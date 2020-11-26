Сабо: УЕФА принял неправильное решение. Так просто это все не закончится

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо в эфире ТК Футбол прокомментировал решение УЕФА о присуждении технического поражения "сине-желтым" в несостоявшемся матче Лиги наций со Швейцарией (0:3).

"Я всего ожидал, любое решение, но только не такое. Как можно делать такие вещи? Ведь Украина абсолютно не виновата.

Я возмущен таким решением как бывший футболист и как тренер. Потому что не только я должен высказаться. Пусть остальные специалисты тоже выскажутся.

УЕФА принял неправильное решение. Это все так просто не закончится. Есть честные люди, которые работают в футболе, и они поймут, что несправедливо так относиться к нашей сборной", - сказал Сабо.

Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины.