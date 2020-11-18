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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Маркевич: Швейцария не обыграла бы нашу сборную даже в ослабленном составе

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Мирон Богданович встал на защиту сборной и УАФ

Маркевич: Швейцария не обыграла бы нашу сборную даже в ослабленном составе
Новина українською

Глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич высказал свое мнение относительно отмены матча Лиги наций Швейцария – Украина.

– Это какой-то беспорядок. Команда готовилась и была готова играть. То, что придумали швейцарцы – даже не знаю, как могло такое произойти. Они могут сейчас говорить что угодно. Если вам нужны три пункта и прописка в элитном дивизионе Лиги наций, то выйдите на поле и покажите, что вы сильнее, а не решайте вопрос такими подковерными играми.

– Сборную Украины ждет техническое поражение или будет проведена жеребьевка результатов?

– Пока неизвестно, к какому решению придет УЕФА. Трудно сказать. Будем надеяться.

– Директор сборной Швейцарии отмечал: "Не чувствовал, что Украина серьезно занималась поиском решения".

– Все мы понимаем, почему он так говорит. Сборной Швейцарии нужны три очка. Они бы не переиграли нашу сборную даже в ослабленном составе.

– Если бы на месте Украины в аналогичной ситуации была Германия или Испания, отношение было бы идентичным?

– Даже разговоров не было бы. Вышли бы и играли, как играли до этого. Понятно, что с испанцами и немцами они себя так не повели бы.

- Игроки говорят, что чувствуют себя абсолютно нормально с положительным тестом на коронавирус. Большинство переносят его даже без температуры, а их отстраняют от игры и даже матчт отменяют...

- Людям старшего возраста - труднее. Большинство людей, особенно молодежь, этого не чувствуют. Показал тест результат и все. Этим можно крутить, как угодно. Вопрос еще и в том, где эти тесты делали. Но что поделаешь, такой сложный и непонятный период переживаем.

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В статье: Мирон Маркевич Украина Швейцария коронавирус
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (6)
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GOLD-MAN-ANGLO-SAX
18.11.2020 в 18:40
Швейцария играла вполне в достойный футбол с Нидерландами и Испанией которая вчера декламировала немецкую сборную. Не считаю что так просто сдались.
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Dnepr-75 (Днiпро)
18.11.2020 в 18:38
Та конечно ковидная сборная вынесла бы швейцарцев с крупным счётом, абы что то брякнуть.
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Очманілий Заєць (Odessa)
18.11.2020 в 18:13
Це німцям ще пощастило, що вони з еспанцями грали. Бо якби їм учора трапила Україна...
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0
0
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
18.11.2020 в 18:02
"...такой сложный и непонятный период переживаем." и мерзавцы-швейцарцы этим воспользовались. Желаю, чтоб им не обломилось, а обломалось
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+1
-2
yerik (Chernivtsi)
18.11.2020 в 17:45
Почему до сих пор никто из УАФ не может разъяснить конкретно Чего именно ждать от УЕФА, неужели никто не знает регламента? И какие шансы у нас на позитив? Что там юристов никаких нет? А то интервью дилетантов...
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+2
-2
С.Карпович. (Ланівці)
18.11.2020 в 17:43
Через те і злякались грати.
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+2
-1


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