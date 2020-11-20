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Швейцарцы перечеркнули все наши усилия! Протасов возмутился действиям хозяев матча

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Поступили очень не по-хозяйски

Швейцарцы перечеркнули все наши усилия! Протасов возмутился действиям хозяев матча
Новина українською

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов подтвердил готовность национальной сборной Украины к игре со Швейцарией и все необходимые усилия, которые приложила УАФ для того, чтобы матч состоялся.

Сборная была готова к матчу, об этом мы говорили в переговорах и со швейцарской стороной, и с УЕФА.

Команда готова была сдать тесты на Covid-19 повторно, чтобы подтвердить наличие минимум 13-ти здоровых игроков, но нам отказали, перечеркнули все наши усилия.

Хотя полученные сразу после возвращения в Украину результаты тестирования в аккредитованной УЕФА лаборатории доказали нашу правоту.

Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения в лагере сборной Украины.

Есть несколько вариантов развития событий: первый - техническое поражение сборной Украины (его отстаивает Швейцария), второй - организация матча, третий - определение результата путем жеребьевки (победа, ничья или поражение сине-желтых).

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В статье: Украина Швейцария Олег Протасов УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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lektor (Мариуполь)
20.11.2020 в 19:50
а где вариант с тех,поражением Швейцарцев?
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