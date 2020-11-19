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Сине-желтые сдали тесты на COVID-19 в Борисполе - уже есть результаты
Больных нет
По прибытии самолетом из Швейцарии в Борисполь 18 ноября все члены
Процедура проводилась специалистами лаборатории, сертифицированной УЕФА в Украине.
После обработки тестов Украинской ассоциации футбола сообщили, что все результаты отрицательные, в том числе - у футболистов Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса.
Матч Лиги наций Швейцария - Украина была отменена в связи с тем, что врач швейцарского кантона Люцерн поместил сборную Украины на карантин из-положительные тесты в трех игроков украинской команды.
При этом в Швейцарии отказались делать повторное тестирование футболистам и членам делегации, в которых были отрицательные результаты. Хотя по протоколу УЕФА для проведения матча достаточно, чтобы отрицательные тесты были в 13-х игроков каждой команды, учитывая вратаря.
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