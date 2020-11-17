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Врач кантона Люцерн: Предпочел бы, чтобы матч состоялся, но таков порядок
Роджер Харстолл пояснил свое решение отправить на карантин сборную Украины
Врач кантона Люцерн Роджер Харстолл, который поместил сборную Украины на карантин из-за вспышки COVID 19, прокомментировал свое решение и как следствие,
- Мистер Харстолл, вы поместили украинскую сборную на карантин. Как пришло это решение?
У команды было пять случаев заражения до игры с Германией и три после. Пострадавших сразу поместили в изоляцию. После приезда в Швейцарию вся делегация снова прошла тесты. Результат сегодня утром показал, что еще один человек был положительным - плюс три других более старых случая, которые дали положительный результат.
- Ситуация схожа с той, что была с Шакири?
- Да, это был один из таких случаев. Тест может показать положительный результат, даже если болезнь прошла и больше не считается заразной.
- Девять случаев за четыре дня - это неконтролируемая ситуация?
- Мы исходим из того, что концепция защиты УЕФА при сдаче тестов была соблюдена. Но я не могу это проверить. И несмотря на текущие результаты тестов, вполне возможно, что люди с отрицательным результатом станут положительными по ходу недели.
Не исключено, что есть игроки с отрицательными тестами, которые переносят заболевание, но поскольку получили его недавно – вирус еще не распространился так сильно, поэтому тест показывает отрицательный результат. Поэтому вся команда Украины сейчас на карантине и не может сыграть со Швейцарией.
- Это значит, что вся украинская делегация оставаться в отеле Люцерна на десять дней?
- Нет, не обязательно. При определенных условиях есть возможность покинуть отель и отправиться домой.
- Теоретически Украина могла сыграть со Швейцарией молодежной командой.
- Это должен решать УЕФА. Понятно, что нынешней команде не разрешено выступать в Люцерне. Таков порядок.
- Насколько сложно принять такое важное решение?
- Личное давление ограничено, поскольку медицинские факты ясны. Я стою за это решение на сто процентов. Конечно, я бы предпочел, чтобы эта игра могла состояться и Швейцария могла бы получить три очка обычным способом. Я говорю как частное лицо, но как врач скажу, что в данных обстоятельствах это невозможно.
- Вы футбольный болельщик?
- Да, я сам играл в футбол, но на меня это не должно влиять эмоционально. Речь идет о здоровье.
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