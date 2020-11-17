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Власти Швейцарии хотят оставить сборную Украины на карантине на 14 дней
УАФ ведет переговоры о том, чтобы вывезти делегацию
Сегодня, 17-го ноября, должен был состояться матч
При этом, врач кантона Швейцарии Люцерн Роджер Харстолл настаивает на том, что согласно местному медицинскому протоколу украинская делегация обязана пробыть на карантине не менее четырнадцати дней. Однако представители Украинской ассоциации футбола ведут переговоры, чтобы выпустить сборную Украины чартерным рейсом в Киев, либо же сократить количество дней пребывания украинской команды в Люцерне.
Что касается возможной даты проведения матча Швейцария – Украина, то
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