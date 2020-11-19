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Панькив: Надеемся, что УЕФА примет решение о том, что матч Швейцария - Украина должен быть сыгран
Решение за дисциплинарным комитетом УЕФА
Голкипер
"На мой взгляд, всегда и везде определяющим должен быть спортивный принцип. Согласен, имелись форс-мажорные обстоятельства, но заинтересованным организациям необходимо помнить об ответственности за принимаемые решения. Сборная Украины в честной борьбе завоевала право выступать в топ-дивизионе Лиги наций, в соперничестве с грандами заставила с собой считаться.
Мы были готовы, несмотря на ощутимые кадровые потери, сыграть со Швейцарией, приложили максимум усилий для соблюдения предписаний медицинского протокола. Поэтому очень надеемся, что дисциплинарный комитет УЕФА примет решение о том, что матч Швейцария - Украина должен быть сыгран. Сильнейшего нужно определять на футбольном поле", - сказал Панькив.
Напомним, что дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит вопрос о несостоявшемся матче в Люцерне на своем ближайшем заседании.
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