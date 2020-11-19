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Стало известно, когда УЕФА примет решение по поводу матча Швейцария - Украина
Пока об этом говорят медиа
УЕФА определится относительно судьбы отмененного матча Лиги наций Швейцария -
Дело будет рассматривать контрольно-дисциплинарный и этический комитеты УЕФА.
Напомним, что поединок не состоялся из-за запрета врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения в лагере сборной Украины.
Есть несколько вариантов развития событий: первый - техническое поражение сборной Украины (его отстаивает Швейцария), второй - организация матча, третий - определение результата путем жеребьевки (победа, ничья или поражение сине-желтых).
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