Панькив: Надеемся, что УЕФА примет решение о том, что матч Швейцария - Украина должен быть сыгран

Голкипер сборной Украины Юрий Панькив поделился своими мыслями о несостоявшемся поединке Лиги наций Швейцария – Украина, который был отменен из-за вспышки коронавируса в составе гостей.

"На мой взгляд, всегда и везде определяющим должен быть спортивный принцип. Согласен, имелись форс-мажорные обстоятельства, но заинтересованным организациям необходимо помнить об ответственности за принимаемые решения. Сборная Украины в честной борьбе завоевала право выступать в топ-дивизионе Лиги наций, в соперничестве с грандами заставила с собой считаться.

Мы были готовы, несмотря на ощутимые кадровые потери, сыграть со Швейцарией, приложили максимум усилий для соблюдения предписаний медицинского протокола. Поэтому очень надеемся, что дисциплинарный комитет УЕФА примет решение о том, что матч Швейцария - Украина должен быть сыгран. Сильнейшего нужно определять на футбольном поле", - сказал Панькив.

Напомним, что дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит вопрос о несостоявшемся матче в Люцерне на своем ближайшем заседании.