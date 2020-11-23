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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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ТК Футбол: Решение УЕФА по матчу Швейцария - Украина будет оглашено 26 ноября

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Дело рассмотрят в среду, а решение огласят в четверг

ТК Футбол: Решение УЕФА по матчу Швейцария - Украина будет оглашено 26 ноября
Новина українською

Дело об отмененном поединке Лиги наций УЕФА в группе 4 Лиги А Швейцария - Украина может будет рассмотрено Контрольно-дисциплинарным комитетом в среду 25 ноября.

Об этом сообщает телеканал "Футбол".

В среду швейцарской и украинской стороне предоставят возможность высказать свои доводы в ходе рассмотрения дела, а на следующий день должно быть вынесено решение.

Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения в лагере сборной Украины.

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Есть несколько вариантов развития событий: первый - техническое поражение сборной Украины (его отстаивает Швейцария), второй - организация матча, третий - определение результата путем жеребьевки (победа любой из команд или ничья).

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В статье: Украина Швейцария УЕФА ТК Футбол коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (5)
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yerik (Chernivtsi)
23.11.2020 в 18:03
На сайте УАФ (по состоянию на 18-00) ни слова по повода рассмотрения дела в среду...
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krakow (Херсон)
23.11.2020 в 17:23
Мы, вообще не должны участвовать в этом "мероприятии". Это швейцарцы обязаны предоставить доводы , а УЕФА решать судьбу их сборной. Но... Протест, сразу после несостоявшегося матча,не подан. Чиновники молчат,как рыба об лед. Шева философствует. Тема замусоливается оттяжками сроков...Варианта два. Либо, с нашей стороны не все чисто. Либо, наше представительство от УАФ - отара.
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+1
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тутти-10 (Сумська область)
23.11.2020 в 17:36
Як це ми не повинні приймати участь у цьому дійстві? Ще й як повинні! Ми саме повинні вимагати технічну поразку для швейцарців;
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Alex Sunchez
23.11.2020 в 17:55
че ты сц.ышь раньше времени, по разбирательству украина-португалия с мораесом тоже была тишина. И справились без лишней шумихи.
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yerik (Chernivtsi)
23.11.2020 в 18:02
Думаю, варианта не два, а оба. Где-то не чисто, и где-то не знают что делать...
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