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Национальная сборная Украины

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УЕФА примет решение по матчу Швейцария - Украина на следующей неделе - СМИ

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

В пятницу Союз европейских футбольных ассоциаций только начнет рассматривать дело

УЕФА примет решение по матчу Швейцария - Украина на следующей неделе - СМИ
Новина українською

После того как власти кантона Люцерн не дали официальное согласие на проведение матча Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины из-за нескольких положительных тестов в составе украинской команды, УЕФА открыл дисциплинарное дело по данному вопросу.

При этом, ТК Футбол ранее сообщал, что решение по матчу будет принято в пятницу 20 ноября. Впрочем, журналисты сайта Meta-ratings поправляют коллег и пишут о том, что 20 числа УЕФА лишь начнет рассматривать дело.

Дело в том, что до 20 ноября украинская ассоциация футбола, как и швейцарский футбольный союз, должны будут предоставить всю исчерпывающую юридическую информацию, которая касалась истории несостоявшегося поединка в Люцерне.

Помимо основных аргументов в том, что сборная Украины насчитывала для заявки на матч 13 здоровых футболистов, украинская сторона добавит к делу результаты ПЦР-тестов украинской делегации, которые команда сдала по возвращении в Киев 19 ноября. Все они были негативные, в том числе у Жуниора Мораеса и Сергея Кривцова, которые ранее сдали ложно-положительные тесты в Люцерне.

По имеющимся данным, окончательный вердикт по матчу Швейцария - Украина дисциплинарный комитет УЕФА примет уже на следующей неделе, после того как проанализирует все документы по данному вопросу.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что судьбу несостоявшегося матча Лиги наций в Люцерне между сборными Швейцарии и Украины ожидает три возможных исхода: перенос поединка на другую дату, жеребьевка результата матча и техническое поражение одной из сборных.

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В статье: Украина Швейцария УЕФА коронавирус
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (20)
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Kela (Одесса)
19.11.2020 в 19:09
три возможных исхода: перенос поединка на другую дату, жеребьевка результата матча и техническое поражение одной из сборных. - что за бред? где вы такое прочитали? Есть вариант закрыть таблицу в текущем состоянии, как это было сделано к примеру в этом году во многих футбольных чемпионатах.
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0
-1
тутти-10 (Сумська область)
19.11.2020 в 19:03
Україна виконала увесь протокол УЕФА, було 13 гравців з воротарем. Зявилася на гру. Все так. А тепер питання №1. Чому швейцарці так впевнені у нашій технічній поразці? Не хочуть і чути про переноси, співчувають нам... Вони щось знають? Питання №2 (ІМХО важливіше першого). У Павелка БІЛЬШЕ ДЕСЯТКА віце президентів!!!! БІЛЬШЕ ДЕСЯТКА!!!! Чому ні він, ні його бовбой..би нічого на третій день не пояснили? Чому вже стільки минуло часу, а ми не чули ніякого їбона...та з поясненнями??? Чому не чуємо розяснення нашої позиції? Ми ж праві?! Ми ж все зробили за правилами!!!! Ми ж все зробили за правилами???? Чим займається така кількість долбодятлів в УАФ?
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+3
-1
yerik (Chernivtsi)
19.11.2020 в 19:17
Поддерживаю. Я на другой ветке примерно тоже самое написал. Наша ф(п)едерация молчат, как партизаны...
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+1
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
19.11.2020 в 19:01
Тут однозначно швейцарцы виноваты,наши были готовы играть и имели достаточно игроков.
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+1
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
19.11.2020 в 18:54
Після розгрому німців 6-0 дуже підозрілим є результат матчу Іспанія-Швейцарія... дивно що іспанці не виграли... І Рамос пенальті був надто легко, особливо другий... По ходу наперед сировари задумали цю аферу...
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+3
0
Valerii_Krykun (Wroclaw)
19.11.2020 в 18:37
Якщо технічна поразка,то Швейцарії.По їх вині матч не відбувся,наші були готові грать і резервним складом
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+3
-1
аалекс ( Крым)
19.11.2020 в 18:32
Верю, что матч перенесут. Жеребьевка для Швейцарии не выгодна, а технарь нам - это уже беспредел, Хотя, ложили они на нас и нормы морали, и справедливости.
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+4
-1
1948валера (Александрия)
19.11.2020 в 18:25
Всё грубо сшито белыми нитками с целью провернуть корупцию УЕФА и здесь даже высшие силы бессильные.
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+1
-1
hunter_kiev (Київ)
19.11.2020 в 18:18
Швейцарці розуміють що у них більше шансів залишитись в А таким способом, а не грою. Можна програти, можна внічию зіграти, можна виграти 3:2, що з великою вірогідністю могло відбутись.Вони ж уже навідріз відмовились від проведення гри в 2021 році. Жеребкування їх теж не дуже влаштовує - шанси не більше 33.33%, тому й заявляють про необхідність технічної поразки збірній України. Пропонували ж їм зробити повторно тести і зіграти наступного дня після отримання результатів, - не захотіли, відправили збірну на карантин. А якщо ще й буде доведено, що схімічили з результатами тестів..
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+3
-1
kapkan (Луганск)
19.11.2020 в 18:35
Полностью ты прав! Я думаю, швейцарцы пытаются зацепиться за единственный безпроигрышний для них вариант. Не играя в футбол, а с помощью юристов, остаться в лиге"А"!!!
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+2
-1
krakow (Херсон)
19.11.2020 в 18:14
Что-то,не складывается,эта простая арифметика.. Думается. что наши чинуши где-то накосячили и дали швейцарцам,некий козырек. Иначе,почему мы не идем в наступление,раз правда на нашей стороне.
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+4
-2
yerik (Chernivtsi)
19.11.2020 в 18:34
Есть такое стойкое чувство...
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+1
-2
недалековідКиева (Біла Церква)
19.11.2020 в 18:07
Впаяти технарь китайцям, забанити по доки не зведуть свій вірус до останньої бубки.
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+2
-1
kalan-86 (Анкара)
19.11.2020 в 18:00
Технарь Швейцарии за отказ проводить матч при том, что все пункты правил были Украиной соблюдены. Слишком хитрожопые, на поле нужно решать вопросы.
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+4
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
19.11.2020 в 18:13
швейцары - штаб-квартира УЕФА, нарешают, а павелки и не вякнут
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+2
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
19.11.2020 в 17:49
та техничку нам засчитают, и привет. при такой компетенции руководства ФФУ нас запросто сделают виноватыми
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+3
-3
yerik (Chernivtsi)
19.11.2020 в 17:49
Так и будет.
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+2
-1
yerik (Chernivtsi)
19.11.2020 в 17:50
Или сделают красиво: проведут жребий, который даст результат 1-0 в пользу хозяев.
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+2
0
yerik (Chernivtsi)
19.11.2020 в 17:51
А потом даже апеляция в Лозанне ничего не даст.
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+3
0
yerik (Chernivtsi)
19.11.2020 в 17:48
ТК Футбол сказал - возможно в пятницу. Это было в перерывах матчей 18.11.2020. Я это слышать лично в прямом эфире. Вот так у нас искажается инфа.
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+2
0


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