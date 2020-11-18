Гримм: Не понимаю, почему сборную Украины отправили на карантин

Экс-глава УПЛ Томас Гримм был в том же отеле в Люцерне, в котором остановились сборная Украины перед отмененным матчем с Швейцарией и стал свидетелем того, как украинскую команду отправили на карантин. 61-летний функционер рассказал швейцарскому изданию Blick свою версию произошедшего.

“Первая информация пришла от УЕФА где-то около 11:15. Украинцы не могли в это поверить, они были потрясены. Сразу стали изучаться варианты вызова игроков из молодежных сборных. А около 13:00 от швейцарской ассоциации был принят документ на немецком, который назывался “Порядок мер в отношении игроков и персонала сборной Украины”.

Когда пришли плохие новости, я сидел рядом с генеральным секретарем украинской ассоциации. В документе меры по карантину обосновывались необходимостью “предотвращения неконтролируемого распространения вируса от украинской национальной команды другим персонам, в частности игрокам и персоналу швейцарской национальной команды, а также населению в целом”. Я не могу принять это оправдание, особенно отсылку к населению в целом. Протокол УЕФА построен именно таким образом, чтобы контактов с населением не было. Также это оправдание основывается на предположении, что члены украинской делегации, тесты которых дали негативный результат, тоже могут быть инфицированными.

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Следовали ли украинцы всем мерам защиты? Не могу сказать, я не ездил с их делегацией. Но могу сказать, что в отеле все были в масках. Нужно сказать, что и этот документ, по моему мнению, должен был кем-то вручаться лично от швейцарской стороны, но этого так и не произошло, пока я не покинул отель.

Я не понимаю решения отправить сборную Украины на карантин. Как по мне, это было несоразмерно. В Швейцарии умеренная ситуация с вирусом, во многих кантонах, в том числе и в Люцерне, можно ходить в рестораны. Теоретический риск заражения от украинской делегации был только у футболистов, но не у населения. Можно просто спросить себя: где риск заражения больше: в ресторане, где больше 100 посетителей без тестов, или на футбольном матче, где у 22 игроков есть негативный тест за 24 часа до игры?

Доктор кантона преступил черту с этим решением . Можно было отложить игру на среду, и протестировать снова всю сборную Украину. Если было бы 13 игроков с негативными тестами, матч можно было сыграть.

Возможно, игру можно будет перенести на следующий год. Например, провести ее вместо какого-то из товарищеских матчей во время подготовки к Евро-2020. Было справедливо решить все по спортивному принципу. Техническое поражение какой-то из сторон или жеребьевка – это не желаемые варианты”, – сказал Гримм.