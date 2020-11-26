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Малдера: Сборная Украины не заслуживает этого наказания, мы просто хотим уважения
В Украине второй день обсуждают решение УЕФА
Ассистент главного тренера
"Мы бились, выиграли два матча на поле, были готовы играть. Мы не заслуживаем этого наказания, нашей вины нет.
Мы просто хотим уважения. Будем двигаться вперед, вернемся сильнее", – написал Малдера в Инстаграме.
Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины.
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