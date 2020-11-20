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Скандального врача, который помешал матчу Швейцария - Украина, поймали на двойных стандартах

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Пример из чемпионата Швейцарии

Скандального врача, который помешал матчу Швейцария - Украина, поймали на двойных стандартах
Новина українською

Вице-президент УАФ Олег Протасов заявил, что позиция швейцарского врача кантона Люцерн, который отказал в проведении поединка Лиги наций, выглядит очень странной, потому что незадолго до этого в похожей ситуации он разрешил проведение матча чемпионата Швейцарии.

По словам Протасова, врач дал разрешение местной команде ФК "Люцерн" принять участие в матче против ФК "Цюрих".

Хотя накануне поединка у обеих командах в отдельных футболистов обнаружили положительный результат теста на Covid-19.

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В статье: Украина Швейцария Олег Протасов Люцерн
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Источник:
УАФ

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Комментарии (4)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
20.11.2020 в 23:55
Ось де він працює, а то я думав він тренер десь, колись Стяуа тренував, потім в Дніпро був перейшов, потім щось не чути було його.
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Litb@rski (Кёльн)
20.11.2020 в 23:43
А подробнее раскрыть можно сколько футболистов было с положительным тестом когда это было....
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Artemanat (Кривой Рог)
20.11.2020 в 23:41
Главное доказать это и отстоять свои интересы
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Термит (Киев)
20.11.2020 в 23:31
Супер! Ну так не тупите! Собирайте доказательства и быстренько Укрпоштой им прямо туда на заседание УЕФА шлите. Здесь ваши аргументы ни на что не повлияют!
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+2
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