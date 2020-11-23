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Богдан Михайличенко: Готовы были сыграть со Швейцарией даже не основным составом
Теперь остается только ждать решения УЕФА
Защитник
"Знаю, что Малиновский себя нехорошо чувствовал, а Мораес и Кривцов еще в "Шахтере" переболели, у них есть антитела. Это уже будут решать не на футбольном поле, а в кабинетах. Я могу сказать, что не вижу, в чем виновата Украина.
Мы приехали и были готовы сыграть. Даже не основным составом. Мы готовились и хотели сыграть", - сказал Михайличенко.
Напомним, что по последним данным, УЕФА
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