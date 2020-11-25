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Шевченко: Я не буду комментировать решение УЕФА. Мы не несем ответственности за результат
Реакция главного тренера сборной Украины
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отреагировал на
"Я не буду комментировать решение УЕФА.
Хочу поблагодарить тренерский состав, медперсонал, УАФ, всех футболистов нашей команды и болельщиков за высокий профессионализм и единство с командой.
Мы не несем ответственности за результат", - написал Шевченко.
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Источник:Твиттер
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Комментарии (8)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
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alktus (Хмельницкий)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
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yerik (Chernivtsi)
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Alexs22 (Киев)
25.11.2020 в 21:17
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2020 в 21:10
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
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Кююмалайнен (Київ)
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