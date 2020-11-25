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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Цыганык: Если к нам такое отношение, то может нам лучше отказаться от Лиги наций?

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

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Цыганык: Если к нам такое отношение, то может нам лучше отказаться от Лиги наций?
Новина українською

Известный украинский журналист Игорь Цыганык прокомментировал решение УЕФА о присуждении технического поражения сборной Украины в несостоявшемся матче со Швейцарией (0:3).

"А может нам не надо больше играть в Лиге наций? Если к нам такое отношение со стороны УЕФА, то может нам лучше отказаться от этого турнира?", – написал Цыганык в Твиттере.

Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины.

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В статье: Украина Швейцария УЕФА Игорь Цыганык
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Комментарии (18)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
25.11.2020 в 21:40
Можно ногу себе отстрелить ... цыганык в очередной раз показывает свой идиотизм
Ответить
0
0
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
25.11.2020 в 21:37
Никто и не сомневался при пидрахуе павелке! Верните Г.М.ДЕБИЛЫ! Вот вам и эвропа гавно ВЫ порошенки!
Ответить
+2
-3
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kotigorok (Чернігів)
25.11.2020 в 21:40
Г.М. - це Григорія Михайловича?
Ответить
0
0
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
25.11.2020 в 21:40
Порошенко тут при чем? Закусывай, чудик
Ответить
0
0
magnum power (БОМЖ)
25.11.2020 в 21:33
может и так. но мы живём между запоребриковым цинизмом и европейским лицемерием, а национальные интересы отстаивать уже некому. нас просто толерантно выгонят из уефа и фифа и обольют грязью те, кто позволил провести ЧМ-18 и собирается играть матчи евро в стране, которая насрала на все международные нормы.
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+3
0
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simargl (Чернигов)
25.11.2020 в 21:33
Умный как утка, только плавает как утюг...
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0
-3
Dimka26 (Чернигов)
25.11.2020 в 21:30
И потом получить дисквалификацию от УЕФА и не играть международные матчи
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+2
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2020 в 21:29
У групі Б теж пристойні збірні можуть випасти.
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+3
0
pilips111 (Чернигов)
25.11.2020 в 21:37
Віктор Бокасса ты сын питараса
Ответить
0
-5
yerik (Chernivtsi)
25.11.2020 в 21:27
Конечно, у журналиста Цыганыка тоже шок, как и у всех, и эмоции понимаю. Но, мы не сможем отказаться только от ЛН. Мы под эгидой УЕФА. А отказаться от всего мы не можем. А, если, выйдем,.. то кому мы сделаем хуже?..
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+2
-3
avatar
ПетроФ (Луцьк)
25.11.2020 в 21:29
тоді можна відправляти на матчі ЛН пацанів з Чернівців чи х Ковеля))
Ответить
+1
-4
yerik (Chernivtsi)
25.11.2020 в 21:31
Да, и прихватить с собой парочку из Луцка..
+1
-2
UA Hero (Chernivtsi)
25.11.2020 в 21:31
Краще вже з пуцька... Все одно ніфіга не вміють грати...
0
-1
Kela (Одесса)
25.11.2020 в 21:38
и в рейтинге сборных опуститься во вторую сотню
+1
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
25.11.2020 в 21:27
але про які яйця можна говорити . коли вони є тільки в Монзуль(((
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+1
-5
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2020 в 21:27
Для початку треба відмовитися від довбоєбізму електората, який, 73%, обрав дегенератів з вулиці та корупціонерів типа Степанова.
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+6
-6
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ПетроФ (Луцьк)
25.11.2020 в 21:25
але для цього треба мати яйця.
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+4
-2
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ПетроФ (Луцьк)
25.11.2020 в 21:22
щось в цьому є.
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+3
-1


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