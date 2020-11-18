Конец сбора. Сине-желтые вылетают в Украину

Утром сборная Украины проснулась в 9 по европейскому времени и сразу же отправилась на заключительную трапезу в ресторане отеля Radisson Blu.

Потом состоялся выезд двух командных автобусов (такое количество автотранспорта является требованием для перевозки команд во время пандемии) в аэропорт Цюриха.

На 15.00 по киевскому времени назначен вылет чартерного рейса в Киев.

После приземления в родной столице заключительный в 2020 году сбор сине-желтых будет завершен.