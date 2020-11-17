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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Стало известно, когда сборная Украины вернется в Киев

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Уже в среду сборная вернется в Киев

Стало известно, когда сборная Украины вернется в Киев
Новина українською

Национальная сборная Украины вернётся из Швейцарии в Киев уже 18 ноября.

Об этом в эфире "Громадського радіо" сказал прессекретарь сборной Александр Глывинский.

"Футболисты вернутся чартерным рейсом. Швейцарские власти разрешили покинуть расположение, при условии, что спортсмены будут передвигаться не на общественном транспорте, а на частном", - пояснил Гливинский

Напомним, что власти Швейцарии отправили всю национальную сборную Украины на карантин из-за вспышки COVID-19. В составе украинской делегации за последнюю неделю было выявлено 8 случаев заболевания.

Матч был отменен, и его судьба теперь находится в руках УЕФА.

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В статье: Украина Швейцария Александр Глывинский коронавирус
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Комментарии (7)
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Динамо-машина (Киев)
17.11.2020 в 22:46
Справедливости ради стоит отметить, что в самом начале пандемии, еще весной, именно Швейцария первой остановила свой чемпионат! Они видно очень переживают за свой народ, поэтому у них и один из лучших уровней жизни людей во всем мире!
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Динамо-машина (Киев)
17.11.2020 в 22:44
Нет б.л.я.т.ь, поехали бы на трамвае всем кодлом, во главе с Шевченко! Век воли не видать!!!
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Alexs22 (Киев)
17.11.2020 в 22:45
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Andrik_zp (Запоріжжя)
17.11.2020 в 22:42
Какое-то шапито. Отель после СбУ сжигать не собираются?
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Alexs22 (Киев)
17.11.2020 в 22:44
продезефицируют обязательно
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TIRAN (Донецк (Украина!))
17.11.2020 в 22:33
"Футболисты вернутся чартерным рейсом. Швейцарские власти разрешили покинуть расположение, при условии, что спортсмены будут передвигаться не на общественном транспорте, а на частном", - пояснил Гливинский (с) ага, на тралэбусах, антобусах и тронваях миллионэры будут передвигаться
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Alexs22 (Киев)
17.11.2020 в 22:38
ага, СБУ да и любая другая команда только на общественном транспорте передвигается со всем своим скарбом
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