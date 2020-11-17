Врач кантона Люцерн: Предпочел бы, чтобы матч состоялся, но таков порядок

Врач кантона Люцерн Роджер Харстолл, который поместил сборную Украины на карантин из-за вспышки COVID 19, прокомментировал свое решение и как следствие, отмену матча Лиги наций Швейцария – Украина.

- Мистер Харстолл, вы поместили украинскую сборную на карантин. Как пришло это решение?

У команды было пять случаев заражения до игры с Германией и три после. Пострадавших сразу поместили в изоляцию. После приезда в Швейцарию вся делегация снова прошла тесты. Результат сегодня утром показал, что еще один человек был положительным - плюс три других более старых случая, которые дали положительный результат.

- Ситуация схожа с той, что была с Шакири?

- Да, это был один из таких случаев. Тест может показать положительный результат, даже если болезнь прошла и больше не считается заразной.

- Девять случаев за четыре дня - это неконтролируемая ситуация?

- Мы исходим из того, что концепция защиты УЕФА при сдаче тестов была соблюдена. Но я не могу это проверить. И несмотря на текущие результаты тестов, вполне возможно, что люди с отрицательным результатом станут положительными по ходу недели.

Не исключено, что есть игроки с отрицательными тестами, которые переносят заболевание, но поскольку получили его недавно – вирус еще не распространился так сильно, поэтому тест показывает отрицательный результат. Поэтому вся команда Украины сейчас на карантине и не может сыграть со Швейцарией.

- Это значит, что вся украинская делегация оставаться в отеле Люцерна на десять дней?

- Нет, не обязательно. При определенных условиях есть возможность покинуть отель и отправиться домой.

- Теоретически Украина могла сыграть со Швейцарией молодежной командой.

- Это должен решать УЕФА. Понятно, что нынешней команде не разрешено выступать в Люцерне. Таков порядок.

- Насколько сложно принять такое важное решение?

- Личное давление ограничено, поскольку медицинские факты ясны. Я стою за это решение на сто процентов. Конечно, я бы предпочел, чтобы эта игра могла состояться и Швейцария могла бы получить три очка обычным способом. Я говорю как частное лицо, но как врач скажу, что в данных обстоятельствах это невозможно.

- Вы футбольный болельщик?

- Да, я сам играл в футбол, но на меня это не должно влиять эмоционально. Речь идет о здоровье.