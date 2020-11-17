ТК Футбол обвинил Динамо в несоблюдении медпротокола при транспортировке заболевших игроков

В субботу 15 ноября сборная Украины проиграла в выездном поединке Лиги наций Германии (1:3).

Перед поединком пятеро представителей сборной Украины заразились коронавирусом, из-за чего вынуждены были пропустить встречу в Лейпциге. При этом, представители "Динамо" Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков и администратор Вадим Комардин вернулись в Украину на чартерном рейсе, которые был заказан киевским клубом.

При этом, по информации ТК "Футбол", перелет зараженных игроков был организован с нарушением медицинского протокола.

Далее цитата сообщения:

"Как стало известно Футбол NEWS, представители сборной вернулись на малогабаритном легком борту бизнес-класса. Сообщается, что учитывая характеристики воздушного судна, медицинский протокол не был соблюден, ведь в салоне таких размеров тяжело соблюдать социальную дистанцию. В то же время чартер, организованный УАФ для всех инфицированных представителей, оказался в распоряжении лишь одного Виктора Коваленко. Он отвечал всем требованиям, которые касаются транспортировки больных COVID-19", – сказано в сообщении официального сайта телеканалов "Футбол".

Напомним, что в то же время, перелет заболевшего Андрея Ярмоленко организовывал "Вест Хэм", а "горняка" Виктора Коваленко – УАФ.