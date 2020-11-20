Швейцарцы перечеркнули все наши усилия! Протасов возмутился действиям хозяев матча

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов подтвердил готовность национальной сборной Украины к игре со Швейцарией и все необходимые усилия, которые приложила УАФ для того, чтобы матч состоялся.

Сборная была готова к матчу, об этом мы говорили в переговорах и со швейцарской стороной, и с УЕФА. Команда готова была сдать тесты на Covid-19 повторно, чтобы подтвердить наличие минимум 13-ти здоровых игроков, но нам отказали, перечеркнули все наши усилия. Хотя полученные сразу после возвращения в Украину результаты тестирования в аккредитованной УЕФА лаборатории доказали нашу правоту.

Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения в лагере сборной Украины.

Есть несколько вариантов развития событий: первый - техническое поражение сборной Украины (его отстаивает Швейцария), второй - организация матча, третий - определение результата путем жеребьевки (победа, ничья или поражение сине-желтых).