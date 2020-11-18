  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Фейки инсайдеров, инфантильность УАФ и имитация бурной деятельности. Украинский футбол беззащитен при Павелко
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фейки инсайдеров, инфантильность УАФ и имитация бурной деятельности. Украинский футбол беззащитен при Павелко

Национальная сборная Украины
(10 голосов)

По мотивам отмененного матча Швейцария - Украина

Фейки инсайдеров, инфантильность УАФ и имитация бурной деятельности. Украинский футбол беззащитен при Павелко
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Начнем с того, что в пресс-службе УАФ работает минимум восемь человек.

Их задача – освещать два-три матча в месяц и пред- и послематчевые активности. Справляются, хотя иногда применяют весьма "топорные" методы работы. Например, как в понедельник, когда вместо оперативного объявления изменений в графике и порядке пресс-конференции Андрея Шевченко, на сайте УАФ просто начали исчезать новости, а затем обновленные заметки появлялись по-новому.

Но это мелочи. Настоящий коллапс происходит в непредвиденных ситуациях. Например, как в случае с отменой матча Швейцария - Украина. Не от УАФ, а из швейцарских СМИ приходится узнавать о попытках украинской стороны спасти эту игру.

Если верить авторитетным швейцарским изданием (а верить приходится, ибо УАФ молчит), Украина сообщила, что работает над вопросом доставки в Швейцарию команды U21 или U20, которая могла бы сыграть вместо национальной сборной. Однако если это правда, то воспринимать ее (правду) стоит разве как имитацию бурной деятельности. U20 сейчас вообще не в сборе, а у U21 в день матча национальной сборной команды был запланирован (и состоялся по графику) официальный поединок квалификации чемпионата Европы против Северной Ирландии.

Фейки инсайдеров, инфантильность УАФ и имитация бурной деятельности. Украинский футбол беззащитен при Павелко - изображение 1

Единственный выход из непростого положения – поступить так, как поступила Чехия в сентябре текущего года, когда наскоро собрала новую команду с новым тренерским штабом. Под знамена сборной были призваны те, кто не контактировал с инфицированными, и во время паузы ФИФА находился в своих клубах. Однако, опять же, не имея никаких сообщений от УАФ, читаем на официальном сайте УЕФА:

"Украинская Ассоциация футбола сообщала УЕФА, что не сможет в кратчайшие сроки (17-18 ноября) собрать и привезти в Швейцарию новую команду для участия в поединке".

И где-то хотелось бы откликнуться на призыв Александра Денисова и поддержать национальную команду. Ведь свое же, родное. Но на основании чего? Потому что просит Денисов или какой-то другой подхалим Павелко? Минимум, что должна была сделать УАФ в этой ситуации - объяснить обстоятельства, ответить на вопросы: были ли попытки собрать новую команду, если были – то почему оказались неудачными, кто рассматривался в качестве кандидата в "новую" команду и так далее. А в итоге все закончится очередным демагогическим постом Павелко в фейсбуке.

Сейчас же вместо УАФ крутятся, аки белки в колесе, журналисты-инсайдеры. Один из их "передовиков" Игорь Цыганик накануне говорил, что матч с вероятностью в 99,9% состоится. Очевидно же, что его слова стоят меньше, чем 0,1 процента.

Фейки инсайдеров, инфантильность УАФ и имитация бурной деятельности. Украинский футбол беззащитен при Павелко - изображение 2

Вопросов немало. Но главный из них – а попытался ли хотя бы кто-то защитить футбол и национальную сборную Украины? 13 здоровых игроков в заявке команды Шевченко было. Протокол УЕФА о проведении матчей в эпоху коронавируса – весьма гибкий и матч можно было провести. "Динамо" в Испании против "Барселоны" играло с прямым нарушением этого протокола, не имея вратарей, заявленных по списку А. Но разрушать сетку турнира никто не стал.

А почему нет реакции на некорректные слова врача кантона Люцерн о том, что он предпочел бы видеть, как Швейцария получит три очка обычным способом? А что, он уверен, что три очка команде Петковича достанутся необычным способом? И почему бы не потребовать от швейцарской стороны объяснений по Мораесу и Кривцову: почему им предоставлена ​​свобода передвижения (не отправлены на карантин), но запрещено выходить на футбольное поле? И не диссонирует ли эта "карусель" с ситуацией, в которой недавно оказался один из лидеров швейцарской сборной Джердан Шакири? Когда его тест, сделанный во время пребывания в сборной, сначала дал положительный результат, а повторное исследование показало, что игрок здоров. Испания не требовала перенести матч, а Шакири с разрешения УЕФА появился на поле. Позволяли руководители европейского футбола играть и Кривцову с Мораесом.

Вопросы без ответов. Конечно, это же не чартерами с Суркисами меряться, здесь мозги нужны.

