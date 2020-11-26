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Национальная сборная Украины

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Малиновский о решении УЕФА: Это не ошибка Украины, а Швейцарию мы победили

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Во Львове

Малиновский о решении УЕФА: Это не ошибка Украины, а Швейцарию мы победили
Новина українською

Центральный полузащитник национальной сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский высказался на ТК Футбол о решении УЕФА относительно того, чтобы присудить "сине-желтым" техническое поражение в матче 6 тура Лиги Наций на выезде со Швейцарией.

Это не ошибка Украины. Никто не заслуживал техническое поражение, ни Украина, ни Швейцария. Мы должны были решать все на поле, а не в кабинетах УЕФА в Швейцарии. Обидно.

У нас две победы, во Львове Швейцарию победили.

Конечно, проигрывали тоже. Но очень обидно, когда так случается после двух побед.

Надеюсь, УАФ приложит все усилия, чтобы мы могли сыграть этот матч. Люди любят футбол за соперничество, все должно решаться только на поле.

В результате решения УЕФА Украина вылетела из дивизиона А Лиги наций. УАФ обещает уйти с жалобой в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

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В статье: Украина Швейцария Руслан Малиновский Лига Наций УАФ
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.11.2020 в 14:00
Руся, при всій повазі, яке УАФ? Хто в Європі буде слухати далеких від спорту людей?
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+2
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
26.11.2020 в 15:34
Абсолютно согласен!!! Люди собрались рубить бабки а футбол не слышали
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+1
0


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