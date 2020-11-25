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Национальная сборная Украины

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Павелко: Можно ли решение УЕФА считать поражением сборной Украины? Определенно нет

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Президент УАФ предложит УЕФА изменить протокол "Возвращение к игре"

Павелко: Можно ли решение УЕФА считать поражением сборной Украины? Определенно нет
Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал решение УЕФА о присуждении техпоражения сборной Украины в несостоявшемся матче со Швейцарией (0:3).

"Апелляционный комитет УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины в отмененном матче со Швейцарией. Да, это худший из возможных вариантов в этом деле. И это очень опасный прецедент, который наносит серьезный удар по спортивному принципу, согласно которому должны определяться результаты матчей.

Но можно ли такое решение считать поражением команды Андрея Шевченко, которая до последней минуты готова была отстаивать честь Украины в 6-м туре Лиги наций? Определенно нет.

Сознательно не комментировал тему раньше, потому что любое высказывание могло быть расценено как давление на дисциплинарные органы УЕФА со стороны члена Исполкома УЕФА. В то же время, история с отмененным матчем Швейцария – Украина продемонстрировала, что протокол УЕФА "Возвращение к игре" требует серьезных изменений и дополнений.

В частности, в части определения сроков, предоставляемых национальным ассоциациям на формирование нового состава сборной в случае перевода команды на карантин.

На ближайшем заседании исполкома УЕФА, которое состоится в начале декабря, предложу коллегам утвердить в протоколе "Возвращение к игре" срок не менее 48 часов – на формирование новой сборной в случае, если команда проводит матч на выезде, и не менее 24 часов – если дома.

Такие временные рамки позволили бы нам организовать и привезти новую сборную в Люцерн на матч со Швейцарией. Зато провести такую ​​замену всего за сутки, как нам предлагали, невозможно по объективным, не зависящим от УАФ причин. Надеюсь на поддержку инициативы УАФ в Исполкоме УЕФА", – написал Павелко.

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В статье: Украина Швейцария УЕФА Андрей Павелко УАФ
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Комментарии (12)
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Кююмалайнен (Київ)
25.11.2020 в 19:54
Павелко в отставку!
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0
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
25.11.2020 в 19:34
Павелко если у тебя есть яйца ты обязан уйти. ОБЯЗАН!!!!
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+2
0
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GOLD-MAN-ANGLO-SAX
25.11.2020 в 19:33
А что ещё делать Швейцарии когда Украина Испания сливные матчи. Швейцарцы претендовали на 2-3 место в группе. Считаю было бы правильно переиграть матч на нейтральном поле , но УЕФА решило иначе. Есть подозрение что о сливе испанцев Украине в УЕФА пронюхали и у Украины на три пункта должно было быть меньше нежели есть. Вот от сюда и следует стартовать.
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0
-4
yerik (Chernivtsi)
25.11.2020 в 19:38
Результат Украина-Испания при технаре 0-3 не имеет никакого турнирного значения. Даже, если бы Украина проиграла испанцам, сырникам все равно надо было выигрывать. Вот так вот.
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+1
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
25.11.2020 в 19:33
В отставку в отставку. Только такое решение от тебя мы ждём. Уйди
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+3
0
Термит (Киев)
25.11.2020 в 19:31
Предложи им на заседании вместо туалетной бумаги вешать в клозеты исполкома УЕФА полотенца для рук, а то Вам, обосравшимся, бумаги не хватает!
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+1
0
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Виталий1981 (Україна)
25.11.2020 в 19:27
Урод. А почему не сказал, что это и вообще величайшая победа для сборной?
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+3
0
yerik (Chernivtsi)
25.11.2020 в 19:23
Что у бред несет?! Ты страну футбольную спаси сначала, Д Е Б И Л
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+2
0
kampodua (Київ)
25.11.2020 в 19:22
У него вице-президентов больше чем депутатов в Верховной раде, куратор сборной с почти милионой зарплатой и х/з какими обязаностями, но они не смогли оперативно решить вопрос сборной. Зато когда надо было наказать Агробизнес, за то что там дали пинка судье-сепару, то они чуть не ночью собрались. Я не в восторге от Суркиса-функционера, но уверен при нем мы бы такое решение не получили.
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+3
0
Зритель (Харьков)
25.11.2020 в 19:19
Естественно - в отставку никто не уходит (!?)
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+3
0
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ПетроФ (Луцьк)
25.11.2020 в 19:15
погоджуюсь. що збірна не програла. Програла бездарна команда ФФУ на чолі з Павелком. і він якщо порядна???? людина повинен після цього застрілитись/ подати в відставку.
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+3
0
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jnp49 (ОДЕССА)
25.11.2020 в 19:11
Засунь в "задницу" свои немерения.., нам от этого НЕ ЛЕГЧЕ!
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+5
-2


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