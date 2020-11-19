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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Что ждет Украину - техническое поражение или перенос? Видеоподкаст Халат Милевского #7

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Ведущих теперь не только слышно, но и видно

Что ждет Украину - техническое поражение или перенос? Видеоподкаст Халат Милевского #7
UA-Футбол
Новина українською

После небольшого перерыва, который длился целых две недели, подкаст "Халат Милевского" возвращается. На этот раз - в видео формате.

Журналисты сайта UA-Футбол Александр Рыженко и Георгий Грошев не могли обойти стороной наиболее громкую тему последних дней - отмена матча Швейцария - Украина.

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Ведущие в сегодняшнем выпуске обсудили, что произошло, почему главный врач Люцерна решил взять на себя такую ответственность, ждет ли Украину техническое поражение и можно ли сыграть матч в другое время. Для удобства просмотра, мы добавили тайм-коды.

Тайм-коды:

  • 00:00 - начало
  • 1:06 - что случилось и почему перенесли матч
  • 2:36 - действительно все идет к техническому поражению Украины?
  • 7:05 - мотивы швейцарцев отменить матч против Украины
  • 9:10 - придерживается ли сборная всех медицинских протоколов?
  • 11:55 - УАФ решила не выставлять полностью вторую команду
  • 16:41 - на какую дату могут перенести матч Швейцария - Украина
  • 23:32 - отмена матча - не вина "сине-желтых"
  • 26:37 - есть ли шанс, что результат матча будет решаться с помощью жребия?
  • 27:50 - Украинская сторона не имела плана Б

Совсем скоро на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" выйдут и другие выпуски, а потому не забывайте подписываться. Также Вы сможете найти на Google Podcasts, YouTube или Castbox другие наши подкасты - "Аудиомнение" и "Дубль-ВЭ".

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В статье: Сергей Кривцов Андрей Шевченко Украина Швейцария Руслан Малиновский Лига Наций Жуниор Мораес УАФ Подкаст коронавирус Халат Милевского
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Комментарии (2)
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balamyt (Boston)
19.11.2020 в 13:56
.По Факту произошел ФОРС МАЖЕР ,но несмотря на очевидное ..нас хотят сделать виноватыми..Фут. Союз Швейцарии не хотят переноса матча и не хотят риска в Жеребевке...Их Сан. протокол оказался весомее протокола УЕФА ( о чем в УАФ даже не догадывались )...Поэтому УЕФА ,чтобы сохранить лицо ,должны перенести этот матч и заставить Швейцарию играть юниорами .(если не могут собрать всех сильнейших ...наравне с молодежью СБУ ...Это будит лучше слепого жребия ..Все должно решится на поле...,и никаких судов и адвокатов
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belarus_1978 (Харьков)
19.11.2020 в 13:15
Но почему не говорят что заболевших 1 человек,остальные были с антителами и давно переболели.
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