эти ребята уже неоднократно демонстрировали в УПЛ зрелую игру. Тем более есть пример Ефима Конопли. Несмотря на то, что он принадлежит "Шахтеру", именно черниговскую команду защитник представляет на текущем сборе национальной команды. И представляет весьма достойно.

В сборную Испании, например, вызываются игроков из клубов, расположенных далеко не на лидирующих позициях в турнирной таблице Примеры (например, "Атлетика" и "Бетиса"). А у нас "Ворскла" – в тройке лучших команд страны, и в ее составе выступают такие игроки как Пердута, Кулач, Чеснаков, Скляр.

Кирилл Ковалец отличается креативностью среди игроков "Александрии", Валерий Лучкевич может закрыть позицию на фланге как в защите, так и в полузащите. Когут из "Днепра-1" достойный вызова не менее Булецы с Назаренко.

Наконец, есть еще киевское "Динамо", которое на этом сборе практически не представлено в сборной. Главная фигура здесь – Виталий Буяльский. Многие говорят о целесообразности решения Шевченко не вызывать лидера "Динамо" на ноябрьские матчи сборных, а тут сам Бог велел прекратить все спекуляции. Кроме того, среди игроков "Динамо" уже есть те, кто вылечился от коронавируса: это Денис Бойко, Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Шапаренко и Георгий Цитаишвили.

Ситуация неприятная, но еще неприятнее не сыграть этот матч и вылететь из элитного дивизиона по итогам жеребьевки результата матча, которая возможна, если не будет найдено никаких вариантов для проведения игры. Поэтому лучше все решить на футбольном поле.

Ориентировочный состав обновленной сборной Украины:

Н. Шевченко - Фаворов, Вернидуб, Гитченко, Пердута - Иванисеня, Юрченко, Кочергин, Буяльский - Тотовицкий, Кулач

Запасные: Паст, Когут, Кабаев, Калитвинцев, Гуцуляк, Ковалец, Лучкевич, Чеснаков, Скляр, Громов, Хомченовский, Бондаренко

Тренером этой команды мог бы быть Юрий Максимов. Почему сам он? Юрий Вильевич – хороший мотиватор, импульсивный наставник, умеющий завести и подбодрить команду, вдохновить ее на подвиг в максимально сжатые сроки. Александр Рябоконь, подопечные которого могут сформировать костяк команды, искусный тактик и строитель организованных редутов. Но это не то, что нужно для одного матча. А Виктор Скрипник слишком спокойный и флегматичный как для такой экстренной ситуации.

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