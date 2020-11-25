Шевченко: Я не буду комментировать решение УЕФА. Мы не несем ответственности за результат

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отреагировал на решение УЕФА присудить техническое поражение своей команде за матч Лиги наций против Швейцарии.

"Я не буду комментировать решение УЕФА.

Хочу поблагодарить тренерский состав, медперсонал, УАФ, всех футболистов нашей команды и болельщиков за высокий профессионализм и единство с командой.

Мы не несем ответственности за результат", - написал Шевченко.