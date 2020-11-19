Возвращение сборной, финалисты Лиги Наций, провал России. Главные новости за 18 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 18 ноября

Итак, матч Швейцария - Украина не состоялся. Хотя в среду УАФ выступила с заявлением, что она была готова собрать вторую команду, чтобы все же в ближайшее время сыграть поединок. Но в Ассоциации уточнили, что сделать это было очень сложно по ряду обстоятельств. В Швейцарии подчеркивают, что украинская сторона недостаточно сделала для того, чтобы матч все же был сыгран. При этом отмечают, что в 2021-м свободных дат для того, чтобы сыграть, не будет из подготовки к Евро и начало отбора на ЧМ. В конце концов, сборная Украины не стала находиться на карантине, как угрожали вчера, а вернулась в Киев. Уже после прилета Андрей Шевченко заявил, что никакой вины Украины в том, что матч не состоялся, нет, но все зависит от УЕФА. Добавим, что в случае зачисления технического поражения Украина опустится в дивизион В.

Обошлось без неожиданностей. Италия разобралась с Боснией и Герцеговиной благодаря голам Белотти и Берарди, поэтому опередила на один балл Нидерланды, которые в свою очередь героически обыграли Польшу 1:2. Во второй группе в «лобовом» столкновении Бельгия была сильнее Дании - 4:2. Результат сделали звезды - дубль на счету Лукаку отметился де Брюйне, а Куртуа привез в свои ворота. Таким образом, в финале четырех Лиги Наций в следующем году сыграют Франция, Испания, Италия и Бельгия.

Норвегия, как известно, из-за коронавируса привезла в Австрию молодежный состав и едва ним не создала сенсацию - соперник Украины на Евро отыгрался на 90+4-й минуте, благодаря этому сохранил за собой первое место, а, следовательно, в следующем розыгрыше Лиги Наций сыграет в дивизионе А. Чехия, которая одолела Словакию 2:0, на вираже обошла Шотландию, которая проиграла Израилю 0:1 (гол на счету Соломона). Эффектно получилось с Россией - поражение 0:5 от немотивированной Сербии вывело на первое место Венгрию, которая обыграла Турцию 2:0. Ну и наконец Уэльс не пустил в дивизион А Финляндию - очный матч завершился победой валлийцев 3:1.

В дивизионе С привлекает к себе внимание Северная Македония, с которой нам играть на Евро. Балканцы могли повыситься, если бы обыграли Армению на выезде, но хозяева были сильнее - 1:0, и именно они идут во вторую лигу. Группа 1: Люксембург без Жерсона Родригеса не смог обыграть Азербайджан, тогда как Черногория разгромила Кипр и осталась на первой строчке. Группа 3: Путевку в очном поединке разыгрывали Греция и Словения, эллины должны были побеждать, но ограничились ничьей 0:0. Таким образом сборная Беньямина Вербича (который к слову выходил на замену) поднимается в дивизион В. Группа 4: Беларусь пропустила выше себя Албанию, которая победила в очном поединке со счетом 3:2.

Под угрозой оказалась встреча 10-го тура «Олимпика» и «Зари». Как сообщил президент донецкого клуба Владислав Гельзин, в команде произошла вспышка коронавируса. По его словам, положительные тесты уже есть в не менее десяти игроков и работников клуба, при этом не все результаты известны.