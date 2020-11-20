Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Врач сборной Украины: Швейцарцы закрывали от украинцев туалеты
Сравнил с немцами
Врач
В отличие от наших коллег из Германии, которые демонстрировали готовность решать любые вопросы, возникающие в процессе организации поединка с их сборной и выполнили свою работу на самом высоком уровне, в том числе в контексте соблюдения медицинского протокола, в Швейцарии мы такого стремления не увидели .
Что я имею в виду? После того, как ПЦР-тестирование выявило 5 инфицированных в составе украинской делегации в Лейпциге, Немецкий футбольный союз провел дополнительное исследование в день игры. Для этого немецкие коллеги привезли свою мобильную лабораторию, в 13.00 мы сдали тесты, а через 3 часа получили результаты. Все они были отрицательные, и игра состоялась. По поводу швейцарцев, то они отказались проводить тестирование в день игры, безапелляционно назначили его на вечер накануне матча - 16 ноября.
Также врач сборной рассказал, что из-за требований по тестированию сборной пришлось нарушить режим подготовки к тренировке, кроме того, команде запретили доступ в раздевалки и к санузлу на стадионе, где проводилось тренировки.
Вместо того, чтобы сделать обязательный перед тренировкой массаж, который минимизирует риск травмирования во время занятия, за 10-15 минут до выхода на поле, пришлось его заканчивать за час до тренировки, чтобы игроки смогли еще успеть сдать тест и автобусом доехать до стадиона .
Кроме того, зайти в раздевалку или туалет, и вообще к любому другому помещения на стадионе было запрещено. Странное решение и еще более странная ситуация в целом, которая произошла перед запланированным матчем одного из самых престижных международных турниров, который проходит под эгидой УЕФА.
Популярное сейчас
- ВИДЕО, как воспитанник Динамо вышел на замену и за минуту забил два гола в матче Первой лиги
- Де Пене все же придется играть в защите? Кто может сыграть в составе Динамо против Ингульца
- Что ждет Украину - техническое поражение или перенос? Видеоподкаст Халат Милевского #7
- Футбольная ассоциация Швейцарии в случае с Украиной нашла пример для УЕФА в свою пользу
- Ливерпуль представил новую базу и показал кабинет Юргена Клоппа. ВИДЕО
- Эффектная невеста звезды сборной Польши, с которой он впервые увиделся на стадионе. ФОТО