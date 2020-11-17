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Национальная сборная Украины

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Тренер Швейцарии: Желаем всем заболевшим в сборной Украины скорейшего выздоровления

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Швейцарцы выказали свое участие

Тренер Швейцарии: Желаем всем заболевшим в сборной Украины скорейшего выздоровления
Новина українською

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал отмену матча Лиги наций против Украины из-за вспышки коронавируса у гостей.

"Мы были готовы, команда была очень мотивирована после нескольких последних игр и в очень хорошей форме.

Мы очень ждали этой игры. К сожалению, сейчас все сложилось иначе, и мы не можем повлиять на это. Желаем всем игрокам и сотрудникам сборной Украины с положительными результатами тестов скорейшего выздоровления.

Мы футболисты и всегда хотим побеждать на поле. К сожалению, у нас больше нет этой возможности", - сказал Петкович.

Напомним, что власти Швейцарии отправили всю национальную сборную Украины на карантин из-за вспышки COVID-19. В составе украинской делегации за последнюю неделю было выявлено 8 случаев заболевания.

Матч был отменен и его судьба теперь находится в руках УЕФА.

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В статье: Украина Швейцария Владимир Петкович
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Источник:
football.ch

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Комментарии (1)
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Alexs22 (Киев)
17.11.2020 в 22:47
За слова спс, ток помогли бы с переносом матча.
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