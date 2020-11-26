Малиновский о решении УЕФА: Это не ошибка Украины, а Швейцарию мы победили

Центральный полузащитник национальной сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский высказался на ТК Футбол о решении УЕФА относительно того, чтобы присудить "сине-желтым" техническое поражение в матче 6 тура Лиги Наций на выезде со Швейцарией.

Это не ошибка Украины. Никто не заслуживал техническое поражение, ни Украина, ни Швейцария. Мы должны были решать все на поле, а не в кабинетах УЕФА в Швейцарии. Обидно.

У нас две победы, во Львове Швейцарию победили.

Конечно, проигрывали тоже. Но очень обидно, когда так случается после двух побед.

Надеюсь, УАФ приложит все усилия, чтобы мы могли сыграть этот матч. Люди любят футбол за соперничество, все должно решаться только на поле.