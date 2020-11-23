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Андрей Шевченко - самый молодой тренер на Евро-2020
Шенол Гюнеш - самый возрастной
На прошлой неделе стали известны все участники финальной части Евро-2020, которую из-за пандемии коронавируса перенесли на 2021.
На сегодняшний день главный тренер
Интересно, что Андрей Николаевич лишь на несколько месяцев опередил наставника Северной Македонии, которая станет соперником сине-желтых в группе С, Игоря Ангеловского. Шевченко родился 29 сентября 1976, а Ангеловский - 2 июня 1976 года.
Добавим, что самым возрастным тренером на Евро-2020 на сегодня является руководитель турецкой команды Шенол Гюнеш (68 лет).
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