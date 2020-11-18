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Директор сборной Швейцарии заявляет, что Украина не искала выхода из ситуации
"Хотя может я и ошибаюсь"
Директор сборной Швейцарии Пьерлуиджи Тами высказался по поводу срыва заключительного поединка группового этапа Лиги наций Швейцария - Украина через коронавирус в лагере
Мы разочарованы, это обидно. Но мы понимаем, что речь идет о здоровье игроков. Вся команда была готова к матчу. Мы бы предпочли все решить на поле и по спортивному принципу. Теперь все будет решаться на другом уровне.
Мы всегда уважали протокол УЕФА. Воплощали его, прилагали все усилия. За последние несколько дней трижды проходили тестирование, все результаты были отрицательными. Мы хотели играть и все сделали для этого!
Но я не чувствовал, что украинская сторона серьезно занималась поиском решения ситуации. Возможно я ошибаюсь. Мы сделали свою работу и полностью выполнили протокол. Мне было бы сложно понять решение о результате матча жребием. Ожидаю решение в нашу пользу. Но я не юрист, может, что-то пропускаю. Надеюсь, решения понадобится несколько дней, - цитирует его швейцарское издание 20min.
Напомним, ранее УАФ заявила, что национальная сборная готова к поединку в том составе, который еще находился в Швейцарии (вылет в Украину запланирован на среду, 18 ноября). При этом в Ассоциации подчеркнули, что собрать новую команду за день не представляется возможным.
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