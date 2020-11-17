Швейцария и Украина не сыграют и в среду. УАФ отказалась в кратчайшие сроки привезти новую команду

Матч Лиги наций Швейцария - Украина не состоится как во вторник 17-го, так и в среду 18 ноября.

Об этом идется в официальном пресс-релизе УЕФА.

Украинская Ассоциация футбола сообщала УЕФА, что не сможет в кратчайшие сроки (17-18 ноября) собрать и привезти в Швейцарию новую команду для участия в поединке.

На данный момент, вопрос с переносом-отменой матча остается открытым. Решение остается за УЕФА, и когда оно будет принято остается неясным.

Напомним, что власти Швейцарии отправили всю национальную сборную Украины на карантин из-за вспышки COVID-19. В составе национальной команды за последнюю неделю было выявлено 8 случаев заболевания.