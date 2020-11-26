Малдера: Сборная Украины не заслуживает этого наказания, мы просто хотим уважения

Ассистент главного тренера сборной Украины Андреа Малдера прокомментировал решение УЕФА о присуждении технического поражения "сине-желтым" в несостоявшемся матче Лиги наций со Швейцарией (0:3).

"Мы бились, выиграли два матча на поле, были готовы играть. Мы не заслуживаем этого наказания, нашей вины нет.

Мы просто хотим уважения. Будем двигаться вперед, вернемся сильнее", – написал Малдера в Инстаграме.