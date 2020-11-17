  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Директор сборной Швейцарии: Это позор. Мы очень хотели решить все на футбольном поле
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Директор сборной Швейцарии: Это позор. Мы очень хотели решить все на футбольном поле

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Швейцарцы говорят, что тоже хотели играть

Директор сборной Швейцарии: Это позор. Мы очень хотели решить все на футбольном поле
Новина українською

Директор сборной Швейцарии Пьерлуиджи Тами недоволен решением местных властей отменить матч Лиги наций с Украиной из-за вспышки коронавируса в лагере гостей.

"Это позор. Мы были готовы и мотивированы сыграть этот финал. Мы очень хотели решить все на футбольном поле, а не за его пределами.

Но мы должны принять теперь то, что есть", – сказал Тами в комментарии федерации футбола Швейцарии.

Напомним, что власти Швейцарии отправили всю национальную сборную Украины на карантин из-за вспышки COVID-19. В составе украинской делегации за последнюю неделю было выявлено 8 случаев заболевания.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Швейцария
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Watson

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (10)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
С.Карпович. (Ланівці)
17.11.2020 в 21:07
Все таки злякались українців,простіше закрити ніж грати.
Ответить
0
0
ВиктАн
17.11.2020 в 20:35
Пахнет мошенничеством швейцарских властей. Нужно научить, технарь принимающей стороне или ничья по примеру отбора в ЛЧ
Ответить
+6
-1
avatar
ПетроФ (Луцьк)
17.11.2020 в 20:24
якщо півскладу з ДК захворіли. то треба було не визивати жодного футболіста з ДК. Я про це писав. але дурні функціонери на чолі з тупим Шевченко подумали що вони найрозумніші.
Ответить
+3
-6
ЖИТОМИР (Житомир)
17.11.2020 в 20:35
твои комменты почитаешь, так по сравнению с тобой и Илон Маск ,,пацан,, а ты мегаумник, иди лечись, сильно переоцениваешь себя
Ответить
+4
-1
avatar
ПетроФ (Луцьк)
17.11.2020 в 20:40
дурік. якщо в команді десяток хворих то яка вірогідність що і інші захворіли. коли футбол є контактним видом спорту. Думаю майже 100%. ладно нехай буде 80 так як дехто має природній імунітет. Який висновок з цього можна зробити? Команду відправити на карантин а не визивати її гравців в збірну.
+2
-1
storm_ua (Николаев)
17.11.2020 в 20:16
Жеребьевка наш)
Ответить
0
0
Хиденг (Днепр)
17.11.2020 в 20:10
Позор - это прикарманить деньги, наворованные Третьим Рейхом! А то таке...не переймайся.
Ответить
+3
-2
Хиденг (Днепр)
17.11.2020 в 20:07
У них у всех по Фрейду! Хоть бы покричал: - Я требую!!! ...и всё такое... А албанцы его успокаивали бы.Всё равно уже отменили.
Ответить
0
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.11.2020 в 20:02
Позор це увага чеською
Ответить
+4
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
17.11.2020 в 20:35
Та хоть на любом, но это все твоё второе я!
Ответить
0
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...