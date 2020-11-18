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Левченко: Как мы не обыграли этих немцев, непонятно. Как мы обыграли этих испанцев, вдвойне непонятно

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Испания просто вынесла Германию

Левченко: Как мы не обыграли этих немцев, непонятно. Как мы обыграли этих испанцев, вдвойне непонятно
Новина українською

Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал разгромное поражение Германии от Испании (0:6) в матче Лиги наций.

"Кто-нибудь скажите, что происходит?! 5:0 — когда немцы проигрывали с таким счетом в последний раз?

А Кросс и Гюндоган сегодня точно играют?

6:0. Я сплю?!

Как мы не обыграли этих немцев, непонятно. И как мы обыграли этих испанцев, вдвойне непонятно", — написал Левченко в Твиттере.

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В статье: Украина Германия Испания Евгений Левченко
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