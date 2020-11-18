Национальная сборная Украины
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Левченко: Как мы не обыграли этих немцев, непонятно. Как мы обыграли этих испанцев, вдвойне непонятно
Испания просто вынесла Германию
Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал разгромное
"Кто-нибудь скажите, что происходит?! 5:0 — когда немцы проигрывали с таким счетом в последний раз?
А Кросс и Гюндоган сегодня точно играют?
6:0. Я сплю?!
Как мы не обыграли этих немцев, непонятно. И как мы обыграли этих испанцев, вдвойне непонятно", — написал Левченко в Твиттере.
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Источник:Твиттер
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