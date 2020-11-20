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Скандального врача, который помешал матчу Швейцария - Украина, поймали на двойных стандартах
Пример из чемпионата Швейцарии
Вице-президент УАФ Олег Протасов заявил, что позиция швейцарского врача кантона Люцерн, который отказал в проведении поединка Лиги наций, выглядит очень странной, потому что незадолго до этого в похожей ситуации он разрешил проведение матча чемпионата Швейцарии.
По словам Протасова, врач дал разрешение местной команде ФК "Люцерн" принять участие в матче против ФК "Цюрих".
Хотя накануне поединка у обеих командах в отдельных футболистов обнаружили положительный результат теста на Covid-19.
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Источник:УАФ
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Комментарии (4)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
20.11.2020 в 23:55
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Litb@rski (Кёльн)
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Artemanat (Кривой Рог)
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Термит (Киев)
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