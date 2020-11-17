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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Врач кантона Люцерн: Предпочел бы, чтобы матч состоялся, но таков порядок

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Роджер Харстолл пояснил свое решение отправить на карантин сборную Украины

Врач кантона Люцерн: Предпочел бы, чтобы матч состоялся, но таков порядок
Новина українською

Врач кантона Люцерн Роджер Харстолл, который поместил сборную Украины на карантин из-за вспышки COVID 19, прокомментировал свое решение и как следствие, отмену матча Лиги наций Швейцария – Украина.

- Мистер Харстолл, вы поместили украинскую сборную на карантин. Как пришло это решение?

У команды было пять случаев заражения до игры с Германией и три после. Пострадавших сразу поместили в изоляцию. После приезда в Швейцарию вся делегация снова прошла тесты. Результат сегодня утром показал, что еще один человек был положительным - плюс три других более старых случая, которые дали положительный результат.

- Ситуация схожа с той, что была с Шакири?

- Да, это был один из таких случаев. Тест может показать положительный результат, даже если болезнь прошла и больше не считается заразной.

- Девять случаев за четыре дня - это неконтролируемая ситуация?

- Мы исходим из того, что концепция защиты УЕФА при сдаче тестов была соблюдена. Но я не могу это проверить. И несмотря на текущие результаты тестов, вполне возможно, что люди с отрицательным результатом станут положительными по ходу недели.

Не исключено, что есть игроки с отрицательными тестами, которые переносят заболевание, но поскольку получили его недавно – вирус еще не распространился так сильно, поэтому тест показывает отрицательный результат. Поэтому вся команда Украины сейчас на карантине и не может сыграть со Швейцарией.

- Это значит, что вся украинская делегация оставаться в отеле Люцерна на десять дней?

- Нет, не обязательно. При определенных условиях есть возможность покинуть отель и отправиться домой.

- Теоретически Украина могла сыграть со Швейцарией молодежной командой.

- Это должен решать УЕФА. Понятно, что нынешней команде не разрешено выступать в Люцерне. Таков порядок.

- Насколько сложно принять такое важное решение?

- Личное давление ограничено, поскольку медицинские факты ясны. Я стою за это решение на сто процентов. Конечно, я бы предпочел, чтобы эта игра могла состояться и Швейцария могла бы получить три очка обычным способом. Я говорю как частное лицо, но как врач скажу, что в данных обстоятельствах это невозможно.

- Вы футбольный болельщик?

- Да, я сам играл в футбол, но на меня это не должно влиять эмоционально. Речь идет о здоровье.

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В статье: Украина Швейцария коронавирус
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Источник:
Blick

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Комментарии (23)
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Kolibri (Киевоград)
17.11.2020 в 19:11
Как сказал когда-то Абубокар "Тити" Камара: чломнонгу!
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0
0
katatonia (Київ)
17.11.2020 в 18:54
А чому б не зіграти завтра десь в сусідній країні? Німеччина/Італія/Франція. Певен там багато стадіонів які готові хоч завтра прийняти таку гру
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+1
-2
Фк Гарт (Львів)
17.11.2020 в 18:53
а що це іспанці не заразились від коронавірусних українців?
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+1
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
17.11.2020 в 18:48
Если играют, то бывает и выигрывают! Бывает и проиграть могут, но это когда играют! Но не играют и поэтому не проигрывают! Но и соответственно, что не выигрывают! Кто? Кто выиграет??? Никто не проиграл! Играть можно, если можно! Но нельзя!!! Нельзя играть, чтоб не проигрывать и не выигрывать! Все! Короновирус! Пенисов! Ещё поиграют!
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0
-1
аалекс ( Крым)
17.11.2020 в 18:52
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+1
-1
football_soccer (Украина)
17.11.2020 в 18:47
у швейцарцев тоже есть несколько человек, который сдали положительные тесты но почему-то этот врачишка , не закрыл свою сборную на карантин и не потребовал, что швейцарцы срочно собирали молодежку играть вместо основной сборной. Лицемерные альпийцы
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+2
-1
yerik (Chernivtsi)
17.11.2020 в 18:47
Тут на другой ветке человек интересно написал - при "технаре" счет матча записывается в графы забитых/пропущенных мячей? Кто-то знает?
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+1
-1
недалековідКиева (Біла Церква)
17.11.2020 в 18:39
Віддайте Забарного Суркісу, інших можете потримати .. Вам та польша потрібна була?
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0
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
17.11.2020 в 18:38
Лапухи!
Ответить
0
0
NikosFutboloidos (Chop)
17.11.2020 в 18:36
Підозріло мовчать євро футбол "орган" УЕФА. Попахує кідаловом високого рівня.
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+1
-1
avatar
Динамо-машина (Киев)
17.11.2020 в 18:35
"3 очка обычным способом"??? А что, ему известно, что его сборная может их получить необычным??? По всей логике нам не могут защитать техническое поражение, так как мы готовы были сыграть, медицинский протокол нами был соблюдён и само УЕФА хотело провести игру. Запретило лишь правительство местного кантона. Тогда либо переигровка, либо жеребьёвка.
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+3
-1
NikosFutboloidos (Chop)
17.11.2020 в 18:37
Жереб буде не на нашу користь. Це ж штаб квартира органов.
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+1
-1
football_soccer (Украина)
17.11.2020 в 18:49
швейцарцы максимально все продумали, так как переносить игру некуда, завтра последний день матчей сборных в 20 году. Поэтому по любому исход будет решаться в кабинетах, а уж за кого порешают, за страну, где штаб квартира или за страну с восточной Европы... догадаться не трудно.
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0
-1
krakow (Херсон)
17.11.2020 в 18:53
Так, сделайся Западной Европой, или хотя бы просто - Европой. Тогда,будут считаться.
0
-1
avatar
simargl (Чернигов)
17.11.2020 в 18:27
Похоже этот тип просто подводит ситуацию к технарю для Украины... фу, как же это мерзко!!!!
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+3
-2
СашаXM (Хмельницкий)
17.11.2020 в 18:28
технарь из-за запрета со стороны другой страны не получится ...
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+2
-1
yerik (Chernivtsi)
17.11.2020 в 18:32
Местные власти имеют права отправлять игроков и персонал на карантин (согласно УЕФА). Так что, если не наберется 13 игроков (с вратарем) - технарь.Хотелось бы мне ошибаться.
0
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
17.11.2020 в 18:37
Так а у нас было нужное количество игроков. Которые были здоровы и были готовы сыграть. По всем правилам УЕФА у нас было всё чётко!
+2
-1
yerik (Chernivtsi)
17.11.2020 в 18:39
Если были миним 13, тогда либо на завтра, либо жребий... А жребий 33% шансов вылететь (и это если по честному). 33% - это очень много..
0
-1
balamyt (Boston)
17.11.2020 в 18:26
А почему 3 фут. из Мол. сбороной тоже попали под карантин..Они жаде на трен. не были..Что-то мутит доктор...Не только о Здоровье он беспокоится.....а как бы загнать СБУ под плинтус..
Ответить
+3
-2
СашаXM (Хмельницкий)
17.11.2020 в 18:20
про аналогичный случай у себя в команде молчит ) зато всех наших перетрусили ((
Ответить
+3
-2
Хиденг (Днепр)
17.11.2020 в 18:18
Спалился чёрт! Необычным способом надеется 3 очка получить! Неестественным путём...
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+3
-2
yerik (Chernivtsi)
17.11.2020 в 18:23
Неприродным способом
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+3
-1


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