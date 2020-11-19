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Что ждет Украину - техническое поражение или перенос? Видеоподкаст Халат Милевского #7
Ведущих теперь не только слышно, но и видно
После небольшого перерыва, который длился целых две недели, подкаст "Халат Милевского" возвращается. На этот раз - в видео формате.
Журналисты сайта UA-Футбол Александр Рыженко и Георгий Грошев не могли обойти стороной наиболее громкую тему последних дней - отмена матча Швейцария - Украина.
Ведущие в сегодняшнем выпуске обсудили, что произошло, почему главный врач Люцерна решил взять на себя такую ответственность, ждет ли Украину техническое поражение и можно ли сыграть матч в другое время. Для удобства просмотра, мы добавили тайм-коды.
Тайм-коды:
- 00:00 - начало
- 1:06 - что случилось и почему перенесли матч
- 2:36 - действительно все идет к техническому поражению Украины?
- 7:05 - мотивы швейцарцев отменить матч против Украины
- 9:10 - придерживается ли сборная всех медицинских протоколов?
- 11:55 - УАФ решила не выставлять полностью вторую команду
- 16:41 - на какую дату могут перенести матч Швейцария - Украина
- 23:32 - отмена матча - не вина "сине-желтых"
- 26:37 - есть ли шанс, что результат матча будет решаться с помощью жребия?
- 27:50 - Украинская сторона не имела плана Б
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