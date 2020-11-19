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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Стало известно, когда УЕФА примет решение по поводу матча Швейцария - Украина

Национальная сборная Украины
(8 голосов)

Пока об этом говорят медиа

Стало известно, когда УЕФА примет решение по поводу матча Швейцария - Украина
Новина українською

УЕФА определится относительно судьбы отмененного матча Лиги наций Швейцария - Украина завтра, сообщает ТК Футбол.

Дело будет рассматривать контрольно-дисциплинарный и этический комитеты УЕФА.

Напомним, что поединок не состоялся из-за запрета врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения в лагере сборной Украины.

Есть несколько вариантов развития событий: первый - техническое поражение сборной Украины (его отстаивает Швейцария), второй - организация матча, третий - определение результата путем жеребьевки (победа, ничья или поражение сине-желтых).

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В статье: Украина Швейцария УЕФА коронавирус
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (14)
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Виталий1981 (Україна)
19.11.2020 в 13:51
Если при таких раскладах, какие мы сейчас имеем, сборной дадут технарь, то, во первых, всех наших юристов-адвокатов, причастных к УАФ надо гнать с "волчьим" билетом из профессии. Во-вторых, после технаря мы должны все футбольные сборные и клубы, приехавшие к нам, тут же закрывать на самоизоляции и тут же требовать присудить им поражение. Притом, я говорю без иронии. Завалить это УЕФА разбирательствами - и пусть думают.
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+1
-1
rivnenskyi (Рівне)
19.11.2020 в 14:03
А чому ні? У нас є список червоних та зелених країн. Зараз майже всі червоні. От і саджати на карантин на 14 днів.
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0
-1
yerik (Chernivtsi)
19.11.2020 в 14:03
УЕФа на нас с р а ть хотели. Хоть выходите из нее играйте свой внутренний ЛЧ и ЛЕ
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+1
-1
balamyt (Boston)
19.11.2020 в 13:33
.По Факту произошел ФОРС МАЖЕР ,но несмотря на очевидное ..нас хотят сделать виноватыми..Фут. Союз Швейцарии не хотят переноса матча и не хотят риска в Жеребевке...Их Сан. протокол оказался весомее протокола УЕФА ( о чем в УАФ даже не догадывались )...Поэтому УЕФА ,чтобы сохранить лицо ,должны перенести этот матч и заставить Швейцарию играть юниорами .(если не могут собрать всех сильнейших ...наравне с молодежью СБУ ...Это будит лучше слепого жребия ..Все должно решится на поле...,и никаких судов и адвокатов
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+1
-1
citizen (Prolisky)
19.11.2020 в 13:59
Кто такой "Мажер"?
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+2
-1
citizen (Prolisky)
19.11.2020 в 14:00
"будит"кто будит? Кто спит что его надо будить?
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0
-1
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
19.11.2020 в 13:04
ПОЧЕМУ не рассматривают вариант технарь Швейцарии???? Их вени не меньше чем нашей а то и больше
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+3
-3
citizen (Prolisky)
19.11.2020 в 14:01
А яка наша вина?
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0
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
19.11.2020 в 12:53
Я щось логіку не прослідковую... Якщо брати за прецедент збірну Норвегії, то технічна поразка має бути хіба швейцарам, але не українцям! Україна не відмовлялася грати і мала необхідні 13 гравців!
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+8
0
antares84 (Вінниця)
19.11.2020 в 12:29
У нас залізний аргумент - фізично неможливо за 24 години привезти нових гравців із дотриманням антиковідного протоколу. Тому можлива технічна поразка - це одразу корупційна тінь на УЕФА (хоча їм мабуть байдуже, у них вже це стало звичкою). Швейцарці спочатку казали, що хочуть все вирішити на полі, а зараз вже говорять за технарь??? 100% на 2021 можна знайти 1 день
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+6
0
aleksandrdre (Краматорск)
19.11.2020 в 12:23
А почему нет варианта техническое поражение альпийским козлам? ведь матч не состоялся из за них
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+11
-1
belarus_1978 (Харьков)
19.11.2020 в 13:18
Потому что УЕФа находится в Швейцарии.
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+5
-2
avatar
Fata Morgana (Запорожье)
19.11.2020 в 12:04
Вот и посмотрим кто козёл!!
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+3
0
аалекс ( Крым)
19.11.2020 в 14:27
Невестка?
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0
-1


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