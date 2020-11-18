Результат должен определиться на поле. УАФ выступила с заявлением относительно матча Швейцария - Украина

Позиция Украинской ассоциации футбола по отмененному матчу Лиги наций-2020/2021 Швейцария - Украина остается неизменной: национальная сборная готова к поединку в том составе, который сейчас находится в Швейцарии. А УАФ прилагает все необходимые усилия для того, чтобы игра состоялась 18 ноября, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

Соответствующее письмо УАФ направила в УЕФА, изложив в нем все нюансы сложившейся ситуации и возможные варианты ее решения. Позиция УАФ базируется на четком убеждении в том, что игроки и персонал сборной, которые получили отрицательные результаты тестов на COVID-19, имеют право принимать участие в матче соответствии с Протоколом УЕФА о возвращении к игре. В списке сборной для участия в поединке есть более 13-х игроков (в том числе - минимум один вратарь). Поэтому мы просим УЕФА способствовать получению от местных властей Швейцарии решение об увольнении протестированных игроков от карантина и разрешении на их участие в матче.

В то же время УАФ готова сделать все возможное, чтобы, согласно предложению УЕФА, сформировать полностью новый состав команды к вечеру 18 ноября, но считает это невозможным по объективным, не зависящим от него причинам. В частности, это тот факт, что молодежная сборная U-21, игроки которой могли бы составить основу новой команды, вчера вечером сыграла поединок отбора Евро-2021. Если УЕФА сделает исключение и позволит этим футболистам принять участие в более чем одном матче в течение 48 часов, УАФ приложит необходимые усилия для организации их поездки в Швейцарию и участия в игре. Эта команда - единственный возможный вариант, потому что юношеские сборные не собирались из-за решения УЕФА о переносе матчей, кроме игр U-21. Другие игроки, которых теоретически можно было бы вызвать в главную команду, находятся в разных городах или за границей.

Кроме того, согласно протоколу УЕФА, игрокам перед матчем необходимо пройти тестирование в сертифицированной лаборатории УЕФА. Сдать такой тест в аккредитованной УЕФА в Украине лаборатории можно не ранее 9.00 18 ноября. При этом эта самая лаборатория указывает рекомендуемое время вылета футболистов, к которому можно будет получить все результаты тестов, это - 21.00. Поскольку игроки не могут вылететь на матч, не получив перед этим отрицательного результата теста, то это обстоятельство является еще одним из тех, которые делают невозможным участие нового состава национальной сборной в поединке 18 ноября.

Также во всех украинских игроков есть биометрические паспорта для безвизового въезда в страны ЕС. Все упомянутые обстоятельства, и это подтверждают соответствующие службы в МИД Украины, фактически невозможным организацию прямого чартерного рейса в Швейцарию в отведенное время. Приведенные объективные причины делают невозможным формирование нового состава национальной сборной и его прибытия к месту проведения матча до вечера 18 ноября. Эти же причины исключают вину сборной Украины в этой ситуации. Матч можно было бы отложить на срок, достаточный для того, чтобы сформировать новую сборную, как это предусмотрено Циркуляром № 66 УЕФА, но такое решение - исключительно в компетенции УЕФА.

Позиция УАФ заключается в том, что результат этого поединка должен определиться именно на футбольном поле и в соответствии с принципами Fair Play. Также подчеркиваем тот факт, что возможность организации матча в рамках действующего международного окна зависит исключительно от позиции УЕФА в этом вопросе. Надеемся на оперативное и объективное решение УЕФА.