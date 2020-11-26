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Малиновский о решении УЕФА: Это не ошибка Украины, а Швейцарию мы победили
Во Львове
Центральный полузащитник национальной сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский высказался на ТК Футбол о
Это не ошибка Украины. Никто не заслуживал техническое поражение, ни Украина, ни Швейцария. Мы должны были решать все на поле, а не в кабинетах УЕФА в Швейцарии. Обидно.
У нас две победы, во Львове Швейцарию победили.
Конечно, проигрывали тоже. Но очень обидно, когда так случается после двух побед.
Надеюсь, УАФ приложит все усилия, чтобы мы могли сыграть этот матч. Люди любят футбол за соперничество, все должно решаться только на поле.
В результате решения УЕФА Украина вылетела из дивизиона А Лиги наций. УАФ обещает уйти с жалобой в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
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