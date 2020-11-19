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Футбольная ассоциация Швейцарии в случае с Украиной нашла пример для УЕФА в свою пользу

Национальная сборная Украины
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Техническое поражение Слована в ЛЧ

Футбольная ассоциация Швейцарии в случае с Украиной нашла пример для УЕФА в свою пользу
Новина українською

Руководство Швейцарской футбольной ассоциации может использовать прецедентное право в том случае, если УЕФА примет решение по матчу последнего тура группы А4 Лиги наций против сборной Украины - если оно приведет к понижению их национальной сборной в классе.

Швейцарцы приводят пример случая в августе вокруг матча квалификации Лиги чемпионов между фарерским "Клаксвиком" и словацким "Слованом".

Сначала матч "Клаксвик" - "Слован" был назначен на 19 августа, но из-за случаев заражения COVID-19 в словацком клубе игра была перенесена на 21 августа. "Слован" должен был обеспечить явку на игру резервного состава, поскольку основа была помещена властями Фарерских островов на карантин.

Поэтому 21 августа матч снова не состоялся, потому что в "Слована" снова обнаружили зараженных коронавирусом. УЕФА засчитал "Словану" техническое поражение (0:3). Словаки ее обжаловали в Спортивном арбитражном суде Лозанны. Но в итоге он поддержал решение УЕФА и оставил апелляцию без внимания, пишет Blick.

Похожий прецедент, как считают в ассоциации Швейцарии, свидетельствует в их пользу - на случай, если ситуация дойдет до необходимости использования всего арсенала юридических методов борьбы.

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В статье: Украина Швейцария УЕФА Лига чемпионов Лига Наций Слован (Братислава)
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