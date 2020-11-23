Богдан Михайличенко: Готовы были сыграть со Швейцарией даже не основным составом

Защитник сборной Украины Богдан Михайличенко высказал свое мнение относительно отмены матча Лиги наций Швейцария – Украина из-за вспышки коронавируса в лагере украинской сборной.

"Знаю, что Малиновский себя нехорошо чувствовал, а Мораес и Кривцов еще в "Шахтере" переболели, у них есть антитела. Это уже будут решать не на футбольном поле, а в кабинетах. Я могу сказать, что не вижу, в чем виновата Украина.

Мы приехали и были готовы сыграть. Даже не основным составом. Мы готовились и хотели сыграть", - сказал Михайличенко.