УЕФА примет решение по матчу Швейцария - Украина на следующей неделе - СМИ

После того как власти кантона Люцерн не дали официальное согласие на проведение матча Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины из-за нескольких положительных тестов в составе украинской команды, УЕФА открыл дисциплинарное дело по данному вопросу.

При этом, ТК Футбол ранее сообщал, что решение по матчу будет принято в пятницу 20 ноября. Впрочем, журналисты сайта Meta-ratings поправляют коллег и пишут о том, что 20 числа УЕФА лишь начнет рассматривать дело.

Дело в том, что до 20 ноября украинская ассоциация футбола, как и швейцарский футбольный союз, должны будут предоставить всю исчерпывающую юридическую информацию, которая касалась истории несостоявшегося поединка в Люцерне.

Помимо основных аргументов в том, что сборная Украины насчитывала для заявки на матч 13 здоровых футболистов, украинская сторона добавит к делу результаты ПЦР-тестов украинской делегации, которые команда сдала по возвращении в Киев 19 ноября . Все они были негативные, в том числе у Жуниора Мораеса и Сергея Кривцова, которые ранее сдали ложно-положительные тесты в Люцерне.

По имеющимся данным, окончательный вердикт по матчу Швейцария - Украина дисциплинарный комитет УЕФА примет уже на следующей неделе, после того как проанализирует все документы по данному вопросу.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что судьбу несостоявшегося матча Лиги наций в Люцерне между сборными Швейцарии и Украины ожидает три возможных исхода: перенос поединка на другую дату, жеребьевка результата матча и техническое поражение одной из сборных.