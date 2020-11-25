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Цыганык: Если к нам такое отношение, то может нам лучше отказаться от Лиги наций?
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Известный украинский журналист Игорь Цыганык прокомментировал решение УЕФА о
"А может нам не надо больше играть в Лиге наций? Если к нам такое отношение со стороны УЕФА, то может нам лучше отказаться от этого турнира?", – написал Цыганык в Твиттере.
Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины.
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