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Национальная сборная Украины

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Врач сборной Украины: Швейцарцы закрывали от украинцев туалеты

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Сравнил с немцами

Врач сборной Украины: Швейцарцы закрывали от украинцев туалеты
Новина українською

Врач сборной Украины Артур Глущенко дал комментарий по поводу неоднозначного решения врача кантона Люцерн, который не позволил проводить поединок и поведение швейцарской стороны относительно матча Лиги наций Швейцария - Украина.

В отличие от наших коллег из Германии, которые демонстрировали готовность решать любые вопросы, возникающие в процессе организации поединка с их сборной и выполнили свою работу на самом высоком уровне, в том числе в контексте соблюдения медицинского протокола, в Швейцарии мы такого стремления не увидели .

Что я имею в виду? После того, как ПЦР-тестирование выявило 5 инфицированных в составе украинской делегации в Лейпциге, Немецкий футбольный союз провел дополнительное исследование в день игры. Для этого немецкие коллеги привезли свою мобильную лабораторию, в 13.00 мы сдали тесты, а через 3 часа получили результаты. Все они были отрицательные, и игра состоялась. По поводу швейцарцев, то они отказались проводить тестирование в день игры, безапелляционно назначили его на вечер накануне матча - 16 ноября.

Также врач сборной рассказал, что из-за требований по тестированию сборной пришлось нарушить режим подготовки к тренировке, кроме того, команде запретили доступ в раздевалки и к санузлу на стадионе, где проводилось тренировки.

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Вместо того, чтобы сделать обязательный перед тренировкой массаж, который минимизирует риск травмирования во время занятия, за 10-15 минут до выхода на поле, пришлось его заканчивать за час до тренировки, чтобы игроки смогли еще успеть сдать тест и автобусом доехать до стадиона .

Кроме того, зайти в раздевалку или туалет, и вообще к любому другому помещения на стадионе было запрещено. Странное решение и еще более странная ситуация в целом, которая произошла перед запланированным матчем одного из самых престижных международных турниров, который проходит под эгидой УЕФА.

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В статье: Украина Швейцария УЕФА Лига Наций Артур Глущенко
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
20.11.2020 в 22:20
тупые лашары! почему всё это ПОСТФАКТУМ?
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alex 66 (Кременчуг)
20.11.2020 в 22:18
Это все слова-ноту протеста подали? (или как там все это правильно называется) видос сняли для УЕФА?
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