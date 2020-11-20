Головко: Была целая спецоперация по доставке Зинченко в Украину из Уфы в 2014-м

Экс-наставник юношеской, молодежной сборных Украины, а сейчас коуч "Кременя" Александр Головко поделился впечатлениями от карьеры одного из бывших подопечных - хавбека сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

- Что скажете о Зинченко?

- Легендарная история была. Валера Кривенцов мне сказал, что есть интересный парень и нужно на него обратить внимание. Он пытался делать все быстро, в одно касание, но не успевал. Не попадал раз, не попадал во второй раз... Но нет худа без добра.

Петраков едет на чемпионат мира в Новую Зеландию и забирает у нас Беседина, Лучкевича и Коваленко. И у нас как раз отбор на элит-раунд, нужны футболисты. Начинаем искать, решили попробовать найти "Зину". Нашли в "Уфе". Начались звонки, разговоры, встречи с агентами, в Москву звонили, гарантии безопасности, это же был 2014 год. Целая спецоперация. Об этом лучше всех Саня расскажет.

Сейчас это игрок украинской сборной с украинским сердцем, и он готов быть капитаном этой команды. Он готов сам себя реализовывать. И он играет в команде, тренером которой является [Хосеп] Гвардиола, на всякий случай. Он делал ошибки и в отношении меня, и команды. Но он их признавал, когда приезжал в молодежку.

- Вы говорили, что Зинченко уже в 16 лет опережал всех в уме. Что это значит?

- Скорее принимает решение, мозг такой, это селекция. Я говорю о многом Саня Пихаленка, у него якобы GPS встроенный: когда ты к приему уже все просканировал и видишь все. Не буду сравнивать с Бускетсом, но если бы его не было в Барсе, не было бы той "Барселоны". Это ключевые игроки для своих команд. Забери сейчас Зинченко и Малиновского со сборной - и будут вопросы.

- Какие у него такие качества, он играет в "Манчестер Сити"?

- Наверное, тот футбол, который нужен "Манчестер Сити". Не говорю, что он надежно работает в обороне, но как игрок, который может выполнить задание Гвардиолы, а его главная задача - если мы контролируем мяч, мы не проиграем - видимо, устраивает его. Говорить, что он против этой команды играть в скоростной футбол вингером, для этого мне нужно знать Гвардиолу. У меня была проблема, когда Зинченко после Гвардиолы приезжал к нам. Я думал: "Что мне ему сейчас говорить?".