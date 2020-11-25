Лужный: Идти в Лозаннский арбитражный суд – ноль процентов шансов

Экс-игрок сборной Украины Олег Лужный поделился мнением о решении УЕФА присудить техническое поражение за матч Лиги наций против Швейцарии.

"Я думаю, эта история была придумана еще раньше. У нас хватало футболистов, которые готовы были играть, а швейцарцы отказались. На каких основаниях? Доктор кантона Люцерн сказал, что нельзя играть? У них ведь были отрицательные тесты на руках.

Теперь нужно играть дальше, что нам остается делать. Идти в Лозаннский арбитражный суд – ноль процентов шансов.

УАФ все сделала для того, чтобы матч состоялся. Даже вторую сборную не было смысла собирать, ведь в национальной команде ждали разрешения выйти на поле 17 здоровых футболистов. А допустимый минимум – 14 игроков. Для чего нам команда В?

Украина имела право играть и была готова выйти на поле. Для меня это решение УЕФА абсолютно непонятное", – сказал Лужный.

Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины.