  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Конец сбора. Сине-желтые вылетают в Украину
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конец сбора. Сине-желтые вылетают в Украину

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

В 15 часов

Конец сбора. Сине-желтые вылетают в Украину
Новина українською

Утром сборная Украины проснулась в 9 по европейскому времени и сразу же отправилась на заключительную трапезу в ресторане отеля Radisson Blu.

Потом состоялся выезд двух командных автобусов (такое количество автотранспорта является требованием для перевозки команд во время пандемии) в аэропорт Цюриха.

На 15.00 по киевскому времени назначен вылет чартерного рейса в Киев.

После приземления в родной столице заключительный в 2020 году сбор сине-желтых будет завершен.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Швейцария Лига Наций УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...