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Лужный: Идти в Лозаннский арбитражный суд – ноль процентов шансов

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Олег Романович не понимает решения УЕФА

Лужный: Идти в Лозаннский арбитражный суд – ноль процентов шансов
Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Олег Лужный поделился мнением о решении УЕФА присудить техническое поражение за матч Лиги наций против Швейцарии.

"Я думаю, эта история была придумана еще раньше. У нас хватало футболистов, которые готовы были играть, а швейцарцы отказались. На каких основаниях? Доктор кантона Люцерн сказал, что нельзя играть? У них ведь были отрицательные тесты на руках.

Теперь нужно играть дальше, что нам остается делать. Идти в Лозаннский арбитражный суд – ноль процентов шансов.

УАФ все сделала для того, чтобы матч состоялся. Даже вторую сборную не было смысла собирать, ведь в национальной команде ждали разрешения выйти на поле 17 здоровых футболистов. А допустимый минимум – 14 игроков. Для чего нам команда В?

Украина имела право играть и была готова выйти на поле. Для меня это решение УЕФА абсолютно непонятное", – сказал Лужный.

Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины.

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В статье: Олег Лужный Украина Швейцария УЕФА
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (5)
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alktus (Хмельницкий)
25.11.2020 в 21:22
Лозанский суд находится в Лозанне. Швейцария.
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0
balamyt (Boston)
25.11.2020 в 21:03
Решение УЕФА -это чистейшей воды Безпредел , откровенно говорящий об Истинном отношении Европы и (УЕФА в частности ) к Украине .Суд в Лозанне врядли что изменит.".Нет Правды на Земле ..но нет ее и Свыше..! " Не нужна им СБУ в гр.А .Как профи в УЕФА понимают что не ее это место...Поэтому так и решили ..зарание ,прикрывшись COVID19...Можно,для успокоения ,обратится в Лозанну..Тогда уж нужно обвинить и УЕФА в нарушении своего же протокола в угоду Швейцарии.. ,но это как мортвому припарки..Можно выйти из УЕФА и из гр.В , но никто не заплачит. Нужно терпеть ..пока с самой Украиной начнут считатся в Европе..Но это зависит только от нее
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+1
0
UA Hero (Chernivtsi)
25.11.2020 в 21:35
Спочатку 73% елохторату вибирають зЕбіла, а потім ображаються, що до нас савляться,= як до дибілів...?
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0
0
pilips111 (Чернигов)
25.11.2020 в 20:21
Ну так и не иди, а лучше иди .. на .уй
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0
-5
Очманілий Заєць (Odessa)
25.11.2020 в 20:55
Якщо тобі там самотньо, то це ще не значить, що Лужному там місце...
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