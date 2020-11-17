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Швейцария и Украина не сыграют и в среду. УАФ отказалась в кратчайшие сроки привезти новую команду
Ситуация развивается не лучшим образом
Матч
Об этом идется в официальном пресс-релизе УЕФА.
Украинская Ассоциация футбола сообщала УЕФА, что не сможет в кратчайшие сроки (17-18 ноября) собрать и привезти в Швейцарию новую команду для участия в поединке.
На данный момент, вопрос с переносом-отменой матча остается открытым. Решение остается за УЕФА, и когда оно будет принято остается неясным.
Напомним, что власти Швейцарии отправили всю национальную сборную Украины на карантин из-за вспышки COVID-19. В составе национальной команды за последнюю неделю было выявлено 8 случаев заболевания.
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