Директор сборной Швейцарии о матче с Украиной: Ожидаю решения в нашу пользу

Пьерлуиджи Тами, директор сборной Швейцарии, заявил, что ожидает положительного для своей команды результата по матчу с Украиной, который не состоялся.

Мне сложно понять решение о результате матча жребием. Ожидаю решения в нашу пользу. Но я не юрист, может, что-то пропускаю. Надеюсь, что на решение [УЕФА] понадобится несколько дней, - цитирует Тами издание Blick.

Напомним, что матч заключительного тура группового этапа Лиги Наций Швейцария - Украина не состоялся 17 ноября из-за запрета санитарного врача швейцарского кантона Люцерн. Дело в том, что в украинской сборной зафиксирована вспышка коронавируса. Хотя УЕФА, украинская и швейцарская стороны поддерживали проведения поединка.