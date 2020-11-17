Власти Швейцарии хотят оставить сборную Украины на карантине на 14 дней

Сегодня, 17-го ноября, должен был состояться матч Лиги наций Швейцария – Украина, однако из-за нескольких положительных тестов на коронавирус у футболистов украинской сборной поединок в Люцерне был отменен.

При этом, врач кантона Швейцарии Люцерн Роджер Харстолл настаивает на том, что согласно местному медицинскому протоколу украинская делегация обязана пробыть на карантине не менее четырнадцати дней. Однако представители Украинской ассоциации футбола ведут переговоры, чтобы выпустить сборную Украины чартерным рейсом в Киев, либо же сократить количество дней пребывания украинской команды в Люцерне.