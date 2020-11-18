  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Директор сборной Швейцарии заявляет, что Украина не искала выхода из ситуации
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Директор сборной Швейцарии заявляет, что Украина не искала выхода из ситуации

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

"Хотя может я и ошибаюсь"

Директор сборной Швейцарии заявляет, что Украина не искала выхода из ситуации
Новина українською

Директор сборной Швейцарии Пьерлуиджи Тами высказался по поводу срыва заключительного поединка группового этапа Лиги наций Швейцария - Украина через коронавирус в лагере сине-желтых.

Мы разочарованы, это обидно. Но мы понимаем, что речь идет о здоровье игроков. Вся команда была готова к матчу. Мы бы предпочли все решить на поле и по спортивному принципу. Теперь все будет решаться на другом уровне.

Мы всегда уважали протокол УЕФА. Воплощали его, прилагали все усилия. За последние несколько дней трижды проходили тестирование, все результаты были отрицательными. Мы хотели играть и все сделали для этого!

Но я не чувствовал, что украинская сторона серьезно занималась поиском решения ситуации. Возможно я ошибаюсь. Мы сделали свою работу и полностью выполнили протокол. Мне было бы сложно понять решение о результате матча жребием. Ожидаю решение в нашу пользу. Но я не юрист, может, что-то пропускаю. Надеюсь, решения понадобится несколько дней, - цитирует его швейцарское издание 20min.

Напомним, ранее УАФ заявила, что национальная сборная готова к поединку в том составе, который еще находился в Швейцарии (вылет в Украину запланирован на среду, 18 ноября). При этом в Ассоциации подчеркнули, что собрать новую команду за день не представляется возможным.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Швейцария УЕФА Андрей Павелко Лига Наций УАФ коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (24)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киевоград)
18.11.2020 в 13:10
Пока не понятно чем все это закончится, но это полный бред! Украина хо ела играть, довызвали игроков! А эти порваные на крест, реально зассали и гонят на нас! Давайте перенос! Чтобы отодрать швейцарцев по полной !!!
Ответить
0
0
ВиктАн
18.11.2020 в 12:57
Швейцарцы- ЖУЛИКИ.
Ответить
+3
-2
avatar
El_Matador_73 (Одесса)
18.11.2020 в 12:51
Это просто какой-то очкливый полу-поц! Шо оно несет?
Ответить
+5
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
18.11.2020 в 12:45
Засранцы этакие! Мы Вам ещё покажим кузькину мать!!!!!
Ответить
+1
-4
Dozenko (NewYork)
18.11.2020 в 12:42
ах.еть перданул, а потом - возможно я ошибаюсь !! ТЫ ДИРЕКТОР или х.й с горы ? А если ты таки ошибаешся ?
Ответить
+4
-1
Джмиль (Запорожье)
18.11.2020 в 12:40
Вот как заговорили... Так ведь это их местный ветеринар хитромудрый не разрешил украинцам выходить на поле.
Ответить
+5
-2
axellience (Malaga)
18.11.2020 в 12:38
Украину на карантин на две недели и перенос игры был бы лучшим вариантом для Украины. То что игра не состоялась по вине украинцев может им дать техническое поражение. Вариант со жребием самый не спортивный и бессмысленный, его вообще должны исключить из правил.
Ответить
+2
-6
тутти-10 (Сумська область)
18.11.2020 в 12:52
Аби щось переднуть? В чому вина українців? Можна конкретизувати? Ви ж не балабол
Ответить
+4
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
18.11.2020 в 13:00
Це - козломордий троль
+2
-1
avatar
simargl (Чернигов)
18.11.2020 в 13:04
Болезнь одного игрока и ошибочные те ты на Мораесе и Кривцове это вина Украины??? Неожиданно...
Ответить
+1
-1
avatar
ДВ (Одесса)
18.11.2020 в 12:33
Это ж швейцарцы ...Вспоминается , как в 90 × они после поражения от Спартака , перемеряли ворота , и чё то там на какие то мм или 1-2 см , было не по стандарту. Уефа наказала переиграть матч.Спартак нагнул Сьён в переигровке эпично 5 - 1
Ответить
+4
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
18.11.2020 в 13:01
А де зараз той сраптак?
Ответить
+1
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
18.11.2020 в 13:05
У тебя на плакате в туалете)))))
0
-1
avatar
simargl (Чернигов)
18.11.2020 в 13:06
Не смеши своей желчной ненавистью ко всему, тролль деревенский .
0
-1
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
18.11.2020 в 12:32
Начинается война чиновников. Серьезный минус для нас то, что продажная уефа базируется в Швейцарии и может побояться ссориться с хозяевами. Думаю, что при правильно поднятой шумихе , лучшим вариантом для нас будет игра в какую-то резервную дату
Ответить
+1
-1
avatar
Loader (Днепр)
18.11.2020 в 13:03
В том то и проблема, что резервных дат нет. Сегодня последняя. Дальше только март, когда играться будут плей-оффы. В принципе, эта ситуация должна подпадать под понятие форс-мажора и единственный нормальный спортивный выход - переигровка. Разумно было бы договориться федерациям сыграть, например сразу после Нового Года, когда у всех, кроме Англии, окно.
Ответить
0
-1
adidas77 (Cумы)
18.11.2020 в 13:08
Loader (Днепр) А чем проблема сыграть этот матч в марте? На что это повлияет?
0
0
Header (Черкассы)
18.11.2020 в 12:27
Ну вот, ну наконец-то) ждут решения в свою пользу, а то все "мы тоже хотели играть, решить на футбольном поле". Хитрож...ые до крику. Но хрен вам. Наша героическая УАФ в час ночи уже разродилась сообщением, что мы готовы играть, хоть и на одной ноге. Выходите, подлые швейцарские трУсы!))
Ответить
+2
-1
mr-sergeev (Москва)
18.11.2020 в 12:16
Хренасе они заговорили.., прендогасты сырные!!!
Ответить
+4
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
18.11.2020 в 12:14
А що Україна повинна шукати, якщо є більше 13 здорових польових гравців?
Ответить
+7
-2
Ihorko_T (Львів)
18.11.2020 в 12:28
вакцину від ковіда
Ответить
+2
-3
George_D (Харьков)
18.11.2020 в 12:45
УАФ должна была предусмотреть подобную ситуацию, и возможные варианты решения, а не полагаться на имеющихся 13 игроков. Например, собрать на всякий случай полный набор других игроков, не контактировавших с инфицированными, готовых в любую секунду отправиться на матч. Как сделали в свое время чехи. Наверное так. Другого решения проблемы не существует.
Ответить
+2
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
18.11.2020 в 12:52
Чому тоді норвежці при одному хворому не випустили свою збірну у Румунію, а швейцарці при наявності двох грал ияк ні в чому не бувало з іспанцями?
+1
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
18.11.2020 в 12:54
Эта история усеяна мраком....... Никто, никогда, ничего не узнает!
0
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...