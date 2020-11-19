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Национальная сборная Украины

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Сине-желтые сдали тесты на COVID-19 в Борисполе - уже есть результаты

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Больных нет

Сине-желтые сдали тесты на COVID-19 в Борисполе - уже есть результаты
Новина українською

По прибытии самолетом из Швейцарии в Борисполь 18 ноября все члены украинской делегации сдали ПЦР-тесты на COVID-19 в специально отведенном для этого помещении аэропорта.

Процедура проводилась специалистами лаборатории, сертифицированной УЕФА в Украине.

После обработки тестов Украинской ассоциации футбола сообщили, что все результаты отрицательные, в том числе - у футболистов Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса.

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Матч Лиги наций Швейцария - Украина была отменена в связи с тем, что врач швейцарского кантона Люцерн поместил сборную Украины на карантин из-положительные тесты в трех игроков украинской команды.

При этом в Швейцарии отказались делать повторное тестирование футболистам и членам делегации, в которых были отрицательные результаты. Хотя по протоколу УЕФА для проведения матча достаточно, чтобы отрицательные тесты были в 13-х игроков каждой команды, учитывая вратаря.

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В статье: Украина Швейцария Лига Наций коронавирус
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Источник:
УАФ

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Комментарии (6)
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schabay (Краснодон)
19.11.2020 в 11:30
А до этого 46 лет в минусах, лишился всего, но зато уже второй месяц... но то такэ...
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0
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
19.11.2020 в 11:42
Повинно ж колись пощастить...
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0
-1
yerik (Chernivtsi)
19.11.2020 в 11:22
А те у кого в Швейцарии были положительные результаты? Они тоже сейчас тесты проходили и у них теперь отрицательные?
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0
-2
konogon (Киев)
19.11.2020 в 10:58
Логика подсказывает, что технарь нам всё-таки НЕ светит. Правила УЕФА в отношении сборных на период пандемии расписаны довольно четко и мы им неукоснительно следовали. Но "кантоны" они такие...
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+5
0
FC Energy (Новая Каховка)
19.11.2020 в 10:56
Игроков у нас достаточно? Достаточно. Тесты отрицательные? Отрицательные. По типу Норвегии впаять им 0-3 и пусть сами себе на карантинах сидят.. в лиге B
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+8
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
19.11.2020 в 11:48
Кому їм? Вляпали ж норвежцям, у яких лише один(!) гравець захворів, а у нас 10 чи 12.
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0
0


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