Национальная сборная Украины
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Конец сбора. Сине-желтые вылетают в Украину
В 15 часов
Утром сборная Украины проснулась в 9 по европейскому времени и сразу же отправилась на заключительную трапезу в ресторане отеля Radisson Blu.
Потом состоялся выезд двух командных автобусов (такое количество автотранспорта является требованием для перевозки команд во время пандемии) в аэропорт Цюриха.
На 15.00 по киевскому времени назначен вылет чартерного рейса в Киев.
После приземления в родной столице заключительный в 2020 году сбор сине-желтых будет завершен.
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Источник:УАФ
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