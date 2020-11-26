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Левченко: Был бы я в УАФ, моя реакция была б жесткой

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Данное решение УЕФА в Украине будут обсуждать еще долго

Левченко: Был бы я в УАФ, моя реакция была б жесткой
Новина українською

Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко в эфире ТК "Футбол" прокомментировал решение УЕФА о присуждении технического поражения "сине-желтым" в несостоявшемся матче Лиги наций со Швейцарией (0:3).

"Это большой прецедент. Такие решения показывают, насколько УЕФА потерял почву под ногами. Такова реальность, что нам "менее футбольной стране" приходится отбиваться от нападок, которые сейчас происходят. Был бы я в УАФ, моя реакция была б жесткой. Нужно бороться до конца. Ведь если этого не произойдет, такие же футбольные страны, как мы, будут от этого страдать.

То, что УЕФА базируется в Ньоне... Конечно же, проще всего свалить на то, что они базируются в одной стране. Но я бы это не связывал. Мне кажется, здесь совсем другая политическая игра. Даже мои голландские коллеги подтвердили, что в их понимании ситуация является абсолютно неправомерной", - сказал Левченко.

Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины.

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В статье: Украина Швейцария УЕФА Евгений Левченко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (6)
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pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
26.11.2020 в 18:49
Евгений Левченко а пойти против Ахметова и Павелко и возглавить федерацию слабо?????
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0
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pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
26.11.2020 в 18:47
Поэтому ты там никогда и не будешь, не ихин ты!
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.11.2020 в 18:18
Павелко --- гнида і за Україну він боротись точно не буде. Допускаю що УЕФА йому заплатила.
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0
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
26.11.2020 в 18:08
Жорстке рішення - це нещадно покарати Шахтар за фальсифікацію тестів у гравців цієї команди, бо коли їм треба, їм вигідно, вони всі "хворіють", а коли ні - вони "здорові". Лікар Люцерни піймав їх за руку (Мораес, Кривцов), таким чином УЕФА жорстко прореагував, хоча цю, справжню причину, він не оприлюднить, бо доводити це марудна і довга справа ... Тому йти в Лозанну нема чого. У чужім оці порошину бачить, а в своєму пенька не помічає.
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0
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zubrenok1956 (житомир)
26.11.2020 в 17:01
Євгеній-це чисто підкилимове рішення і про яку жорсткість може йти мова коли президент УАФ павелко і к (не будемо говорити про їх "ділішки" і реакцію уєфа) - борг платежом відповідним став; реакція АМШ - я не буде коментувати дії уєфа - теж зрозуміло чому; треба йти у Лозанну і вимагати "справедливого рішення" - при відсутності позитиву вийти з турніру ліги Європи в знак протесту - це жорстко; слабо?!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
26.11.2020 в 17:47
жёстко - это искать поводы таким же способом присудить технари реалу, ференцварошу, например. а шо? там и посмотрим на их "реакцию"))
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0


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