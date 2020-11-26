Морозюк: Могу играть за сборную Украины, но сейчас у меня нет такой цели

Экс-защитник "Динамо" Николай Морозюк, который сейчас выступает в турецком "Ризеспоре", в эфире ТК "Футбол" прокомментировал свое возможное возвращение в сборную Украины .

"Я скажу честно, что в той форме, в которой сейчас нахожусь - физически и в самом отношении к делу, я настолько изменил свой образ жизни, сейчас себя чувствую гораздо лучше, чем в 22 года.

То, что я могу играть за сборную Украины, я знаю, но, буду откровенным, я не думаю об этом. У меня нет такой цели, я смотрю все матчи сборной, переживаю, болею, кайфовал к какому-то периоду, но сейчас такое непростое время с коронавирусом. Но в целом, что я сейчас вижу, насколько развивается сборная, то я только рад этому. Сейчас я больше сконцентрирован на выступлениях за клуб, я уже двигаюсь в другом направлении", - сказал Морозюк.

Напомним, что за национальную команду Морозюк провел 14 матчей и забил 1 мяч. Последний раз футболист выходил на поле в футболке сборной в июне 2016 года.