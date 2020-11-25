"Пугает неопределённость". Степаненко озаботился судьбой матча Швейцария - Украина

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко в комментарии ТК "Футбол" рассказал о своих кондициях после возвращения из сборной Украины и высказался о судьбе матча Швейцария - Украина, который отменили после решения местных властей.

"В физическом плане было нормально так, как мы не играли. У нас было несколько тренировок восстановительного характера.

В психологическом плане тоже все хорошо. Пугает неопределённость и еще другие моменты, которые связаны с отмененным матчем против сборной Швейцарии. Это уже будет решаться в кабинетах. Наше дело – ждать результата", - заявил Степаненко.

Напомним, УЕФА решит судьбу матча Швейцария - Украина в среду 25 ноября, а огласят решение на следующий день.