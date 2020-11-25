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"Пугает неопределённость". Степаненко озаботился судьбой матча Швейцария - Украина

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Решение будет сегодня-завтра

"Пугает неопределённость". Степаненко озаботился судьбой матча Швейцария - Украина
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко в комментарии ТК "Футбол" рассказал о своих кондициях после возвращения из сборной Украины и высказался о судьбе матча Швейцария - Украина, который отменили после решения местных властей.

"В физическом плане было нормально так, как мы не играли. У нас было несколько тренировок восстановительного характера.

В психологическом плане тоже все хорошо. Пугает неопределённость и еще другие моменты, которые связаны с отмененным матчем против сборной Швейцарии. Это уже будет решаться в кабинетах. Наше дело – ждать результата", - заявил Степаненко.

Напомним, УЕФА решит судьбу матча Швейцария - Украина в среду 25 ноября, а огласят решение на следующий день.

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В статье: Тарас Степаненко Украина Швейцария УЕФА Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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