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Сабо: УЕФА принял неправильное решение. Так просто это все не закончится
О резонансном решении УЕФА высказался и Йожеф Сабо
Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо в эфире ТК Футбол прокомментировал решение УЕФА о
"Я всего ожидал, любое решение, но только не такое. Как можно делать такие вещи? Ведь Украина абсолютно не виновата.
Я возмущен таким решением как бывший футболист и как тренер. Потому что не только я должен высказаться. Пусть остальные специалисты тоже выскажутся.
УЕФА принял неправильное решение. Это все так просто не закончится. Есть честные люди, которые работают в футболе, и они поймут, что несправедливо так относиться к нашей сборной", - сказал Сабо.
Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины.
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