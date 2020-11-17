Вся сборная Украины находится на карантине. Свобода перемещений есть только у Мораеса и Кривцова

Все игроки сборной Украины по решению швейцарских властей находятся на карантине в отеле из-за вспышки коронавируса в расположении команды.

При этом, как сообщает Tagesan Zeiger, исключение было сделано лишь для Жуниора Мораеса и Сергея Кривцова, которые получили свободу перемещений, несмотря на положительные тесты на коронавирус, так как переболели им ранее и должны обладать антителами.

Напомним, что в составе национальной команды за последнюю неделю было выявлено 8 случаев заболевания. Матч был отменен и не состоится как 17-го, так и 18-го ноября.

Дальнейшую судьбу поединка должен решить УЕФА.