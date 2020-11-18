  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Глава швейцарского футбольного союза: Перенести матч с Украиной на 2021 невозможно
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Глава швейцарского футбольного союза: Перенести матч с Украиной на 2021 невозможно

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Официальная позиция швейцарских футбольных властей

Глава швейцарского футбольного союза: Перенести матч с Украиной на 2021 невозможно
Новина українською

Глава швейцарского футбольного союза Доминик Блан прокомментировал ситуацию вокруг матча Лиги наций против Украины, который был отменен из-за вспышки коронавируса в лагере украинской делегации.

"Матч был официально отменен УЕФА. В среду поединок также не будет сыгран. Наша позиция всегда была ясна: мы хотели сыграть эту встречу. Мы понимаем те трудности, с которыми столкнулась Украина. Мы были готовы максимально содействовать, чтобы Украина привезла новых игроков, но это, по-видимому, не представлялось для них возможным.

Сейчас есть варианты, что Швейцария получит техническую победу. Кроме этого, есть жеребьевка: победа Швейцарии, ничья или победа Украины. Решение будет принимать дисциплинарный комитет УЕФА.

Читайте такжеРезультат должен определиться на поле. УАФ выступила с заявлением относительно матча Швейцария - Украина

В первом случае есть несколько критериев, по которым можно решить, все ли возможности реализованы Украиной. Но не мне об этом рассуждать. Во втором случае, если не будут названы виновные, состоится жеребьевка. В этом случае у Швейцарии, чтобы выиграть матч и сохранить свое место в элите, тогда будет только один шанс из трех. Опять же, не мы это решаем.

Перенести матч на 2021 год? Мы думали об этом, но, к сожалению, это невозможно. Календарь на уже занят играми отбора на ЧМ-2022 и встречами Евро-2021. Окна на международные матчи заполнены.

Мы не обсуждаем решения медицинских органов. Для Швейцарского футбольного союза в приоритете решение врачей. Потом по приоритетности идут спортивные органы. Мы следуем таких правил", - приводит слова Блана Tribune de Genève.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Швейцария
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киевоград)
18.11.2020 в 16:46
Вата сладкая! Кто желает?
Ответить
0
0
AntinBandera (Leopolis)
18.11.2020 в 16:36
"Для Швейцарського футбольного союзу в пріоритеті рішення лікарів. Потім по пріоритетності йдуть спортивні органи." - оце він зайве сказав. Це ж по суті удар по принципу невтручання держав у спортивні справи, який так бережуть ФІФА та УЄФА. На місці чиновників федерації, я б зараз всадив кількох ботів розкидати цю цитату по футбольних форумах європейських із припискою відповідною.
Ответить
+1
0
Ol-g (Одесса)
18.11.2020 в 16:32
Аааааа? Шооооо? Пойдём кофе пить.
Ответить
0
-1
avatar
genpet (Николаев)
18.11.2020 в 16:30
Да, "любят" нас в Европе...
Ответить
+1
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
18.11.2020 в 16:53
Любовь похожая на сон......
Ответить
0
0
Ol-g (Одесса)
18.11.2020 в 16:30
Никаких судов. Договариваться по-людски. Иначе или на наших условиях, или гоните награбленное нацистами и большевиками бабло.
Ответить
+1
-3
Djon (Киев)
18.11.2020 в 16:27
Что бы там Швейцария не говорила, они будут продавливать, что бы Украине засчитали техническое поражение. Если разбирательство дойдет до Спортивного арбитражного суда, то как думаете, чью позицию займет суд, находящийся в Швейцарии?
Ответить
+3
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...