Стало известно, когда УЕФА примет решение по поводу матча Швейцария - Украина

Если при таких раскладах, какие мы сейчас имеем, сборной дадут технарь, то, во первых, всех наших юристов-адвокатов, причастных к УАФ надо гнать с "волчьим" билетом из профессии. Во-вторых, после технаря мы должны все футбольные сборные и клубы, приехавшие к нам, тут же закрывать на самоизоляции и тут же требовать присудить им поражение. Притом, я говорю без иронии. Завалить это УЕФА разбирательствами - и пусть думают.