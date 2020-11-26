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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Сабо: УЕФА принял неправильное решение. Так просто это все не закончится

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

О резонансном решении УЕФА высказался и Йожеф Сабо

Сабо: УЕФА принял неправильное решение. Так просто это все не закончится
Новина українською

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо в эфире ТК Футбол прокомментировал решение УЕФА о присуждении технического поражения "сине-желтым" в несостоявшемся матче Лиги наций со Швейцарией (0:3).

"Я всего ожидал, любое решение, но только не такое. Как можно делать такие вещи? Ведь Украина абсолютно не виновата.

Я возмущен таким решением как бывший футболист и как тренер. Потому что не только я должен высказаться. Пусть остальные специалисты тоже выскажутся.

УЕФА принял неправильное решение. Это все так просто не закончится. Есть честные люди, которые работают в футболе, и они поймут, что несправедливо так относиться к нашей сборной", - сказал Сабо.

Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины.

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В статье: Украина Швейцария УЕФА Йожеф Сабо
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (6)
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.11.2020 в 21:10
Маразматік, вже закінчилось.
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0
0
krakow (Херсон)
26.11.2020 в 21:07
Все уже закончено. И, очень просто и быстро. Открытым остается главный вопрос - накосячили по своей тупости,чиновники УАФ,или того хуже - элементарно от своей жадности,вкупе с тупостью, продали игру швейцарцам...А,где наши придворные инсайдеры попрятались?
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.11.2020 в 21:01
Все вже закінчилося завдяки бездіяльності Павелка.
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+2
0
миг-25 (киев)
26.11.2020 в 20:48
А я хотел от этого маразматика услышать мнение про вчерашнюю игру Бомжей и то как ему не стыдно за их игру в первом тайме
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+1
0
yerik (Chernivtsi)
26.11.2020 в 20:47
Закончится... Вот так вот просто... И мы утремся...
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+1
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
26.11.2020 в 20:46
Ля ля ля и больше нечего
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+1
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