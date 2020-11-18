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Глава швейцарского футбольного союза: Перенести матч с Украиной на 2021 невозможно
Официальная позиция швейцарских футбольных властей
Глава швейцарского футбольного союза Доминик Блан прокомментировал ситуацию вокруг матча
"Матч был официально отменен УЕФА. В среду поединок также не будет сыгран. Наша позиция всегда была ясна: мы хотели сыграть эту встречу. Мы понимаем те трудности, с которыми столкнулась Украина. Мы были готовы максимально содействовать, чтобы Украина привезла новых игроков, но это, по-видимому, не представлялось для них возможным.
Сейчас есть варианты, что Швейцария получит техническую победу. Кроме этого, есть жеребьевка: победа Швейцарии, ничья или победа Украины. Решение будет принимать дисциплинарный комитет УЕФА.
В первом случае есть несколько критериев, по которым можно решить, все ли возможности реализованы Украиной. Но не мне об этом рассуждать. Во втором случае, если не будут названы виновные, состоится жеребьевка. В этом случае у Швейцарии, чтобы выиграть матч и сохранить свое место в элите, тогда будет только один шанс из трех. Опять же, не мы это решаем.
Перенести матч на 2021 год? Мы думали об этом, но, к сожалению, это невозможно. Календарь на уже занят играми отбора на ЧМ-2022 и встречами Евро-2021. Окна на международные матчи заполнены.
Мы не обсуждаем решения медицинских органов. Для Швейцарского футбольного союза в приоритете решение врачей. Потом по приоритетности идут спортивные органы. Мы следуем таких правил", - приводит слова Блана Tribune de Genève.
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