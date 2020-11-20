Скандального врача, который помешал матчу Швейцария - Украина, поймали на двойных стандартах

Вице-президент УАФ Олег Протасов заявил, что позиция швейцарского врача кантона Люцерн, который отказал в проведении поединка Лиги наций, выглядит очень странной, потому что незадолго до этого в похожей ситуации он разрешил проведение матча чемпионата Швейцарии.

По словам Протасова, врач дал разрешение местной команде ФК "Люцерн" принять участие в матче против ФК "Цюрих".

Хотя накануне поединка у обеих командах в отдельных футболистов обнаружили положительный результат теста на Covid-19.