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"Пугает неопределённость". Степаненко озаботился судьбой матча Швейцария - Украина
Решение будет сегодня-завтра
Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко в комментарии ТК "Футбол" рассказал о своих кондициях после возвращения из
"В физическом плане было нормально так, как мы не играли. У нас было несколько тренировок восстановительного характера.
В психологическом плане тоже все хорошо. Пугает неопределённость и еще другие моменты, которые связаны с отмененным матчем против сборной Швейцарии. Это уже будет решаться в кабинетах. Наше дело – ждать результата", - заявил Степаненко.
Напомним, УЕФА решит судьбу матча Швейцария - Украина в среду 25 ноября, а огласят решение на следующий день.
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