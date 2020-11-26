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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Морозюк: Могу играть за сборную Украины, но сейчас у меня нет такой цели

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Футболист сосредоточен на вступлениях за клуб

Морозюк: Могу играть за сборную Украины, но сейчас у меня нет такой цели
Новина українською

Экс-защитник "Динамо" Николай Морозюк, который сейчас выступает в турецком "Ризеспоре", в эфире ТК "Футбол" прокомментировал свое возможное возвращение в сборную Украины.

"Я скажу честно, что в той форме, в которой сейчас нахожусь - физически и в самом отношении к делу, я настолько изменил свой образ жизни, сейчас себя чувствую гораздо лучше, чем в 22 года.

То, что я могу играть за сборную Украины, я знаю, но, буду откровенным, я не думаю об этом. У меня нет такой цели, я смотрю все матчи сборной, переживаю, болею, кайфовал к какому-то периоду, но сейчас такое непростое время с коронавирусом. Но в целом, что я сейчас вижу, насколько развивается сборная, то я только рад этому. Сейчас я больше сконцентрирован на выступлениях за клуб, я уже двигаюсь в другом направлении", - сказал Морозюк.

Напомним, что за национальную команду Морозюк провел 14 матчей и забил 1 мяч. Последний раз футболист выходил на поле в футболке сборной в июне 2016 года.

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В статье: Николай Морозюк Украина Ризеспор (Ризе)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (5)
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fanat_football (Херсон)
26.11.2020 в 18:46
Меня не звали и потому я гордо отказался.
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0
0
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ПетроФ (Луцьк)
26.11.2020 в 18:40
а що Колю визивали в збірну а він відказався? Коля, не будь морозючкою.
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+1
0
Soccerman (Москва)
26.11.2020 в 18:34
Твои цели сборной до одного места....
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.11.2020 в 18:24
Від вболівальників: Дякуємо, не треба. Там дурнів достатньо.
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+1
0
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Loader (Днепр)
26.11.2020 в 18:20
Что-то Морозюка внезапно стало многовато. Жена подтягивается, видимо. По поводу его заявлений: Это у сборной Украины нет цели приглашать этого клоуна.
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+2
0


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