Все это может привести к тому, что результат решающего для Украины матча в лучшем для нас случае будет определяться жеребьевкой. И далеко не факт, что не выпадут удобные для швейцарцев 1:0 в их пользу. В еще худшем случае – это техническое поражение для Украины. И, похоже, что именно к этому нас плавно и подводят.

Украинский футбол беззащитен. И очень прискорбно это осознавать.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Швейцария Андрей Павелко Швейцария - Украина
Оцените этот материал:
(10 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (17)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
viajador (село Пертяну)
18.11.2020 в 10:33
Якщо ця країна Україна не потрібна самим українцям, які будують кримінальну державу, то чому швейцарський доктор кантону Люцерн повинен бути неупередженим у своїх рішеннях. Павелкам і зеленським коломойшам важливіша безпека власних сімей в кантонах люцернах, аніж престиж їхньої плантації Україна.
Ответить
+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
18.11.2020 в 10:18
Принциповість павелка може проявити лише у випадках таких як приміром стосовно його заводиків з виробництва штучної трави (утричі дорожчої ніж у Німеччині). А так ізвініті.
Ответить
0
-1
Джмиль (Запорожье)
18.11.2020 в 10:14
А где УЕФА квартируется? А, в Швейцарии... А где бабла больше? Ну да, в швейцарских банках... Похоже, что местная федерация с УЕФА на двоих что-то замутили как Украину в дивизион В послать (без игры), даже врача из местного к(г)антона подключили. А Павелко может быть даже в теме (но пока не в доле), поэтому УАФ жуёт сопли и ждёт новостей из Ньона. Ведь лучше посмотреть на цифры своего счета в швейцарском банке, чем матч сборной
Ответить
0
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
18.11.2020 в 10:04
Сними кокошник!!!
Ответить
0
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
18.11.2020 в 10:17
А хуху не хохо?
Ответить
0
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.11.2020 в 10:00
Если аналитическая статья автора в защиту украинского футбола не о том, что давайте уберем плохого Павелко, а поставим на его место хорошего Суркиса, то я полностью поддерживаю сказанное автором. Действительно, со стороны ответственных лиц УАФ должно быть больше открытости и реальных шагов в защиту украинского футбола.
Ответить
+2
-1
Просто Квашин (Харьков)
18.11.2020 в 09:46
Все все понимают ! УАФ руководит КОРРУПЦИОНЕР, который присел на потоки УЕФА... И выкурить его будет очень сложно...Но необходимо...
Ответить
+3
-2
Леонід Скачков (Рівне)
18.11.2020 в 09:45
Якийсь санітарний лікар захотів стать відомим,і став.Гру потрібно було проводити однозначно.Якщо не в Швейцарії,то в Україні.
Ответить
0
-3
George_D (Харьков)
18.11.2020 в 10:08
Нейтральное поле - это я еще допускаю. Где-нибудь в "зеленой" зоне. А чтобы провести второй матч из пары снова в Украине, нужно было бы согласие и швейцарцев тоже. А они на это ни за что не пошли бы. Решающий матч все-таки.
Ответить
0
-1
trey222
18.11.2020 в 09:40
И ещё,если бы ШВЕРЦАСКАЯ ФЕдерация хотела бы проводить игру,она бы могла перенести на другой стадион в другом кантоне с согласования с УЕФА.Я думаю УЕФА пошло бы на этоА так хотят шаровые три очка.
Ответить
+2
-3
George_D (Харьков)
18.11.2020 в 10:05
А где гарантия, что главный врач того кантона не пошел бы по пути люцернского? Такое впечатление, что искали любой повод. А кто ищет, тот всегда найдет.
Ответить
+1
-1
trey222
18.11.2020 в 09:31
И ещё почему Мораесу и Кривцову свобода передвижения,а Пятову,Матвиенко,Степаненко(может и Бондарю если он переболел,я не в курсе),кажется Михайличенко(он вроде тоже переболел)нет свободы перелвижения?
Ответить
+4
-1
Golfik25 (Киев)
18.11.2020 в 09:59
Потому что, может и не было 1 заражения.
Ответить
+2
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
18.11.2020 в 10:02
Потому, что они козыря!!!
Ответить
0
-2
George_D (Харьков)
18.11.2020 в 10:06
Очень много вопросов, которые остаются без ответов. Мы к сожалению не обладаем всей необходимой информацией. :(
Ответить
+1
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
18.11.2020 в 09:19
Ну на кінець, хоч якась частина футбольної спільноти в Україні стала усвідомлювати. що паделко тормоз розвитку українського футболу і всі кротолюбівські " експерти " разом з ним підгавкують і топлять український футбол.
Ответить
+6
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
18.11.2020 в 10:04
Мы любим кротят!!!!
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...