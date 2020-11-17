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Директор сборной Швейцарии: Это позор. Мы очень хотели решить все на футбольном поле
Швейцарцы говорят, что тоже хотели играть
Директор сборной Швейцарии Пьерлуиджи Тами недоволен решением местных властей
"Это позор. Мы были готовы и мотивированы сыграть этот финал. Мы очень хотели решить все на футбольном поле, а не за его пределами.
Но мы должны принять теперь то, что есть", – сказал Тами в комментарии федерации футбола Швейцарии.
Напомним, что власти Швейцарии отправили всю национальную сборную Украины на карантин из-за вспышки COVID-19. В составе украинской делегации за последнюю неделю было выявлено 8 случаев заболевания.
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