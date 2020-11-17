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ТК Футбол обвинил Динамо в несоблюдении медпротокола при транспортировке заболевших игроков

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Война продолжается

ТК Футбол обвинил Динамо в несоблюдении медпротокола при транспортировке заболевших игроков
Новина українською

В субботу 15 ноября сборная Украины проиграла в выездном поединке Лиги наций Германии (1:3).

Перед поединком пятеро представителей сборной Украины заразились коронавирусом, из-за чего вынуждены были пропустить встречу в Лейпциге. При этом, представители "Динамо" Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков и администратор Вадим Комардин вернулись в Украину на чартерном рейсе, которые был заказан киевским клубом.

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При этом, по информации ТК "Футбол", перелет зараженных игроков был организован с нарушением медицинского протокола.

Далее цитата сообщения:

"Как стало известно Футбол NEWS, представители сборной вернулись на малогабаритном легком борту бизнес-класса. Сообщается, что учитывая характеристики воздушного судна, медицинский протокол не был соблюден, ведь в салоне таких размеров тяжело соблюдать социальную дистанцию.

В то же время чартер, организованный УАФ для всех инфицированных представителей, оказался в распоряжении лишь одного Виктора Коваленко. Он отвечал всем требованиям, которые касаются транспортировки больных COVID-19", – сказано в сообщении официального сайта телеканалов "Футбол".

Напомним, что в то же время, перелет заболевшего Андрея Ярмоленко организовывал "Вест Хэм", а "горняка" Виктора Коваленко – УАФ.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) ТК Футбол Виктор Цыганков коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (16)
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СашаXM (Хмельницкий)
17.11.2020 в 17:05
Пенисов что ты куришь????что это?? "в салоне таких размеров тяжело соблюдать социальную дистанцию" - игроки и так были заболевшими, пилоты отдельно, игроки в салоне!!! Теперь у кого-то есть еще вопросы с кем работает УАФ и анал1-2-3 ???
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+1
0
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DynamoKiyv (Київ)
17.11.2020 в 16:49
тк футбол клоуны-лошары заднеприводные
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+1
0
Golfik25 (Киев)
17.11.2020 в 16:43
С каких пор, футболы стали разбираться в медицине? И указывать, как кому летать. ПенисТв в своем репертуаре.
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+4
0
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Fata Morgana (Запорожье)
17.11.2020 в 16:42
Вот обязательно без мыла в ср-ку влезть надо каналу Футбол, да??! Что вам там вожжа в виде Динамо Киев всё промежности трёт?! Отвяньте уже от них, блин! Сколько же можно масла в огонь подливать таки?! Я не болею ни за Шахту ни за Динамо, но противно уже всю эту склочную вашу мачмалу наблюдать! Низко это и ПРО-ТИ-ВНО! Понятно???!!!
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+5
0
Golfik25 (Киев)
17.11.2020 в 16:44
ждём когда футболы обвинят Динамо в распаде СССР и покупке Боруссии М и Интера.
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+4
0
winter (Berlin)
17.11.2020 в 16:37
Ох вже ці ахметоканали
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+4
0
Хиденг (Днепр)
17.11.2020 в 16:36
Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша...
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+2
0
Леонід Скачков (Рівне)
17.11.2020 в 16:36
Загрались конкретно з цим грипом!
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+1
0
недалековідКиева (Біла Церква)
17.11.2020 в 16:29
А нащо та дистанція? Вони ж всі "позитивні".
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+10
0
avatar
okolegko (Київ)
17.11.2020 в 16:58
Є ще члени екіпажу
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0
0
недалековідКиева (Біла Церква)
17.11.2020 в 17:06
Анали озаботились здоров'ям німецьких льотчиків? Ти дурний?
0
0
СашаXM (Хмельницкий)
17.11.2020 в 17:07
ну и что что члені єкипажа? пилоті в кабине, персонал там 1-2 макс, которіе так же в отдельной зоне! В чем проблема? 3 человека на 150 квадратак не уместилось?
0
0
Kristo (Львов)
17.11.2020 в 16:27
В чем только ТК "Футбол" не обвинял Динамо. На этот раз "доктора" с Футболов нашли нарушение медицинского протокола. Так хочется укусить Динамо, что аж слюна течет)
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+8
0
oleg dynamo (львівська)
17.11.2020 в 16:27
А що 3-х людей не можна розмістити на безпечну відстань у літаку бізнес класу?
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+10
0
Acsakal (Kharkov)
17.11.2020 в 16:25
Динамо, як завжди, вийоживається.
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0
-13
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.11.2020 в 16:24
Черговий викид пєнісятини.
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+11
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