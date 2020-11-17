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Нервотрепка имени... Рамоса. Виновен ли капитан сборной Испании в вероятных проблемах Украины в Лиге наций?
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Всегда и во всем стоит полагаться только на себя, но профессиональный спорт – это всегда конкуренция и соревнование. Так или иначе, но твои успехи напрямую связаны с неудачами конкурентов. Это нормальные законы функционирования соревнований – кто-то побеждает, а кто проигрывает.
Сборная Украины проигрывает борьбу коронавирусу – это уже очевидно. Кажется, ни у одной другой сборной Европы (а то и мира) нет такой катастрофической ситуации с Covid-19. И все это может стоить нам места в дивизионе А Лиги наций. Если организаторами будет принято решение присудить Украине техническое поражение, или жребием будет определена победа Швейцарии, придется кусать локти.
Хотя все могло завершиться еще в пятом туре. Даже несмотря на поражение Украины от Германии, матч шестого тура мог превратиться в формальность, если бы Испания победила Швейцарию. И шансы были немалые: матч завершился вничью 1:1, а Серхио Рамос, капитан сборной "Фурии Рохи", по-пижонски не забил в том матче два пенальти.
Предлагаем читателям нетрадиционный опрос: а обвиняете ли вы в сложившейся ситуации Серхио Рамоса? Ведь забей хотя бы раз с "отметки", и у Швейцарии не было бы даже теоретических шансов остаться в Дивизионе А. Поэтому матч с Украиной терял бы всякий смысл и можно было бы соглашаться даже на техническое поражение.
Напомним, что перед последним туром Лиги наций у Швейцарии есть возможность уйти с последнего места турнирной таблицы группы 4 Лиги А. "Нейтральных" устроит победа 1:0, 2:1, или любая другая с разницей в два мяча или больше . Матч с Украиной должен был состояться сегодня в 21:45, но не состоится из-за вспышки коронавируса в расположении сборной Украины.
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