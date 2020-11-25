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Павелко: Можно ли решение УЕФА считать поражением сборной Украины? Определенно нет
Президент УАФ предложит УЕФА изменить протокол "Возвращение к игре"
Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал решение УЕФА о
"Апелляционный комитет УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины в отмененном матче со Швейцарией. Да, это худший из возможных вариантов в этом деле. И это очень опасный прецедент, который наносит серьезный удар по спортивному принципу, согласно которому должны определяться результаты матчей.
Но можно ли такое решение считать поражением команды Андрея Шевченко, которая до последней минуты готова была отстаивать честь Украины в 6-м туре Лиги наций? Определенно нет.
Сознательно не комментировал тему раньше, потому что любое высказывание могло быть расценено как давление на дисциплинарные органы УЕФА со стороны члена Исполкома УЕФА. В то же время, история с отмененным матчем Швейцария – Украина продемонстрировала, что протокол УЕФА "Возвращение к игре" требует серьезных изменений и дополнений.
В частности, в части определения сроков, предоставляемых национальным ассоциациям на формирование нового состава сборной в случае перевода команды на карантин.
На ближайшем заседании исполкома УЕФА, которое состоится в начале декабря, предложу коллегам утвердить в протоколе "Возвращение к игре" срок не менее 48 часов – на формирование новой сборной в случае, если команда проводит матч на выезде, и не менее 24 часов – если дома.
Такие временные рамки позволили бы нам организовать и привезти новую сборную в Люцерн на матч со Швейцарией. Зато провести такую замену всего за сутки, как нам предлагали, невозможно по объективным, не зависящим от УАФ причин. Надеюсь на поддержку инициативы УАФ в Исполкоме УЕФА", – написал Павелко.
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