Директор сборной Швейцарии: Это позор. Мы очень хотели решить все на футбольном поле

Директор сборной Швейцарии Пьерлуиджи Тами недоволен решением местных властей отменить матч Лиги наций с Украиной из-за вспышки коронавируса в лагере гостей.

"Это позор. Мы были готовы и мотивированы сыграть этот финал. Мы очень хотели решить все на футбольном поле, а не за его пределами.

Но мы должны принять теперь то, что есть", – сказал Тами в комментарии федерации футбола Швейцарии.

Напомним, что власти Швейцарии отправили всю национальную сборную Украины на карантин из-за вспышки COVID-19. В составе украинской делегации за последнюю неделю было выявлено 8 случаев заболевания.