Что ждет Украину - техническое поражение или перенос? Видеоподкаст Халат Милевского #7

После небольшого перерыва, который длился целых две недели, подкаст "Халат Милевского" возвращается. На этот раз - в видео формате.

Журналисты сайта UA-Футбол Александр Рыженко и Георгий Грошев не могли обойти стороной наиболее громкую тему последних дней - отмена матча Швейцария - Украина.

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Ведущие в сегодняшнем выпуске обсудили, что произошло, почему главный врач Люцерна решил взять на себя такую ответственность, ждет ли Украину техническое поражение и можно ли сыграть матч в другое время. Для удобства просмотра, мы добавили тайм-коды.

Тайм-коды:

00:00 - начало

1:06 - что случилось и почему перенесли матч

2:36 - действительно все идет к техническому поражению Украины?

7:05 - мотивы швейцарцев отменить матч против Украины

9:10 - придерживается ли сборная всех медицинских протоколов?

11:55 - УАФ решила не выставлять полностью вторую команду

16:41 - на какую дату могут перенести матч Швейцария - Украина

23:32 - отмена матча - не вина "сине-желтых"

26:37 - есть ли шанс, что результат матча будет решаться с помощью жребия?

27:50 - Украинская сторона не имела плана Б

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