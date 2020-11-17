Стало известно, когда сборная Украины вернется в Киев

Национальная сборная Украины вернётся из Швейцарии в Киев уже 18 ноября.

Об этом в эфире "Громадського радіо" сказал прессекретарь сборной Александр Глывинский.

"Футболисты вернутся чартерным рейсом. Швейцарские власти разрешили покинуть расположение, при условии, что спортсмены будут передвигаться не на общественном транспорте, а на частном", - пояснил Гливинский

Напомним, что власти Швейцарии отправили всю национальную сборную Украины на карантин из-за вспышки COVID-19. В составе украинской делегации за последнюю неделю было выявлено 8 случаев заболевания.