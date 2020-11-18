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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Директор сборной Швейцарии о матче с Украиной: Ожидаю решения в нашу пользу

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Хотят легкой победы

Директор сборной Швейцарии о матче с Украиной: Ожидаю решения в нашу пользу
Новина українською

Пьерлуиджи Тами, директор сборной Швейцарии, заявил, что ожидает положительного для своей команды результата по матчу с Украиной, который не состоялся.

Мне сложно понять решение о результате матча жребием.

Ожидаю решения в нашу пользу.

Но я не юрист, может, что-то пропускаю. Надеюсь, что на решение [УЕФА] понадобится несколько дней, - цитирует Тами издание Blick.

Напомним, что матч заключительного тура группового этапа Лиги Наций Швейцария - Украина не состоялся 17 ноября из-за запрета санитарного врача швейцарского кантона Люцерн. Дело в том, что в украинской сборной зафиксирована вспышка коронавируса. Хотя УЕФА, украинская и швейцарская стороны поддерживали проведения поединка.

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В статье: Украина Швейцария Пьерлуиджи Тами УЕФА Лига Наций УАФ коронавирус
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Комментарии (6)
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zabo56
18.11.2020 в 15:06
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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СашаXM (Хмельницкий)
18.11.2020 в 15:05
т.е. как ваш врач захотел и послал в карантин СБУ и мы виноваты и нам технарь? так можно вообще не играть дома матчи послал в карантин и технарь!
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Joyce (Donetsk)
18.11.2020 в 14:55
Вопросов нет: обыграйте СБУ и вперед. А так, получается, на горбу коронавируса хотите в рай въехать. Впрочем, Швейцарии не привыкать...
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Kolibri (Киевоград)
18.11.2020 в 14:12
Терлим бом-бом!
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-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.11.2020 в 13:59
Мабуть вже щось знає...(
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-2
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Kolibri (Киевоград)
18.11.2020 в 14:15
Знает - что теряет!
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0
-1


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