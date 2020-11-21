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Национальная сборная Украины

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Бондарь: В Швейцарии за нами пристально наблюдали, чтобы все выполняли карантинные нормы

Национальная сборная Украины
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Украинский защитник высказался насчет ситуации вокруг матча с Швейцарией

Бондарь: В Швейцарии за нами пристально наблюдали, чтобы все выполняли карантинные нормы
Новина українською

Защитник национальной сборной Украины Валерий Бондарь прокомментировал ситуацию вокруг переноса матча Лиги Наций против Швейцарии.

– Как проводили время в Швейцарии, когда еще не было вердикта по матчу?

– Полноценно готовились к игре. До вечера дня, когда должен был состояться матч, мы ничего не знали. Когда уже УАФ написала, что матч будет перенесен и не состоится, понимали, что будут приниматься какие–то решения по встрече. Все находились в номерах, за нами было пристальное внимание, наблюдали, чтобы все выполняли карантинные нормы.

– Какое решение по матчу будет справедливым?

– Думаю, все должно решаться на поле. Это единственный самый правильный путь. Думаю, все будет решать УЕФА, это у нас высший суд. Думаю, им решать, каков будет итог, – рассказал Бондарь.

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В статье: Национальная сборная Украины Лига Наций Национальная сборная Швейцарии Валерий Бондарь
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