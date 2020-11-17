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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Вся сборная Украины находится на карантине. Свобода перемещений есть только у Мораеса и Кривцова

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Мораес и Кривцов ранее уже переболели коронавирусом

Вся сборная Украины находится на карантине. Свобода перемещений есть только у Мораеса и Кривцова
Новина українською

Все игроки сборной Украины по решению швейцарских властей находятся на карантине в отеле из-за вспышки коронавируса в расположении команды.

При этом, как сообщает Tagesan Zeiger, исключение было сделано лишь для Жуниора Мораеса и Сергея Кривцова, которые получили свободу перемещений, несмотря на положительные тесты на коронавирус, так как переболели им ранее и должны обладать антителами.

Напомним, что в составе национальной команды за последнюю неделю было выявлено 8 случаев заболевания. Матч был отменен и не состоится как 17-го, так и 18-го ноября.

Дальнейшую судьбу поединка должен решить УЕФА.

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В статье: Сергей Кривцов Украина Швейцария Жуниор Мораес коронавирус
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Комментарии (32)
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Просто Квашин (Харьков)
17.11.2020 в 20:59
В сборную КОВИД занес иуда чмораес... 100%...
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+1
-1
Термит (Киев)
17.11.2020 в 20:08
Так из-за них двоих вся эта каша и заварилась! Если Швейцарцы считают, что эти двое здоровы, то значит - и вспышки никакой и не было! Один Малина - это не вспышка!
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+3
-1
bokassalowara (Город)
17.11.2020 в 20:35
проспись и не бухай
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+1
-3
Термит (Киев)
17.11.2020 в 20:58
Прошу принять мои извинения за то, что выразил свою мысль в сложносочиненном предложении, из-за чего Вам было непросто уловить суть и Вы канализировали свою агрессию непонимания в посте, на который я сейчас отвечаю. Сожалею и сочувствую, что Вам из-за моей ремарки пришлось вспомнить о бухле. Не хотел, честно. Держитесь и берегите себя! Ответную агрессию буду считать формой встречного извинения.
+2
0
Просто Квашин (Харьков)
17.11.2020 в 21:00
завидуешь сепар заднеприводный...
0
-2
Очманілий Заєць (Odessa)
17.11.2020 в 19:57
Так не схоже на наш фейковий карантин! Невже у Швайцарії у владі жодного клоуна?
Ответить
+5
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.11.2020 в 19:51
Судячи з фото мораес має свободу лише в кріслі.
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+4
-7
aleks68
17.11.2020 в 19:52
всё гавкаешь продажная шалава
Ответить
+6
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.11.2020 в 19:57
Я тебе перецінтв. Немає 68.
+4
-3
bokassalowara (Город)
17.11.2020 в 20:36
не, он не продажная,она сссссс *кливая)) не хочет идти в ато ,вякает на мове рабов
0
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
17.11.2020 в 20:05
Нехваточка кислорода в головке, Витек?
Ответить
+3
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.11.2020 в 20:26
Пиріжок з капустою.
+2
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
17.11.2020 в 20:35
Хм..... А от куда ты знаешь?
0
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.11.2020 в 21:05
Козлик та мкасущтй
0
0
недалековідКиева (Біла Церква)
17.11.2020 в 19:44
Кін-дза-дза по новому, ходять бідолаги гравіцапу шукають.
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+2
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
17.11.2020 в 19:38
Мораес і Кривцов не хворіли на ковід! Це встановили не брехливими "тестами" в шахтарівському клубі, а швейцарськими тестами, швейцарцями, які добре знають нутро цього гнилого клубу, а тому несподівано провели свої тести, не зважаючи на штучну індульгенцію від менеджменту Шахтаря, на яку вони розраховували, і ось тоді вся правда вийшла назовні, на світло. Тож, з огляду на це, вільне пересування Мораеса і Кривцова поза карантином є вже не просто недолугістю, а злочином!
Ответить
+7
-10
avatar
Kolibri (Киевоград)
17.11.2020 в 19:45
Подлечи голову, или что там у тебя!?
Ответить
+5
-7
FC Energy (Новая Каховка)
17.11.2020 в 19:46
Ну и дурачок ты
Ответить
+3
-7
aleks68
17.11.2020 в 19:51
тихо шифером шурша,крыша едет не спеша.бросай пить баран.
Ответить
+3
-7
вася100500 (хуст)
17.11.2020 в 19:56
Отлично, Шахтер подтасовал положительные тесты своим игрокам что б те в ЛЧ не играли, логика как у всех кастрюлеголовых)))
Ответить
+3
-8
Очманілий Заєць (Odessa)
17.11.2020 в 19:59
Васья, зніми презерватив з голови! І так всі бачуть, що ти - г**дон!
+6
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
17.11.2020 в 20:02
Сколько же этих больнушек развелось. Жесть!
+2
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.11.2020 в 20:27
Цукерки....
+1
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
17.11.2020 в 20:36
Ну да!
0
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
17.11.2020 в 19:34
Четенько! Все правильно!
Ответить
+1
-5
Мессинг (Мариуполь)
17.11.2020 в 19:32
Надо вернуться в Германию, перепроверить все тесты и в случае отрицательного результата, засчитать Швейцарии - техническое поражение!
Ответить
+2
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.11.2020 в 20:28
Так і буде.
Ответить
0
0
aleksandrdre (Краматорск)
17.11.2020 в 19:32
мутная история. Утром Мораес и Кривцов сдают положительный тест а сейчас пишут что только у них есть свобода перемешения
Ответить
+8
-1
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Kolibri (Киевоград)
17.11.2020 в 19:33
Они просто лучше всех!
Ответить
+2
-8
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.11.2020 в 20:28
Гівно не тоне.
0
-1
football_soccer (Украина)
17.11.2020 в 19:32
здоровые на карантине, больные на свободе , аххаха ))))))))) швейцарцы жгите!
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+7
-4
Хиденг (Днепр)
17.11.2020 в 19:31
Может этот врач Кантона за Украину болеет??? ))) Всё делает для того, "дабы дурь была видна"...
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+1
-2


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