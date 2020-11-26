Левченко: Был бы я в УАФ, моя реакция была б жесткой

Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко в эфире ТК "Футбол" прокомментировал решение УЕФА о присуждении технического поражения "сине-желтым" в несостоявшемся матче Лиги наций со Швейцарией (0:3).

"Это большой прецедент. Такие решения показывают, насколько УЕФА потерял почву под ногами. Такова реальность, что нам "менее футбольной стране" приходится отбиваться от нападок, которые сейчас происходят. Был бы я в УАФ, моя реакция была б жесткой. Нужно бороться до конца. Ведь если этого не произойдет, такие же футбольные страны, как мы, будут от этого страдать.

То, что УЕФА базируется в Ньоне... Конечно же, проще всего свалить на то, что они базируются в одной стране. Но я бы это не связывал. Мне кажется, здесь совсем другая политическая игра. Даже мои голландские коллеги подтвердили, что в их понимании ситуация является абсолютно неправомерной", - сказал Левченко.

Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины.