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Конопля: Швейцарии было выгодно не разрешить нам сыграть против них

Национальная сборная Украины
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Украинский защитник прокомментировал ситуацию вокруг матча с Швейцарией

Конопля: Швейцарии было выгодно не разрешить нам сыграть против них
Новина українською

Защитник национальной сборной Украины Ефим Конопля высказался насчет отмены матча Лиги Наций против Швейцарии.

"Может быть, это просто предвзятое отношение какое-то. Швейцарии это было выгодно – не разрешить нам сыграть против них. Они сами переживали и боялись за результат. Получится выиграть или не получится.

Они подумали, что так сделают легче и лучше. Подумали, раз у нас прецедент есть в команде, так что нам выпишут технарь", - рассказал Конопля.

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В статье: Национальная сборная Украины Лига Наций Ефим Конопля сборная Швейцарии
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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