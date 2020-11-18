Маркевич: Швейцария не обыграла бы нашу сборную даже в ослабленном составе

Глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич высказал свое мнение относительно отмены матча Лиги наций Швейцария – Украина.

– Это какой-то беспорядок. Команда готовилась и была готова играть. То, что придумали швейцарцы – даже не знаю, как могло такое произойти. Они могут сейчас говорить что угодно. Если вам нужны три пункта и прописка в элитном дивизионе Лиги наций, то выйдите на поле и покажите, что вы сильнее, а не решайте вопрос такими подковерными играми.

– Сборную Украины ждет техническое поражение или будет проведена жеребьевка результатов?

– Пока неизвестно, к какому решению придет УЕФА. Трудно сказать. Будем надеяться.

– Директор сборной Швейцарии отмечал: "Не чувствовал, что Украина серьезно занималась поиском решения".

– Все мы понимаем, почему он так говорит. Сборной Швейцарии нужны три очка. Они бы не переиграли нашу сборную даже в ослабленном составе.

– Если бы на месте Украины в аналогичной ситуации была Германия или Испания, отношение было бы идентичным?

– Даже разговоров не было бы. Вышли бы и играли, как играли до этого. Понятно, что с испанцами и немцами они себя так не повели бы.

- Игроки говорят, что чувствуют себя абсолютно нормально с положительным тестом на коронавирус. Большинство переносят его даже без температуры, а их отстраняют от игры и даже матчт отменяют...

- Людям старшего возраста - труднее. Большинство людей, особенно молодежь, этого не чувствуют. Показал тест результат и все. Этим можно крутить, как угодно. Вопрос еще и в том, где эти тесты делали. Но что поделаешь, такой сложный и непонятный период переживаем.