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Швейцарцы перечеркнули все наши усилия! Протасов возмутился действиям хозяев матча
Поступили очень не по-хозяйски
Первый вице-президент УАФ Олег Протасов подтвердил готовность национальной сборной
Сборная была готова к матчу, об этом мы говорили в переговорах и со швейцарской стороной, и с УЕФА.
Команда готова была сдать тесты на Covid-19 повторно, чтобы подтвердить наличие минимум 13-ти здоровых игроков, но нам отказали, перечеркнули все наши усилия.
Хотя полученные сразу после возвращения в Украину результаты тестирования в аккредитованной УЕФА лаборатории доказали нашу правоту.
Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения в лагере сборной Украины.
Есть несколько вариантов развития событий: первый - техническое поражение сборной Украины (его отстаивает Швейцария), второй - организация матча, третий - определение результата путем жеребьевки (победа, ничья или поражение сине-желтых).
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