Фейки инсайдеров, инфантильность УАФ и имитация бурной деятельности. Украинский футбол беззащитен при Павелко

Начнем с того, что в пресс-службе УАФ работает минимум восемь человек.

Их задача – освещать два-три матча в месяц и пред- и послематчевые активности. Справляются, хотя иногда применяют весьма "топорные" методы работы. Например, как в понедельник, когда вместо оперативного объявления изменений в графике и порядке пресс-конференции Андрея Шевченко, на сайте УАФ просто начали исчезать новости, а затем обновленные заметки появлялись по-новому.

Но это мелочи. Настоящий коллапс происходит в непредвиденных ситуациях. Например, как в случае с отменой матча Швейцария - Украина. Не от УАФ, а из швейцарских СМИ приходится узнавать о попытках украинской стороны спасти эту игру.

Если верить авторитетным швейцарским изданием (а верить приходится, ибо УАФ молчит), Украина сообщила, что работает над вопросом доставки в Швейцарию команды U21 или U20, которая могла бы сыграть вместо национальной сборной. Однако если это правда, то воспринимать ее (правду) стоит разве как имитацию бурной деятельности. U20 сейчас вообще не в сборе, а у U21 в день матча национальной сборной команды был запланирован (и состоялся по графику) официальный поединок квалификации чемпионата Европы против Северной Ирландии.

Единственный выход из непростого положения – поступить так, как поступила Чехия в сентябре текущего года, когда наскоро собрала новую команду с новым тренерским штабом. Под знамена сборной были призваны те, кто не контактировал с инфицированными, и во время паузы ФИФА находился в своих клубах. Однако, опять же, не имея никаких сообщений от УАФ, читаем на официальном сайте УЕФА:

"Украинская Ассоциация футбола сообщала УЕФА, что не сможет в кратчайшие сроки (17-18 ноября) собрать и привезти в Швейцарию новую команду для участия в поединке".

И где-то хотелось бы откликнуться на призыв Александра Денисова и поддержать национальную команду. Ведь свое же, родное. Но на основании чего? Потому что просит Денисов или какой-то другой подхалим Павелко? Минимум, что должна была сделать УАФ в этой ситуации - объяснить обстоятельства, ответить на вопросы: были ли попытки собрать новую команду, если были – то почему оказались неудачными, кто рассматривался в качестве кандидата в "новую" команду и так далее. А в итоге все закончится очередным демагогическим постом Павелко в фейсбуке.

Сейчас же вместо УАФ крутятся, аки белки в колесе, журналисты-инсайдеры. Один из их "передовиков" Игорь Цыганик накануне говорил, что матч с вероятностью в 99,9% состоится. Очевидно же, что его слова стоят меньше, чем 0,1 процента.

Вопросов немало. Но главный из них – а попытался ли хотя бы кто-то защитить футбол и национальную сборную Украины? 13 здоровых игроков в заявке команды Шевченко было. Протокол УЕФА о проведении матчей в эпоху коронавируса – весьма гибкий и матч можно было провести. "Динамо" в Испании против "Барселоны" играло с прямым нарушением этого протокола, не имея вратарей, заявленных по списку А. Но разрушать сетку турнира никто не стал.

А почему нет реакции на некорректные слова врача кантона Люцерн о том, что он предпочел бы видеть, как Швейцария получит три очка обычным способом? А что, он уверен, что три очка команде Петковича достанутся необычным способом? И почему бы не потребовать от швейцарской стороны объяснений по Мораесу и Кривцову: почему им предоставлена ​​свобода передвижения (не отправлены на карантин), но запрещено выходить на футбольное поле? И не диссонирует ли эта "карусель" с ситуацией, в которой недавно оказался один из лидеров швейцарской сборной Джердан Шакири? Когда его тест, сделанный во время пребывания в сборной, сначала дал положительный результат, а повторное исследование показало, что игрок здоров. Испания не требовала перенести матч, а Шакири с разрешения УЕФА появился на поле. Позволяли руководители европейского футбола играть и Кривцову с Мораесом.

Вопросы без ответов. Конечно, это же не чартерами с Суркисами меряться, здесь мозги нужны.

Все это может привести к тому, что результат решающего для Украины матча в лучшем для нас случае будет определяться жеребьевкой. И далеко не факт, что не выпадут удобные для швейцарцев 1:0 в их пользу. В еще худшем случае – это техническое поражение для Украины. И, похоже, что именно к этому нас плавно и подводят.

Украинский футбол беззащитен. И очень прискорбно это осознавать.