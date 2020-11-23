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ТК Футбол: Решение УЕФА по матчу Швейцария - Украина будет оглашено 26 ноября
Дело рассмотрят в среду, а решение огласят в четверг
Дело об отмененном поединке
Об этом сообщает телеканал "Футбол".
В среду швейцарской и украинской стороне предоставят возможность высказать свои доводы в ходе рассмотрения дела, а на следующий день должно быть вынесено решение.
Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения в лагере сборной Украины.
Есть несколько вариантов развития событий: первый - техническое поражение сборной Украины (его отстаивает Швейцария), второй - организация матча, третий - определение результата путем жеребьевки (победа любой из команд или ничья).
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