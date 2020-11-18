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Директор сборной Швейцарии о матче с Украиной: Ожидаю решения в нашу пользу
Хотят легкой победы
Пьерлуиджи Тами, директор сборной Швейцарии, заявил, что ожидает положительного для своей команды результата по матчу с Украиной, который не состоялся.
Мне сложно понять решение о результате матча жребием.
Ожидаю решения в нашу пользу.
Но я не юрист, может, что-то пропускаю. Надеюсь, что на решение [УЕФА] понадобится несколько дней, - цитирует Тами издание Blick.
Напомним, что матч заключительного тура группового этапа Лиги Наций Швейцария - Украина не состоялся 17 ноября из-за запрета санитарного врача швейцарского кантона Люцерн. Дело в том, что в украинской сборной зафиксирована вспышка коронавируса. Хотя УЕФА, украинская и швейцарская стороны поддерживали проведения поединка.
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