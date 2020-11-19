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УЕФА примет решение по матчу Швейцария - Украина на следующей неделе - СМИ
В пятницу Союз европейских футбольных ассоциаций только начнет рассматривать дело
После того как власти кантона Люцерн не дали официальное согласие на проведение матча Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины из-за нескольких положительных тестов в составе украинской команды, УЕФА открыл дисциплинарное дело по данному вопросу.
При этом, ТК Футбол ранее сообщал, что решение по матчу
Дело в том, что до 20 ноября украинская ассоциация футбола, как и швейцарский футбольный союз, должны будут предоставить всю исчерпывающую юридическую информацию, которая касалась истории несостоявшегося поединка в Люцерне.
Помимо основных аргументов в том, что сборная Украины насчитывала для заявки на матч 13 здоровых футболистов, украинская сторона добавит к делу результаты ПЦР-тестов украинской делегации,
По имеющимся данным, окончательный вердикт по матчу Швейцария - Украина дисциплинарный комитет УЕФА примет уже на следующей неделе, после того как проанализирует все документы по данному вопросу.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что судьбу несостоявшегося матча Лиги наций в Люцерне между сборными Швейцарии и Украины ожидает три возможных исхода: перенос поединка на другую дату, жеребьевка результата матча и техническое поражение одной из сборных.
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