Левченко: Как мы не обыграли этих немцев, непонятно. Как мы обыграли этих испанцев, вдвойне непонятно

Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал разгромное поражение Германии от Испании (0:6) в матче Лиги наций.

"Кто-нибудь скажите, что происходит?! 5:0 — когда немцы проигрывали с таким счетом в последний раз?

А Кросс и Гюндоган сегодня точно играют?

6:0. Я сплю?!

Как мы не обыграли этих немцев, непонятно. И как мы обыграли этих испанцев, вдвойне непонятно", — написал Левченко в Твиттере.