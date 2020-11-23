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Конопля: Швейцарии было выгодно не разрешить нам сыграть против них
Украинский защитник прокомментировал ситуацию вокруг матча с Швейцарией
Защитник национальной сборной Украины Ефим Конопля высказался насчет отмены матча Лиги Наций против Швейцарии.
"Может быть, это просто предвзятое отношение какое-то. Швейцарии это было выгодно – не разрешить нам сыграть против них. Они сами переживали и боялись за результат. Получится выиграть или не получится.
Они подумали, что так сделают легче и лучше. Подумали, раз у нас прецедент есть в команде, так что нам выпишут технарь", - рассказал Конопля.
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Источник:ПРОФУТБОЛ
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