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Национальная сборная Украины

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УАФ объявила дату рассмотрения дела о матче Швейцария - Украина

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Пока - только "вероятно"

УАФ объявила дату рассмотрения дела о матче Швейцария - Украина
Новина українською

Дело об отмененном поединке Лиги наций УЕФА в группе 4 Лиги А Швейцария - Украина может быть рассмотрено Контрольно-дисциплинарным комитетом уже в понедельник, 23 ноября.

Об этом сообщает Украинская Ассоциация Футбола.

Накануне речь шла о том, что решение будет сегодня, 20 ноября. Однако, как впоследствии стало известно, что сегодня в УЕФА только начинают рассмотрение дела.

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Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения в лагере сборной Украины.

Есть несколько вариантов развития событий: первый - техническое поражение сборной Украины (его отстаивает Швейцария), второй - организация матча, третий - определение результата путем жеребьевки (победа, ничья или поражение сине-желтых).

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В статье: Украина Швейцария УЕФА УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (5)
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AntinBandera (Leopolis)
20.11.2020 в 19:40
Цікаво, наша федерація мала за одну добу сконтактуватися з 13-ма футболістами, які мають хоча б якийсь рівень і мають право виступати за збірну, дізнатися чи вони здорові і чи мають дійсний закордонний паспорт, скерувати виклики в клуби і отримати відповіді, привезти їх до Швейцарії, потренувати їх, протестувати на Ковід... А УЄФА не може за три доби зібрати кількох чиновників в одному кабінеті, щоб вони прочитали власні правила та листи від двох федерацій і ухвалили одне загалом доволі очевидне (жереб чи перегравання в березні) рішення?
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zabo57
20.11.2020 в 19:36
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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viajador (село Пертяну)
20.11.2020 в 19:25
Ще один такий заголовок і я видаляю цей сайт з папки Футбол у Вибраному. Мені не потрібна дезінформація.
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-1
Golfik25 (Киев)
20.11.2020 в 19:32
Свою мать удали
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avatar
Kolibri (Киевоград)
20.11.2020 в 18:45
Технарь Швейцарии и пусть немцы радуются за очные встречи!
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+2
-1


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