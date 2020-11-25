Цыганык: Если к нам такое отношение, то может нам лучше отказаться от Лиги наций?

Известный украинский журналист Игорь Цыганык прокомментировал решение УЕФА о присуждении технического поражения сборной Украины в несостоявшемся матче со Швейцарией (0:3).

"А может нам не надо больше играть в Лиге наций? Если к нам такое отношение со стороны УЕФА, то может нам лучше отказаться от этого турнира?", – написал Цыганык в Твиттере.

Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины.