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Малдера: Сборная Украины не заслуживает этого наказания, мы просто хотим уважения

Национальная сборная Украины
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В Украине второй день обсуждают решение УЕФА

Малдера: Сборная Украины не заслуживает этого наказания, мы просто хотим уважения
Новина українською

Ассистент главного тренера сборной Украины Андреа Малдера прокомментировал решение УЕФА о присуждении технического поражения "сине-желтым" в несостоявшемся матче Лиги наций со Швейцарией (0:3).

"Мы бились, выиграли два матча на поле, были готовы играть. Мы не заслуживаем этого наказания, нашей вины нет.

Мы просто хотим уважения. Будем двигаться вперед, вернемся сильнее", – написал Малдера в Инстаграме.

Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины.

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В статье: Украина Швейцария УЕФА Андреа Малдера
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