Конопля: Швейцарии было выгодно не разрешить нам сыграть против них

Защитник национальной сборной Украины Ефим Конопля высказался насчет отмены матча Лиги Наций против Швейцарии.

"Может быть, это просто предвзятое отношение какое-то. Швейцарии это было выгодно – не разрешить нам сыграть против них. Они сами переживали и боялись за результат. Получится выиграть или не получится.

Они подумали, что так сделают легче и лучше. Подумали, раз у нас прецедент есть в команде, так что нам выпишут технарь", - рассказал Конопля.