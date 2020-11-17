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Вся сборная Украины находится на карантине. Свобода перемещений есть только у Мораеса и Кривцова
Мораес и Кривцов ранее уже переболели коронавирусом
Все игроки сборной Украины
При этом, как сообщает Tagesan Zeiger, исключение было сделано лишь для Жуниора Мораеса и Сергея Кривцова, которые получили свободу перемещений, несмотря на положительные тесты на коронавирус, так как переболели им ранее и должны обладать антителами.
Напомним, что в составе национальной команды за последнюю неделю было выявлено 8 случаев заболевания. Матч был отменен и
Дальнейшую судьбу поединка должен решить УЕФА.
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