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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Власти Швейцарии хотят оставить сборную Украины на карантине на 14 дней

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

УАФ ведет переговоры о том, чтобы вывезти делегацию

Власти Швейцарии хотят оставить сборную Украины на карантине на 14 дней
Новина українською

Сегодня, 17-го ноября, должен был состояться матч Лиги наций Швейцария – Украина, однако из-за нескольких положительных тестов на коронавирус у футболистов украинской сборной поединок в Люцерне был отменен.

При этом, врач кантона Швейцарии Люцерн Роджер Харстолл настаивает на том, что согласно местному медицинскому протоколу украинская делегация обязана пробыть на карантине не менее четырнадцати дней. Однако представители Украинской ассоциации футбола ведут переговоры, чтобы выпустить сборную Украины чартерным рейсом в Киев, либо же сократить количество дней пребывания украинской команды в Люцерне.

Что касается возможной даты проведения матча Швейцария – Украина, то его проведение 18-го ноября исключено. Далее по судьбе матча стоит ожидать специального решения УЕФА.

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В статье: Украина Швейцария коронавирус
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Комментарии (31)
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Kolibri (Киевоград)
17.11.2020 в 20:42
Детские лепёшки!!!!!!!!
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0
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.11.2020 в 20:45
І член тобі в дупку
Ответить
+2
0
NikosFutboloidos (Chop)
17.11.2020 в 20:31
Поверніть хлопців, у нас в Нових Санжарах відпочинуть. Якщо жіночки тітушки камінням не закидають.
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.11.2020 в 20:33
А у вас є 5 зірковий готель з джакузі?
Ответить
0
-1
belarus_1978 (Харьков)
17.11.2020 в 20:22
А нельзя и нас всех украинцев в карантине в Швейцарии на две недели оставить?
Ответить
+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.11.2020 в 20:24
Плати і все буде можливим.
Ответить
0
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
17.11.2020 в 20:32
Самоудались лучше!
0
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.11.2020 в 20:35
Попка ти
0
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
17.11.2020 в 20:43
А ты - попка!
0
-1
balamyt (Boston)
17.11.2020 в 20:32
А зачем СБУ золотая клетка..Лучше уж домой...в свои команды и прод. УПЛ.Все в УЕФА решится Жребием
Ответить
0
0
недалековідКиева (Біла Церква)
17.11.2020 в 20:00
Люцерн- красота: гори, воздух, свіжі продукти, от аби десь в Бухаресті чи в Пріштіні так попасти- то все ," зливай воду".
Ответить
+3
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.11.2020 в 20:09
А якби у Кабулі?
Ответить
0
-1
недалековідКиева (Біла Церква)
17.11.2020 в 20:10
Астана- край.
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.11.2020 в 20:21
Ні, вже Нурсултан
0
-1
Хиденг (Днепр)
17.11.2020 в 19:59
Издеваются! Ну-ну, болт с резьбой ещё никто не отменял...
Ответить
+1
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.11.2020 в 19:55
Підлікуються там приїдуть і розїдуться по Мальдівах.
Ответить
+4
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
17.11.2020 в 19:56
А ты все знаешь! Во эксперт!
Ответить
0
-3
aleks68
17.11.2020 в 20:21
чмо.а сам свою бестолковую голову лечить не пробовал.хотя тебе е...... так жить легче.отлижешь суркису и доволен?гавкнешь на шахтёр и рад?конченная тупая жертва аборта.не корчи из себя специалиста и затычку во все дыры.поменьше гавкай тварь.
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+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.11.2020 в 20:30
Після слова гавкай ти пропустив крапку.
0
-1
Очманілий Заєць (Odessa)
17.11.2020 в 19:55
Повідомлення - фейк! Перевіряйте інформацію, перш ніж викладати повну дурню!
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+3
-3
avatar
ПетроФ (Луцьк)
17.11.2020 в 20:13
яка різниця фейк чи ні. це просто дрібниця в порівнянні з тим що матчу не буде і винне наше керівництво а не швейцарці.
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+1
0
gavrik (Сумы)
17.11.2020 в 20:22
Кому це винно наше керівництво що матчу не буде?
+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.11.2020 в 20:30
Усім
0
-1
avatar
ПетроФ (Луцьк)
17.11.2020 в 19:54
це називається дов...ль. перед німцями + пара чоловік. після німців ще +, . перед матчем з Швейцарія ще +. Треба гнати все керівництво АФУ і тренерів національноїх збірної тоже.
Ответить
+2
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
17.11.2020 в 19:55
Выгнать всех и дедов наклонировать во все клубы и сборные!
Ответить
0
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.11.2020 в 20:30
Спасіба дєду за абєди.
+1
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
17.11.2020 в 19:54
Нормально! Щимить, так щимить!
Ответить
0
-4
недалековідКиева (Біла Церква)
17.11.2020 в 19:53
- Это значит, что вся украинская делегация оставаться в отеле Люцерна на десять дней?- Нет, не обязательно. При определенных условиях есть возможность покинуть отель и отправиться домой.
Ответить
+2
-1
Хиденг (Днепр)
17.11.2020 в 20:00
Та он неадекват! Неужели ещё не понятно!?
Ответить
+1
-1
Cerega15 (Kherson)
17.11.2020 в 20:43
На трибуне интервью с этим же доктором, в котором он говорит, что при определенных условиях вся делегация может улететь, так что тут еще вопрос, кто неадекват. Опять ученый изнасиловал журналиста, скорее всего.
0
0
George_D (Харьков)
17.11.2020 в 21:03
То то и оно, что этих условий дохтур не озвучивал. Эти условия могут оказаться из разряда невыполнимых.
0
0


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