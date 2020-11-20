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УАФ объявила дату рассмотрения дела о матче Швейцария - Украина
Пока - только "вероятно"
Дело об отмененном поединке Лиги наций УЕФА в группе 4 Лиги А Швейцария - Украина может быть рассмотрено Контрольно-дисциплинарным комитетом уже в понедельник, 23 ноября.
Об этом сообщает Украинская Ассоциация Футбола.
Накануне речь шла о том, что решение будет сегодня, 20 ноября. Однако, как впоследствии стало известно, что сегодня в УЕФА только начинают рассмотрение дела.
Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения в лагере сборной Украины.
Есть несколько вариантов развития событий: первый - техническое поражение сборной Украины (его отстаивает Швейцария), второй - организация матча, третий - определение результата путем жеребьевки (победа, ничья или поражение сине-желтых).
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