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Тренер Швейцарии: Желаем всем заболевшим в сборной Украины скорейшего выздоровления
Швейцарцы выказали свое участие
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал
"Мы были готовы, команда была очень мотивирована после нескольких последних игр и в очень хорошей форме.
Мы очень ждали этой игры. К сожалению, сейчас все сложилось иначе, и мы не можем повлиять на это. Желаем всем игрокам и сотрудникам сборной Украины с положительными результатами тестов скорейшего выздоровления.
Мы футболисты и всегда хотим побеждать на поле. К сожалению, у нас больше нет этой возможности", - сказал Петкович.
Напомним, что власти Швейцарии отправили всю национальную сборную Украины на карантин из-за вспышки COVID-19. В составе украинской делегации за последнюю неделю было выявлено 8 случаев заболевания.
Матч был отменен и его судьба теперь находится в руках УЕФА.
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