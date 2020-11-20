Врач сборной Украины: Швейцарцы закрывали от украинцев туалеты

Врач сборной Украины Артур Глущенко дал комментарий по поводу неоднозначного решения врача кантона Люцерн, который не позволил проводить поединок и поведение швейцарской стороны относительно матча Лиги наций Швейцария - Украина.

В отличие от наших коллег из Германии, которые демонстрировали готовность решать любые вопросы, возникающие в процессе организации поединка с их сборной и выполнили свою работу на самом высоком уровне, в том числе в контексте соблюдения медицинского протокола, в Швейцарии мы такого стремления не увидели .

Что я имею в виду? После того, как ПЦР-тестирование выявило 5 инфицированных в составе украинской делегации в Лейпциге, Немецкий футбольный союз провел дополнительное исследование в день игры. Для этого немецкие коллеги привезли свою мобильную лабораторию, в 13.00 мы сдали тесты, а через 3 часа получили результаты. Все они были отрицательные, и игра состоялась. По поводу швейцарцев, то они отказались проводить тестирование в день игры, безапелляционно назначили его на вечер накануне матча - 16 ноября.