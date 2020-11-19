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Национальная сборная Украины

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Украина не нарушила COVID-протокол УЕФА, но решение властей организатора матча имеет высший приоритет

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Именно поэтому УЕФА отменил матч и может присудить Украине техническое поражение. Изучаем регламент

Украина не нарушила COVID-протокол УЕФА, но решение властей организатора матча имеет высший приоритет
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

У Украины было тринадцать игроков с отрицательным тестом (включая вратаря) на матч против Швейцарии. Это означает, что COVID-протокол украинской стороной нарушен не был.

Но проблема в том, что этот протокол (или Регламент УЕФА о проведении матчей в период пандемии) не является последней инстанцией. Второй абзац второй главы гласит:

Украина не нарушила COVID-протокол УЕФА, но решение властей организатора матча имеет высший приоритет - изображение 1

"Изменение общей ситуации и нормативно-правовых условий требует от нас регулярно просмотра данного регламента и внесения в него изменений в течение ближайших месяцев. Регламент УЕФА регулируется правовыми нормами и постановлениями компетентных органов власти на местах. Мы рассчитываем, что каждая национальная ассоциация будет в кратчайшие сроки информировать нас о том, что какой-либо действующий или новый законодательный акт может повлиять на применение данного регламента ".

А теперь вернемся к матчу "Барселона" - "Динамо", который состоялся в третьем туре Лиги чемпионов в Испании. "Динамо" тогда прямо нарушило Регламент УЕФА о проведении матчей в период пандемии, не имея ни одного здорового голкипера из списка А. По сути, испанская сторона могла настаивать на отмене матча и, наверное, добилась бы этого. И, скорее всего, получила бы техническую победу. Но поскольку протокол является гибким и не является последней инстанцией (точнее, "регулируется правовыми нормами и постановлениями компетентных органов власти на местах"), УЕФА учитывал позицию местных властей организатора матча (те сказали - играть). Так же, как и учитывал позицию властей организатора матча Швейцария - Украина.

Кстати, стоит обратить внимание еще на один важный момент. УАФ написала, что "в Швейцарии отказались делать повторное тестирование футболистам и членам делегации, у которых были отрицательные результаты". Тот же раздел Регламента гласит:

Украина не нарушила COVID-протокол УЕФА, но решение властей организатора матча имеет высший приоритет - изображение 2

"Регламент УЕФА содержит набор обязанностей, которые должны взять на себя все клубы, участвующие в матчах под эгидой УЕФА. К их числу относится создание защищенной и изолированной среды для игроков и технического персонала команд с предоставлением отдельного коридора ("пузыря") для всех перемещений на стадион, со стадиона и в его пределах... Цель заключается в сведении к минимуму контактов между различными группами, участвующими в проведении матча или находящимися на стадионе, чтобы снизить вероятность перекрестного заражения, и, тем самым, ограничить количество людей, которые должны пройти тестирование, а также уменьшить частоту тестирования".

Представляется, что позиции швейцарцев в этом кабинетном противостоянии весьма сильны. Не хотелось бы, но Украине грозит техническое поражение.

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В статье: Украина Швейцария УЕФА Лига Наций
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Комментарии (5)
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simargl (Чернигов)
19.11.2020 в 19:33
Все приведённые статьи ни о чем. Ими можно манипулировать. Есть огромные сомнения в адекватности тестирования. Но результат был сразу спланирован. Никто играть с нами и не собирался. Сами дураки. После вылета в группу В по такому сценарию надо отправлять Павелко и всю его шарашкину контору в отставку !!!!
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ПетроФ (Луцьк)
19.11.2020 в 19:32
Надіюсь що врач м. Києва заборонить грати барсі чи Реалу, звісно якщо там буде хоча би 2-3 ковідних. А їх при невеликому бажанні знайдуть.))
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simargl (Чернигов)
19.11.2020 в 19:35
Треба знайти !!! Е ж тести які частіше помиляються в бік інфекції, а є ті що взагалі ніколи не покажуть ковід ))))
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аалекс ( Крым)
19.11.2020 в 19:29
Я так понимаю, что они уже все решили. Европа есть Европа, ну прямо эталон справедливости.
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Хиденг (Днепр)
19.11.2020 в 19:29
Технарь Украине - это ооочень плохой прецедент для УЕФА.
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