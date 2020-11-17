Денисов: Отмена матча Швейцария - Украина очень плохой прецедент для УЕФА

Директор каналов "Футбол" Александр Денисов прокомментировал отмену матча Лиги наций между Швейцарией и Украиной в связи со вспышкой коронавируса в команде гостей.

"Хочу поддержать лично Андрея Шевченко и всю нашу сборную. Команда не сыграла оптимальным составом ни одной игры в октябре и ноябре. Так, как ударило по нам, не ударило ни по одной сборной. И тем не менее сборная Украины показывала достойный футбол, а тренерский штаб, несмотря на все кадровые потрясения, не пытался спрятаться за ковид чтобы подстраховать себя. Тренерский штаб и команда были готовы выйти на поле и сегодня.

В итоге полная отмена матча по решению кантона Люцерна. И это очень плохой прецедент для УЕФА. При том, что ассоциации Швейцарии и Украины готовы были провести игру сборных, кантон Люцерна исходя из собственного медицинского протокола запретил игру. Сейчас дисциплинарный комитет УЕФА должен решить судьбу игры. Вариантов, что нас ждет, несчетное множество, так как подобный случай первый. Сборная может получить даже техническое поражение, может судьбу игры решить жребий, а может быть перенос на другую дату, но точно не на ближайшую. Окон свободных для переноса нет. С учетом того, что на кону место в Дивизионе А, возможный перенос не выглядит совсем уж плохим вариантом для нас.

Ну и главное, когда сборная сможет вернуться домой? В планах кантона Люцерна закрыть сборную на карантин. УАФ привлекло уже в помощь консула для разрешения этой ситуации.

Печально. Остается верить, что все это в итоге к лучшему! Поддержите сборную в этот нелегкий момент", - написал Денисов в Instagram.