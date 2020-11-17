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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Швейцария и Украина не сыграют и в среду. УАФ отказалась в кратчайшие сроки привезти новую команду

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Ситуация развивается не лучшим образом

Швейцария и Украина не сыграют и в среду. УАФ отказалась в кратчайшие сроки привезти новую команду
Новина українською

Матч Лиги наций Швейцария - Украина не состоится как во вторник 17-го, так и в среду 18 ноября.

Об этом идется в официальном пресс-релизе УЕФА.

Украинская Ассоциация футбола сообщала УЕФА, что не сможет в кратчайшие сроки (17-18 ноября) собрать и привезти в Швейцарию новую команду для участия в поединке.

На данный момент, вопрос с переносом-отменой матча остается открытым. Решение остается за УЕФА, и когда оно будет принято остается неясным.

Напомним, что власти Швейцарии отправили всю национальную сборную Украины на карантин из-за вспышки COVID-19. В составе национальной команды за последнюю неделю было выявлено 8 случаев заболевания.

Швейцария и Украина не сыграют и в среду. УАФ отказалась в кратчайшие сроки привезти новую команду - изображение 1
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В статье: Украина Швейцария коронавирус
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Комментарии (4)
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yerik (Chernivtsi)
17.11.2020 в 19:08
Так и я о том. Надеюсь - они знают, что делают
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hromik1973 (тернополь)
17.11.2020 в 19:07
раз так,значить уаф мутить якийсь кращий варіант
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yerik (Chernivtsi)
17.11.2020 в 19:07
Что-то наши мутят... Что-то они знают, чего не знаем мы (болельщики)...
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Kolibri (Киевоград)
17.11.2020 в 19:04
Смотрели на картинки..... Каникулы!
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