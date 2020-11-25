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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Шевченко: Я не буду комментировать решение УЕФА. Мы не несем ответственности за результат

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Реакция главного тренера сборной Украины

Шевченко: Я не буду комментировать решение УЕФА. Мы не несем ответственности за результат
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отреагировал на решение УЕФА присудить техническое поражение своей команде за матч Лиги наций против Швейцарии.

"Я не буду комментировать решение УЕФА.

Хочу поблагодарить тренерский состав, медперсонал, УАФ, всех футболистов нашей команды и болельщиков за высокий профессионализм и единство с командой.

Мы не несем ответственности за результат", - написал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Швейцария УЕФА
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Комментарии (8)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
25.11.2020 в 21:44
Паделка тихо радуется - ща ещё бабла на юристов спи...т
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0
0
alktus (Хмельницкий)
25.11.2020 в 21:23
А Шева то сцыкло. Ему насрать на честь страны. главное что бы в европе о нём плохо не гоаорили. Манкурт
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+2
-1
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
25.11.2020 в 21:43
Блдь, вы бухаете там все?
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0
0
yerik (Chernivtsi)
25.11.2020 в 21:20
Шева, Шева, раз не комментируешь, значит, есть что скрывать. Кум твой нагадил крепко...
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+1
0
Alexs22 (Киев)
25.11.2020 в 21:17
Простите а кто несёт ответственность? Понятно что не игроки . Но УАФ 100% виновата своим непрофессионализмом. Должно ответить перед болельщиками.
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+2
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2020 в 21:10
Павелко - хуло й корупціонер. А Шева його кум.
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+2
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
25.11.2020 в 20:51
Павелко Ху.@.ло
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+6
-1
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Кююмалайнен (Київ)
25.11.2020 в 20:54
Ла-ла-ла-ла ла-ла-ла-ла
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+1
-2


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