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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Результат должен определиться на поле. УАФ выступила с заявлением относительно матча Швейцария - Украина

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

И по возвращению игроков в Украине

Результат должен определиться на поле. УАФ выступила с заявлением относительно матча Швейцария - Украина
Новина українською

Позиция Украинской ассоциации футбола по отмененному матчу Лиги наций-2020/2021 Швейцария - Украина остается неизменной: национальная сборная готова к поединку в том составе, который сейчас находится в Швейцарии. А УАФ прилагает все необходимые усилия для того, чтобы игра состоялась 18 ноября, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

Соответствующее письмо УАФ направила в УЕФА, изложив в нем все нюансы сложившейся ситуации и возможные варианты ее решения. Позиция УАФ базируется на четком убеждении в том, что игроки и персонал сборной, которые получили отрицательные результаты тестов на COVID-19, имеют право принимать участие в матче соответствии с Протоколом УЕФА о возвращении к игре. В списке сборной для участия в поединке есть более 13-х игроков (в том числе - минимум один вратарь). Поэтому мы просим УЕФА способствовать получению от местных властей Швейцарии решение об увольнении протестированных игроков от карантина и разрешении на их участие в матче.

В то же время УАФ готова сделать все возможное, чтобы, согласно предложению УЕФА, сформировать полностью новый состав команды к вечеру 18 ноября, но считает это невозможным по объективным, не зависящим от него причинам. В частности, это тот факт, что молодежная сборная U-21, игроки которой могли бы составить основу новой команды, вчера вечером сыграла поединок отбора Евро-2021. Если УЕФА сделает исключение и позволит этим футболистам принять участие в более чем одном матче в течение 48 часов, УАФ приложит необходимые усилия для организации их поездки в Швейцарию и участия в игре. Эта команда - единственный возможный вариант, потому что юношеские сборные не собирались из-за решения УЕФА о переносе матчей, кроме игр U-21. Другие игроки, которых теоретически можно было бы вызвать в главную команду, находятся в разных городах или за границей.

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Кроме того, согласно протоколу УЕФА, игрокам перед матчем необходимо пройти тестирование в сертифицированной лаборатории УЕФА. Сдать такой тест в аккредитованной УЕФА в Украине лаборатории можно не ранее 9.00 18 ноября. При этом эта самая лаборатория указывает рекомендуемое время вылета футболистов, к которому можно будет получить все результаты тестов, это - 21.00. Поскольку игроки не могут вылететь на матч, не получив перед этим отрицательного результата теста, то это обстоятельство является еще одним из тех, которые делают невозможным участие нового состава национальной сборной в поединке 18 ноября.

Также во всех украинских игроков есть биометрические паспорта для безвизового въезда в страны ЕС. Все упомянутые обстоятельства, и это подтверждают соответствующие службы в МИД Украины, фактически невозможным организацию прямого чартерного рейса в Швейцарию в отведенное время. Приведенные объективные причины делают невозможным формирование нового состава национальной сборной и его прибытия к месту проведения матча до вечера 18 ноября. Эти же причины исключают вину сборной Украины в этой ситуации. Матч можно было бы отложить на срок, достаточный для того, чтобы сформировать новую сборную, как это предусмотрено Циркуляром № 66 УЕФА, но такое решение - исключительно в компетенции УЕФА.

Позиция УАФ заключается в том, что результат этого поединка должен определиться именно на футбольном поле и в соответствии с принципами Fair Play. Также подчеркиваем тот факт, что возможность организации матча в рамках действующего международного окна зависит исключительно от позиции УЕФА в этом вопросе. Надеемся на оперативное и объективное решение УЕФА.

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В статье: Украина Швейцария УЕФА Лига Наций УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (20)
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Леонід Скачков (Рівне)
18.11.2020 в 10:50
Боротьба з цим грипом доходить до ідіотизму.Всім керують санітари.))))
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0
0
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Kolibri (Киевоград)
18.11.2020 в 10:54
Ты санитаром хочешь стать?
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0
0
1098135VVZ (Вена)
18.11.2020 в 10:34
Будет техническое поражение. Никто из чиновников УЕФА не пойдет на встречу Украине.Вы что забыли, где оно находится? Правильно в Швейцарии.И УЕФА уже частично стало на сторону швейцарцев, заявив мол привозите другую команду и нет вопросов, хотя прекрасно понимали, что это невозможно. Так что никаких переносов не будет, в регламенте УЕФА они в таких случаях не предусмотрены. Тех.поражение 99,9%
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0
-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.11.2020 в 10:47
Правильно. Теорія змов.
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0
-1
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Fata Morgana (Запорожье)
18.11.2020 в 10:28
УАФ всё правильно написал. Никакого криминала я не вижу чтобы перенести игру на любое ближайшее "окно". Ведь ничего же страшного не произошло когда всего то несколько дней назад состоялись перенесённые матчи из-за той же "короны" плей-офф за выход на Евро 2020! Главное отыграть матч пока не провели жеребьёвку следующего турнира ЛН! Это же касается и переноса игр норвегов, между прочим. А так... выходит нас хотят просто кинуть как пацанов с самопалом на танк! Кстати, я не думаю что швейцарам тоже нравится затея с жеребьёвкой. Они тоже видать "очкуют" от её результата. В их ситуёвине тоже лучше закрыть тему на поле!
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+2
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.11.2020 в 10:05
Можна перенести на травень 2021 і зіграти у якості спарингу перед Євро.
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0
-2
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Kolibri (Киевоград)
18.11.2020 в 10:12
Можно "экспертов" отправить! Тебя на ворота!)))
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+1
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.11.2020 в 10:47
Фуу, нахнах.
0
-1
FCWROVY1 (Kyiv)
18.11.2020 в 10:03
Я думаю що було б добре провести ту гру тоді коли будуть грати переможці груп а тобто плей оф...тоді би був і фінал україна швейцарія за право лишитися в а
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+3
0
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Kolibri (Киевоград)
18.11.2020 в 10:00
Ветеранов надо привозить!
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0
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.11.2020 в 11:00
Ветеринарів і вегетаріанців
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0
-1
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Kolibri (Киевоград)
18.11.2020 в 09:55
Тютюн! Тю-тю-тю-тютюн!
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0
-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.11.2020 в 10:04
піпіпі- пісюн
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+2
-1
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Kolibri (Киевоград)
18.11.2020 в 10:18
Пострижись, как в прошлый раз!
0
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.11.2020 в 11:01
Фу, який ти підараз
0
-1
Technical
18.11.2020 в 09:51
Їхати грати проти Швейцарії командою u-21? Так це ж самовбивство. Краще добитись переносу гри на більш пізню дату
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+3
-2
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
18.11.2020 в 09:54
Так нужно было написать, чтоб в случае технаря потом судиться
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+3
-1
belarus_1978 (Харьков)
18.11.2020 в 09:57
Ну да чисто техническое письмо.Потому что УЕФА подставило Украину предложив им за день привезти еще одну сборную.
0
-3
George_D (Харьков)
18.11.2020 в 09:58
Более того, у этих пацанов было бы минимум отдыха после предыдущего отборочного матча. Это был бы заведомо проигрышный вариант.
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+2
-1
belarus_1978 (Харьков)
18.11.2020 в 09:59
А можно проводить так часто игры вообще?
+1
-1


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