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Богдан Михайличенко: Готовы были сыграть со Швейцарией даже не основным составом

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Теперь остается только ждать решения УЕФА

Богдан Михайличенко: Готовы были сыграть со Швейцарией даже не основным составом
Новина українською

Защитник сборной Украины Богдан Михайличенко высказал свое мнение относительно отмены матча Лиги наций Швейцария – Украина из-за вспышки коронавируса в лагере украинской сборной.

"Знаю, что Малиновский себя нехорошо чувствовал, а Мораес и Кривцов еще в "Шахтере" переболели, у них есть антитела. Это уже будут решать не на футбольном поле, а в кабинетах. Я могу сказать, что не вижу, в чем виновата Украина.

Мы приехали и были готовы сыграть. Даже не основным составом. Мы готовились и хотели сыграть", - сказал Михайличенко.

Напомним, что по последним данным, УЕФА должен принять решение по матчу в среду, а огласить его в четверг.

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В статье: Украина Швейцария УЕФА Богдан Михайличенко коронавирус
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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