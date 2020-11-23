ТК Футбол: Решение УЕФА по матчу Швейцария - Украина будет оглашено 26 ноября

Дело об отмененном поединке Лиги наций УЕФА в группе 4 Лиги А Швейцария - Украина может будет рассмотрено Контрольно-дисциплинарным комитетом в среду 25 ноября.

Об этом сообщает телеканал "Футбол".

В среду швейцарской и украинской стороне предоставят возможность высказать свои доводы в ходе рассмотрения дела, а на следующий день должно быть вынесено решение.

Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения в лагере сборной Украины.

Есть несколько вариантов развития событий: первый - техническое поражение сборной Украины (его отстаивает Швейцария), второй - организация матча, третий - определение результата путем жеребьевки (победа любой из команд или ничья).